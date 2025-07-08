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Эта баклажанная икра удивит даже самых капризных гурманов — секрет в одном ингредиенте

Баклажанная икра, которая станет хитовой закуской: откройте для себя новый вкус
2:44
Еда

Баклажанная икра — это отличная закуска, которая порадует вас своим насыщенным вкусом и ароматом. Она легко готовится и станет настоящей находкой для любителей овощных блюд. 

Кабачковая икра
Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Kuzmanovska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачковая икра

Для приготовления икры вам понадобятся:

  • Баклажаны — 500 г (примерно 2-3 штуки)
  • Помидоры — 2-3 штуки (по желанию для сочности)
  • Лук репчатый — 1-2 штуки
  • Морковь — 1 штука (по желанию)
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Растительное масло — 3-4 ст. ложки
  • Соль и перец — по вкусу
  • Свежая зелень (петрушка или укроп) — по желанию для украшения

Приступим к готовке!

  • Подготовка баклажанов

Вымойте и нарежьте баклажаны на небольшие кусочки, по желанию можно предварительно их посолить, чтобы убрать горечь. Оставьте на 20 минут, а затем промойте и обсушите.

  • Способы обработки:
  1. Запекание: разогрейте духовку до 200°C. Выложите баклажаны на противень с пергаментом и запекайте около 30-40 минут до мягкости.
  2. Обжаривание: н сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте баклажаны до золотистой корочки, примерно 10-15 минут.

Приготовление овощной основы:

  • Нарежьте лук и морковь. Лук обжарьте до прозрачности, затем добавьте натертую морковь и готовьте еще 5-7 минут.
  • Если используете помидоры, добавьте их к основной массе и готовьте, пока они не станут мягкими.

Смешивание компонентов:

  • В сковороду с обжаренными овощами добавьте баклажаны и чеснок, заранее пропущенный через пресс. Перемешайте все ингредиенты и тушите на медленном огне 15-20 минут, периодически помешивая.

Приправы:

  • Не забудьте добавить по вкусу соль и черный перец. Если вам нравится зелень, в конце тушения добавьте нарезанную зелень и перемешайте.

Варианты подачи:

  • Если хотите более однородную консистенцию, используйте блендер, чтобы перебить икру до кремообразного состояния. 

Подача:

  • Баклажанную икру можно подавать как горячую, так и холодную. Она отлично подходит к хлебу, крекерам и как закуска к основным блюдам.

Баклажанная икра — это легкая в приготовлении закуска, которая обогатит ваше меню и порадует ваших близких. Не бойтесь экспериментировать, добавляя различные специи и ингредиенты по вкусу. Приготовленная в домашних условиях, такая икра станет идеальным дополнением к вашему столу. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь результатом!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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