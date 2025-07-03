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Как открыть для себя волшебство пирожков с томатами и сыром — подробный рецепт

Пирожки с секретом: открытые кулинарные советы для начинающих
Еда

Открытые пирожки обладают особым шармом. В отличие от закрытых, где начинка скрыта под слоем теста, открытые пирожки демонстрируют все свои кулинарные достоинства.

открытые пирожки с томатами и сыром
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
открытые пирожки с томатами и сыром

Для приготовления потребуются

  • 10 грамм сухих или 20 грамм прессованных дрожжей,
  • 50 мл подогретого молока,
  • маленькая щепотка сахара,
  • 500 грамм муки из твердых сортов пшеницы или обычной,
  • растительное масло, 2 ст. л.,
  • соль,
  • 400 гр. спелых томатов,
  • 2 крупные луковицы (очищенные и измельченные),
  • 200 гр тертого сыра или нарезанного кубиками, 
  • щепотка сушеного орегано. 

Тесто

Дрожжи смешайте с молоком и сахаром, оставьте на 10 минут. Затем добавьте муку, 150 мл воды, пару ложек масла, соль и замесите мягкое тесто. Вымесите его, накройте и дайте подойти в теплом месте около двух часов, пока объем не увеличится вдвое.

Начинка

Удалите кожицу с помидоров: опустите их на пару минут в кипяток, затем в холодную воду. Разрежьте на четвертинки, удалите семена, мякоть нарежьте ломтиками. Обжарьте лук в масле на слабом огне с щепоткой соли до мягкости, добавьте томаты, орегано и тушите около 15 минут, пока смесь не загустеет.

Открытые пирожки

Разделите тесто на несколько частей-шариков. Раскатайте каждый. В центр выложите часть томатной смеси, оставив свободные края (1,5 см по бокам). Посыпьте сыром, защипните края так, чтобы получился открытый пирожок округлой формы. 

Выложите пирожки на противень и выпекайте при 200 °C около 40 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть перед подачей.

Уточнения

Про́тивень — тонкий металлический (или стеклянный) лист с загнутыми краями и невысоким бортиком для приготовления пищи (жарения и выпекания).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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