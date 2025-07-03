Ресторан — поле битвы: какие типы клиентов доводят до белого каления

От негодования до смеха: шеф сети «Горбуфеты» раскрывает секреты работы с клиентами

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Работа в ресторанной сфере требует терпения и понимания: клиенты бывают разными.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info официантка

Рустам Даутов, бренд-шеф сети "Горбуфеты", в интервью Pravda. Ru поделился своими мыслями о том, что раздражает работников ресторанной индустрии в клиентах.

По его мнению, типичный случай — это когда гостю не нравится блюдо, и он начинает придираться к приготовлению, хотя оно сделано правильно. Например, такие фразы, как "а моя бабушка так делала", сильно расстраивают сотрудников.

Также не находит понимания поведение пьяных и неадекватных клиентов — их никто не любит. Он выделяет также агрессивных и хамоватых типов, которые проявляют негатив.

Есть и обманщики, хотя и нечасто, когда клиенты уходят, не заплатив за еду, и, к сожалению, законодательство не всегда защищает рестораны от таких ситуаций.

Рустам также отметил, что жадные клиенты вызывают недовольство у официантов, ведь чаевые — это важная часть их дохода. Но в России все же с этим обстоят дела лучше, чем в некоторых западных странах.

Уточнения

Чаевые — сумма денег, добровольно выдаваемых обслуживающему персоналу гостиниц, заведений общественного питания, парикмахерам, таксистам и т. п. сверх платы по счёту — «на чай».

