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Суп-пюре из греческого салата: эти 13 ингредиентов блюдо поднимут на новую высоту!

Как сделать суп-пюре из греческого салата: шаги к элегантному ужину
3:04
Еда

Этот рецепт предлагает взглянуть на классический "Греческий" салат под новым углом, превращая его в изысканный суп-пюре. В основе блюда лежат свежие помидоры, сладкие перцы, сельдерей, авокадо, сыр фета или брынза, лук-порей, маслины, зелень и оливковое масло. Для достижения нужной консистенции потребуется блендер.

Томатный суп-пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Conway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Томатный суп-пюре

Ингредиенты (на 2-3 порции)

  • Свежие помидоры — 2-3 шт. или консервированные в собственном соку — 400 г (томат-паста не подходит!)
  • Зеленые сладкие перцы — 1 шт.
  • Стебли сельдерея — 2 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Сыр фета или брынза — 100 г
  • Белая часть лука-порея — 1 шт.
  • Маслины без косточек — 10-15 шт.
  • Укроп — небольшой пучок
  • Петрушка — небольшой пучок
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Сок лимона — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 2-3 ст. л.
  • Паприка — по вкусу
  • Пшеничный хлеб (чиабатта или лаваш) — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Сделайте крестообразный надрез на кожице помидоров. Залейте их кипятком на 1 минуту, затем обдайте ледяной водой. Снимите кожицу и нарежьте помидоры кубиками.
  2. Очистите чеснок и взбейте его вместе с помидорами в блендере до однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу. Если используете консервированные помидоры, будьте осторожны с солью! При необходимости разбавьте массу томатным соком или холодной водой.
  3. Очистите перец от семян и нарежьте кубиками.
  4. Разрежьте авокадо пополам, сделайте глубокий продольный надрез до косточки и аккуратно отделите половинки.
  5. Мякоть авокадо выскребите чайной ложкой и отправьте в блендер.
  6. Добавьте нарезанный сельдерей и белую часть лука-порея.
  7. Взбейте все ингредиенты до однородной массы. Если масса получается густой, добавьте немного ледяной воды или рассола из-под феты.
  8. Посолите и поперчите по вкусу.
  9. Нарежьте фету или брынзу маленькими кубиками.
  10. Мелко нарежьте петрушку, укроп и чеснок.
  11. Смешайте их с оливковым маслом, лимонным соком и паприкой.
  12. Намажьте эту смесь на ломтики свежего пшеничного хлеба (чиабатты или лаваша).
  13. В глубокую тарелку налейте помидорную массу. Сверху аккуратно добавьте массу с авокадо и сельдереем, формируя зеленый круг с красной кромкой. Равномерно посыпьте фетой или брынзой. Украсьте зеленью и несколькими маслинами. Рядом положите ломтики хлеба с зеленью.

Наслаждайтесь этим ярким и вкусным блюдом, которое сочетает в себе свежесть овощей, нежность авокадо и пикантность сыра!

Уточнения

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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