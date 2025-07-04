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Секрет бабушки раскрыт: огурцы с горчицей, которые получаются всегда и у всех

Рецепт малосольных огурцов с горчицей: готовим быстро и просто
3:02
Еда

У каждого из нас есть свой кулинарный якорь, связывающий с летом. Для кого-то это запах укропа, для кого-то — помидоры с солнца. А для многих — это малосольные огурцы. Хрустящие, пряные, с лёгкой остринкой. Именно такие, как в этом рецепте — с сухой горчицей и душистой зеленью.

Малосольные огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малосольные огурцы

Это не просто способ засолить урожай, а целый ритуал, в котором есть всё: аромат детства, воспоминания о бабушкиной кухне и вкус настоящего лета.

Ингредиенты (на 3-литровую банку)

  • Огурцы — 3 кг

  • Зелень (зонтики укропа, листья смородины, хрена) — 100 г

  • Чеснок — 7 зубчиков

  • Соль — 2 ст. ложки

  • Сухая горчица — 1 ч. ложка

  • Вода — 1 стакан (для рассола + по необходимости для доливки)

Совет: выбирайте крепкие, не перезрелые огурцы — они получаются особенно хрустящими.

Как готовить: пошаговый рецепт

1. Подготовьте зелень и чеснок. Тщательно промойте зелень и просушите. Нарежьте крупно. Чеснок очистите и порубите на кусочки.

2. Замочите огурцы. Положите их в холодную воду минимум на 3 часа. Это обязательный шаг — именно он делает огурцы тугими и упругими после засолки.

3. Укладываем ингредиенты в банку. На дно — треть зелени и немного чеснока. Затем — часть огурцов. Далее снова слой зелени и чеснока. И так до самого верха.

4. Готовим рассол. Растворите в стакане холодной воды соль и сухую горчицу. Залейте этим раствором огурцы в банке. Долейте холодной водой почти до верха.

5. Процесс брожения. Поставьте банку в глубокую миску — в процессе брожения может вытекать жидкость. Оставьте при комнатной температуре на 2-4 дня. Признак готовности — приятный кисло-пряный аромат.

6. Финальный штрих. Когда огурцы достигли нужного вкуса, закройте банку крышкой и уберите в холодильник на сутки. После этого можно угощаться.

Советы по вкусу

  • Хотите более острые огурцы? Добавьте пару колец острого перца.

  • Любите более выраженный аромат? Положите зерна кориандра или горчицы.

  • Не бойтесь экспериментировать, но соблюдайте меру: сильные специи легко могут перебить весь вкус.

Помните: солёность, острота и пряность — индивидуальны. Начинайте с базовых пропорций, а дальше подстраивайтесь под свой вкус.

С чем подавать

Такие огурцы — идеальны к молодой картошке, шашлыку, мясу с гриля или просто как закуска с хлебом. Это универсальная закатка, которая радует летом и спасает зимой.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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