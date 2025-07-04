Съели всю, не оставив и крошки: кабачковая запеканка, которую стоит приготовить хотя бы раз

Нет ничего вкуснее и полезнее свежих овощей летом. Кабачки — настоящая находка для тех, кто хочет питаться сытно, легко и с пользой. Сегодня расскажем, как приготовить невероятно нежную и ароматную запеканку из кабачков, сыра и сметаны. Это блюдо достойно стать звездой вашего летнего обеда или ужина.
Они богаты витаминами, минералами, клетчаткой и идеально подходят для запеканок. Кабачки быстро готовятся, прекрасно сочетаются с другими ингредиентами и легко усваиваются. Это один из самых универсальных летних продуктов.
6 средних кабачков
2 небольшие луковицы
1 ст. ложка сливочного масла
1 яйцо
120 г сметаны
130 г тёртого твёрдого сыра
1 ч. ложка соли
Щепотка чёрного перца
По желанию: немного раскрошенного белого сыра (например, брынзы) для более насыщенного вкуса.
1. Подготовка духовки. Разогрейте духовку до 190 °C. Подготовьте форму для запекания (примерно 25 см в диаметре), смажьте её маслом или растительным маслом.
2. Обжарка овощей. Растопите сливочное масло в глубокой сковороде на среднем огне. Мелко нарежьте лук и обжаривайте 6-7 минут до мягкости.
Нарежьте кабачки кружочками, добавьте в сковороду и жарьте ещё 10-12 минут до мягкости и лёгкой золотистой корочки.
3. Приготовление соуса. В глубокой миске взбейте яйцо, добавьте сметану, соль, перец и 50 г тёртого сыра. Перемешайте венчиком или миксером до получения однородной массы.
4. Сборка запеканки. Выложите обжаренные кабачки в форму, аккуратно разровняйте. Сверху залейте сметанным соусом, равномерно распределяя его по всей поверхности. Посыпьте оставшимся сыром. По желанию можно добавить немного раскрошенного белого сыра.
5. Выпекание. Поставьте форму в духовку и запекайте при 190 °C около 25-30 минут, пока верх не подрумянится.
Готовую запеканку можно подавать как самостоятельное блюдо, а можно в качестве гарнира — к мясу или рису. Она хороша как в горячем, так и в холодном виде.
Кремовая текстура, насыщенный вкус и лёгкая хрустинка на поверхности делают блюдо настоящим гастрономическим удовольствием.
Простые ингредиенты, доступные в любом магазине.
Полезность и питательность, подходящая как для будничного меню, так и для праздничного стола.
Быстрота приготовления — всего полчаса, и ароматный ужин готов!
Попробуйте этот рецепт один раз — и он наверняка станет любимым у всей семьи.
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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