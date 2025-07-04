Суп-пюре из греческого салата: эти 13 ингредиентов блюдо поднимут на новую высоту!

Как сделать суп-пюре из греческого салата: шаги к элегантному ужину

3:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт предлагает взглянуть на классический "Греческий" салат под новым углом, превращая его в изысканный суп-пюре. В основе блюда лежат свежие помидоры, сладкие перцы, сельдерей, авокадо, сыр фета или брынза, лук-порей, маслины, зелень и оливковое масло. Для достижения нужной консистенции потребуется блендер.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Conway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Томатный суп-пюре

Ингредиенты (на 2-3 порции)

Свежие помидоры — 2-3 шт. или консервированные в собственном соку — 400 г (томат-паста не подходит!)

Зеленые сладкие перцы — 1 шт.

Стебли сельдерея — 2 шт.

Авокадо — 1 шт.

Сыр фета или брынза — 100 г

Белая часть лука-порея — 1 шт.

Маслины без косточек — 10-15 шт.

Укроп — небольшой пучок

Петрушка — небольшой пучок

Чеснок — 2-3 зубчика

Сок лимона — 1 ст. л.

Оливковое масло — 2-3 ст. л.

Паприка — по вкусу

Пшеничный хлеб (чиабатта или лаваш) — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Сделайте крестообразный надрез на кожице помидоров. Залейте их кипятком на 1 минуту, затем обдайте ледяной водой. Снимите кожицу и нарежьте помидоры кубиками. Очистите чеснок и взбейте его вместе с помидорами в блендере до однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу. Если используете консервированные помидоры, будьте осторожны с солью! При необходимости разбавьте массу томатным соком или холодной водой. Очистите перец от семян и нарежьте кубиками. Разрежьте авокадо пополам, сделайте глубокий продольный надрез до косточки и аккуратно отделите половинки. Мякоть авокадо выскребите чайной ложкой и отправьте в блендер. Добавьте нарезанный сельдерей и белую часть лука-порея. Взбейте все ингредиенты до однородной массы. Если масса получается густой, добавьте немного ледяной воды или рассола из-под феты. Посолите и поперчите по вкусу. Нарежьте фету или брынзу маленькими кубиками. Мелко нарежьте петрушку, укроп и чеснок. Смешайте их с оливковым маслом, лимонным соком и паприкой. Намажьте эту смесь на ломтики свежего пшеничного хлеба (чиабатты или лаваша). В глубокую тарелку налейте помидорную массу. Сверху аккуратно добавьте массу с авокадо и сельдереем, формируя зеленый круг с красной кромкой. Равномерно посыпьте фетой или брынзой. Украсьте зеленью и несколькими маслинами. Рядом положите ломтики хлеба с зеленью.

Наслаждайтесь этим ярким и вкусным блюдом, которое сочетает в себе свежесть овощей, нежность авокадо и пикантность сыра!

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

