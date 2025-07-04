Секрет идеальных тортилий: почему магазинные никогда не сравнятся с домашними

Мексиканские лепешки тортильи — универсальный продукт, который можно использовать не только в различных блюдах, но и как альтернативу хлебу. Однако магазинные тортильи часто содержат сомнительные ингредиенты, поэтому лучше приготовить их самостоятельно.
Для этого рецепта вам понадобится минимум ингредиентов и времени. Тортильи готовятся на сковороде за считанные минуты. Они получаются хрустящими, но если после приготовления положить их в пакет, они станут мягкими.
Дайте тортильям остыть, затем подавайте к столу. Приятного аппетита!
Торти́лья (торти́йя, мн. тортильяс, исп. tortilla — «маленькая круглая лепёшка», уменьшительное от torta; на языке науатль — tlaxcalli) — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США.
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