Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым

Идеальная окрошка: как разнообразить вкус любимого блюда — 3 способа

2:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Окрошка — это не только классическое блюдо, но и отличная возможность проявить кулинарную фантазию. Вместо куриных яиц можно использовать перепелиные, взяв их в пропорции три к одному. Перепелиные яйца отличаются нежным вкусом и считаются диетическим продуктом. Вместо колбасы можно добавить ветчину или отварную говядину. А вместо традиционного укропа, петрушки и лука можно использовать кинзу, сельдерей или листья салата «Айсберг».

Фото: commons.wikimedia.org by Nikkolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Окрошка

Выбор ингредиентов зависит от того, какой основой вы хотите заправить окрошку. Для одного человека вам понадобится:

одна картофелина,

три перепелиных яйца,

один огурец,

зелень по вкусу.

Нарежьте все ингредиенты, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Затем решите, какую окрошку вы хотите приготовить сегодня.

Если вы предпочитаете классический вариант с квасом, то добавьте к основе мелко нарезанный редис (3–4 штуки на человека), зелень сельдерея и ветчину. Чтобы сбалансировать сладость кваса, можно добавить чайную ложку горчицы на порцию.

Если у вас есть пара литров настоящего окрошечного кваса, то лучше всего использовать постную говядину.

Тщательно вымойте мясо и положите его в кипящую воду с головкой лука, небольшой морковкой и десятью горошинами чёрного перца. Вода должна покрывать мясо на два сантиметра. Варите на среднем огне от одного до полутора часов, за десять минут до готовности добавьте соль. После варки остудите мясо, нарежьте небольшими кубиками и добавьте к основе окрошки вместе с кинзой. Для пикантности можно добавить молодой чеснок или соус ткемали (половина чайной ложки на порцию).

Оставшийся после варки бульон можно использовать для приготовления соуса или супа-пюре.

Если вы не любите квас, то замените его кефиром. Чтобы окрошка не получилась слишком густой, добавьте тан, айран или сыворотку. Отварите филе куриной грудки в кипящей подсолённой воде (15–20 минут), добавив «хвостики» от петрушки и укропа и несколько зёрен кориандра. Перед добавлением курицы в основу мелко нарежьте листья салата «Айсберг» (один-два на порцию).

Чтобы определить, сколько говядины или курицы вам нужно, ориентируйтесь на количество колбасы, которое вы обычно используете. Варёного мяса должно быть столько же, поэтому сырого мяса берите примерно в полтора раза больше.

Уточнения

Окро́шка (рег. квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

