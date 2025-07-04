Суп-пюре из греческого салата: эти 13 ингредиентов блюдо поднимут на новую высоту!

Этот рецепт предлагает взглянуть на классический "Греческий" салат под новым углом, превращая его в изысканный суп-пюре. В основе блюда лежат свежие помидоры, сладкие перцы, сельдерей, авокадо, сыр фета или брынза, лук-порей, маслины, зелень и оливковое масло. Для достижения нужной консистенции потребуется блендер.
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Conway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Томатный суп-пюре
Ингредиенты (на 2-3 порции)
Свежие помидоры — 2-3 шт. или консервированные в собственном соку — 400 г (томат-паста не подходит!)
Зеленые сладкие перцы — 1 шт.
Стебли сельдерея — 2 шт.
Авокадо — 1 шт.
Сыр фета или брынза — 100 г
Белая часть лука-порея — 1 шт.
Маслины без косточек — 10-15 шт.
Укроп — небольшой пучок
Петрушка — небольшой пучок
Чеснок — 2-3 зубчика
Сок лимона — 1 ст. л.
Оливковое масло — 2-3 ст. л.
Паприка — по вкусу
Пшеничный хлеб (чиабатта или лаваш) — 1 шт.
Соль, перец — по вкусу
Приготовление
Сделайте крестообразный надрез на кожице помидоров. Залейте их кипятком на 1 минуту, затем обдайте ледяной водой. Снимите кожицу и нарежьте помидоры кубиками.
Очистите чеснок и взбейте его вместе с помидорами в блендере до однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу. Если используете консервированные помидоры, будьте осторожны с солью! При необходимости разбавьте массу томатным соком или холодной водой.
Очистите перец от семян и нарежьте кубиками.
Разрежьте авокадо пополам, сделайте глубокий продольный надрез до косточки и аккуратно отделите половинки.
Мякоть авокадо выскребите чайной ложкой и отправьте в блендер.
Добавьте нарезанный сельдерей и белую часть лука-порея.
Взбейте все ингредиенты до однородной массы. Если масса получается густой, добавьте немного ледяной воды или рассола из-под феты.
Посолите и поперчите по вкусу.
Нарежьте фету или брынзу маленькими кубиками.
Мелко нарежьте петрушку, укроп и чеснок.
Смешайте их с оливковым маслом, лимонным соком и паприкой.
Намажьте эту смесь на ломтики свежего пшеничного хлеба (чиабатты или лаваша).
В глубокую тарелку налейте помидорную массу. Сверху аккуратно добавьте массу с авокадо и сельдереем, формируя зеленый круг с красной кромкой. Равномерно посыпьте фетой или брынзой. Украсьте зеленью и несколькими маслинами. Рядом положите ломтики хлеба с зеленью.
Наслаждайтесь этим ярким и вкусным блюдом, которое сочетает в себе свежесть овощей, нежность авокадо и пикантность сыра!
Уточнения
Суп-пюрепюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.