Секрет идеальных тортилий: почему магазинные никогда не сравнятся с домашними

Готовим тортильи за 10 минут: полезный и вкусный домашний рецепт

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Мексиканские лепешки тортильи — универсальный продукт, который можно использовать не только в различных блюдах, но и как альтернативу хлебу. Однако магазинные тортильи часто содержат сомнительные ингредиенты, поэтому лучше приготовить их самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ тортилья

Для этого рецепта вам понадобится минимум ингредиентов и времени. Тортильи готовятся на сковороде за считанные минуты. Они получаются хрустящими, но если после приготовления положить их в пакет, они станут мягкими.

Ингредиенты

мука — 3 стакана;

вода — 150 мл;

соль — 1 чайная ложка;

сливочное масло — 70 г.

Приготовление

В глубокой ёмкости смешайте муку, мягкое сливочное масло и соль. Перетирайте до получения крошки. Добавьте тёплую воду и вымесите тесто до однородной консистенции. Разделите его на 10 равных частей и раскатайте каждую в тонкую лепешку. Разогрейте сковороду и обжарьте лепешки без масла по 2 минуты с каждой стороны.

Дайте тортильям остыть, затем подавайте к столу. Приятного аппетита!

Уточнения

Торти́лья (торти́йя, мн. тортильяс, исп. tortilla — «маленькая круглая лепёшка», уменьшительное от torta; на языке науатль — tlaxcalli) — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США.

