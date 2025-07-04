Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать суп-пюре из греческого салата: шаги к элегантному ужину
Комфорт и надёжность: 5 автомобилей, которым можно доверить 1000 км
Право на риск: какую защиту получат добросовестные предприниматели
Отпуск мечты: белоснежный песок, чистейшая вода и заповедная тишина — все это на пляже Камусдарах
Почему кошка на вас обиделась — и как уговорить её вас простить?
Нейрогенез в действии: мозг взрослого человека оказался более пластичным, чем мы думали
Три подхода к укреплению поясницы и улучшению осанки
Ребёнок спит как ангел, а вы — как зомби? Возможно, вы просто укладываетесь не вовремя
Почему Надежда Кадышева снова на пике популярности? Татьяна Лазарева делится мнением!

Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым

Идеальная окрошка: как разнообразить вкус любимого блюда — 3 способа
2:47
Еда

Окрошка — это не только классическое блюдо, но и отличная возможность проявить кулинарную фантазию. Вместо куриных яиц можно использовать перепелиные, взяв их в пропорции три к одному. Перепелиные яйца отличаются нежным вкусом и считаются диетическим продуктом. Вместо колбасы можно добавить ветчину или отварную говядину. А вместо традиционного укропа, петрушки и лука можно использовать кинзу, сельдерей или листья салата «Айсберг».

Окрошка
Фото: commons.wikimedia.org by Nikkolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Окрошка

Выбор ингредиентов зависит от того, какой основой вы хотите заправить окрошку. Для одного человека вам понадобится:

  • одна картофелина,
  • три перепелиных яйца,
  • один огурец,
  • зелень по вкусу.

Нарежьте все ингредиенты, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Затем решите, какую окрошку вы хотите приготовить сегодня.

Если вы предпочитаете классический вариант с квасом, то добавьте к основе мелко нарезанный редис (3–4 штуки на человека), зелень сельдерея и ветчину. Чтобы сбалансировать сладость кваса, можно добавить чайную ложку горчицы на порцию.

Если у вас есть пара литров настоящего окрошечного кваса, то лучше всего использовать постную говядину.

  1. Тщательно вымойте мясо и положите его в кипящую воду с головкой лука, небольшой морковкой и десятью горошинами чёрного перца. Вода должна покрывать мясо на два сантиметра.
  2. Варите на среднем огне от одного до полутора часов, за десять минут до готовности добавьте соль.
  3. После варки остудите мясо, нарежьте небольшими кубиками и добавьте к основе окрошки вместе с кинзой.
  4. Для пикантности можно добавить молодой чеснок или соус ткемали (половина чайной ложки на порцию).

Оставшийся после варки бульон можно использовать для приготовления соуса или супа-пюре.

Если вы не любите квас, то замените его кефиром. Чтобы окрошка не получилась слишком густой, добавьте тан, айран или сыворотку. Отварите филе куриной грудки в кипящей подсолённой воде (15–20 минут), добавив «хвостики» от петрушки и укропа и несколько зёрен кориандра. Перед добавлением курицы в основу мелко нарежьте листья салата «Айсберг» (один-два на порцию).

Чтобы определить, сколько говядины или курицы вам нужно, ориентируйтесь на количество колбасы, которое вы обычно используете. Варёного мяса должно быть столько же, поэтому сырого мяса берите примерно в полтора раза больше.

Уточнения

Окро́шка (рег. квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар Аудио 
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Последние материалы
Отпуск мечты: белоснежный песок, чистейшая вода и заповедная тишина — все это на пляже Камусдарах
Нейрогенез в действии: мозг взрослого человека оказался более пластичным, чем мы думали
Почему кошка на вас обиделась — и как уговорить её вас простить?
Три подхода к укреплению поясницы и улучшению осанки
Ребёнок спит как ангел, а вы — как зомби? Возможно, вы просто укладываетесь не вовремя
Почему Надежда Кадышева снова на пике популярности? Татьяна Лазарева делится мнением!
Модульные дома в Аргентине: как выбрать недвижимость в условиях кризиса
Зачем выбирать аптечный шампунь вместо натурального — удивительное решение
Как 300 яиц гигантской Уэты изменили будущее Новой Зеландии?
Свиной жир: враг фигуры или тайный союзник в борьбе за здоровье?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.