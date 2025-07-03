Как открыть для себя волшебство пирожков с томатами и сыром — подробный рецепт

Пирожки с секретом: открытые кулинарные советы для начинающих

Открытые пирожки обладают особым шармом. В отличие от закрытых, где начинка скрыта под слоем теста, открытые пирожки демонстрируют все свои кулинарные достоинства.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info открытые пирожки с томатами и сыром

Для приготовления потребуются

10 грамм сухих или 20 грамм прессованных дрожжей,

50 мл подогретого молока,

маленькая щепотка сахара,

500 грамм муки из твердых сортов пшеницы или обычной,

растительное масло, 2 ст. л.,

соль,

400 гр. спелых томатов,

2 крупные луковицы (очищенные и измельченные),

200 гр тертого сыра или нарезанного кубиками,

щепотка сушеного орегано.

Тесто

Дрожжи смешайте с молоком и сахаром, оставьте на 10 минут. Затем добавьте муку, 150 мл воды, пару ложек масла, соль и замесите мягкое тесто. Вымесите его, накройте и дайте подойти в теплом месте около двух часов, пока объем не увеличится вдвое.

Начинка

Удалите кожицу с помидоров: опустите их на пару минут в кипяток, затем в холодную воду. Разрежьте на четвертинки, удалите семена, мякоть нарежьте ломтиками. Обжарьте лук в масле на слабом огне с щепоткой соли до мягкости, добавьте томаты, орегано и тушите около 15 минут, пока смесь не загустеет.

Открытые пирожки

Разделите тесто на несколько частей-шариков. Раскатайте каждый. В центр выложите часть томатной смеси, оставив свободные края (1,5 см по бокам). Посыпьте сыром, защипните края так, чтобы получился открытый пирожок округлой формы.

Выложите пирожки на противень и выпекайте при 200 °C около 40 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть перед подачей.

Уточнения

Про́тивень — тонкий металлический (или стеклянный) лист с загнутыми краями и невысоким бортиком для приготовления пищи (жарения и выпекания).



