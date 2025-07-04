Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лидия Чистякова-Ионова появилась с пирсингом в Кремле
Легенда из реки Окаванго: старейший крокодил и его долгожительство
Что лежит на вашей тарелке утром — то делает вас вялыми до вечера: неожиданный разбор завтрака
Почему Toyota и BMW удивили высоким числом жалоб на новые модели в 2025 году?
Пассажиры критикуют нововведения РЖД: меньше баллов, больше условий
Откровения из руин: загадочный храм Паласпата раскрывает тайны древней цивилизации Тиуанако
Топ-3 удобрения для жимолости: как помочь кустам восстановиться?
Как не ошибиться с выбором: 5 бесполезных процедур в салонах красоты
Никита Джигурда призвал Волочкову простить его после скандального инцидента

Секрет идеальных тортилий: почему магазинные никогда не сравнятся с домашними

Готовим тортильи за 10 минут: полезный и вкусный домашний рецепт
1:16
Еда

Мексиканские лепешки тортильи — универсальный продукт, который можно использовать не только в различных блюдах, но и как альтернативу хлебу. Однако магазинные тортильи часто содержат сомнительные ингредиенты, поэтому лучше приготовить их самостоятельно.

тортилья
Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
тортилья

Для этого рецепта вам понадобится минимум ингредиентов и времени. Тортильи готовятся на сковороде за считанные минуты. Они получаются хрустящими, но если после приготовления положить их в пакет, они станут мягкими.

Ингредиенты

  • мука — 3 стакана;
  • вода — 150 мл;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • сливочное масло — 70 г.

Приготовление

  1. В глубокой ёмкости смешайте муку, мягкое сливочное масло и соль.
  2. Перетирайте до получения крошки.
  3. Добавьте тёплую воду и вымесите тесто до однородной консистенции.
  4. Разделите его на 10 равных частей и раскатайте каждую в тонкую лепешку.
  5. Разогрейте сковороду и обжарьте лепешки без масла по 2 минуты с каждой стороны. 

Дайте тортильям остыть, затем подавайте к столу. Приятного аппетита!

Уточнения

Торти́лья (торти́йя, мн. тортильяс, исп. tortilla — «маленькая круглая лепёшка», уменьшительное от torta; на языке науатль — tlaxcalli) — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Авто
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями Аудио 
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание
Домашние животные
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Последние материалы
Откровения из руин: загадочный храм Паласпата раскрывает тайны древней цивилизации Тиуанако
Готовим тортильи за 10 минут: полезный и вкусный домашний рецепт
Топ-3 удобрения для жимолости: как помочь кустам восстановиться?
649 мусоровозов готовы к лизингу для улучшения системы ТКО в регионах
Никита Джигурда призвал Волочкову простить его после скандального инцидента
Как не ошибиться с выбором: 5 бесполезных процедур в салонах красоты
Почему у кошки высунут язык — и когда это тревожный сигнал?
Кишечник меняет настроение без слов: продукты, которые управляют вашей радостью
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Упражнения для укрепления коленей: 5 эффективных методов от медиков!
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.