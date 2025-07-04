Секрет бабушки раскрыт: огурцы с горчицей, которые получаются всегда и у всех

Рецепт малосольных огурцов с горчицей: готовим быстро и просто

3:02 Your browser does not support the audio element. Еда

У каждого из нас есть свой кулинарный якорь, связывающий с летом. Для кого-то это запах укропа, для кого-то — помидоры с солнца. А для многих — это малосольные огурцы. Хрустящие, пряные, с лёгкой остринкой. Именно такие, как в этом рецепте — с сухой горчицей и душистой зеленью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малосольные огурцы

Это не просто способ засолить урожай, а целый ритуал, в котором есть всё: аромат детства, воспоминания о бабушкиной кухне и вкус настоящего лета.

Ингредиенты (на 3-литровую банку)

Огурцы — 3 кг

Зелень (зонтики укропа, листья смородины, хрена) — 100 г

Чеснок — 7 зубчиков

Соль — 2 ст. ложки

Сухая горчица — 1 ч. ложка

Вода — 1 стакан (для рассола + по необходимости для доливки)

Совет: выбирайте крепкие, не перезрелые огурцы — они получаются особенно хрустящими.

Как готовить: пошаговый рецепт

1. Подготовьте зелень и чеснок. Тщательно промойте зелень и просушите. Нарежьте крупно. Чеснок очистите и порубите на кусочки.

2. Замочите огурцы. Положите их в холодную воду минимум на 3 часа. Это обязательный шаг — именно он делает огурцы тугими и упругими после засолки.

3. Укладываем ингредиенты в банку. На дно — треть зелени и немного чеснока. Затем — часть огурцов. Далее снова слой зелени и чеснока. И так до самого верха.

4. Готовим рассол. Растворите в стакане холодной воды соль и сухую горчицу. Залейте этим раствором огурцы в банке. Долейте холодной водой почти до верха.

5. Процесс брожения. Поставьте банку в глубокую миску — в процессе брожения может вытекать жидкость. Оставьте при комнатной температуре на 2-4 дня. Признак готовности — приятный кисло-пряный аромат.

6. Финальный штрих. Когда огурцы достигли нужного вкуса, закройте банку крышкой и уберите в холодильник на сутки. После этого можно угощаться.

Советы по вкусу

Хотите более острые огурцы? Добавьте пару колец острого перца.

Любите более выраженный аромат? Положите зерна кориандра или горчицы.

Не бойтесь экспериментировать, но соблюдайте меру: сильные специи легко могут перебить весь вкус.

Помните: солёность, острота и пряность — индивидуальны. Начинайте с базовых пропорций, а дальше подстраивайтесь под свой вкус.

С чем подавать

Такие огурцы — идеальны к молодой картошке, шашлыку, мясу с гриля или просто как закуска с хлебом. Это универсальная закатка, которая радует летом и спасает зимой.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

