Сладкое наслаждение без молока: как сделать веганское мороженое за 8 шагов

Это насыщенное, сливочное и полностью веганское мороженое с кардамоном и фисташками, вдохновленное традиционным индийским десертом кульфи. Оно сочетает теплый кардамон с землистыми фисташками, создавая уникальное и ароматное лакомство.
Основу мороженого составляет жирное кокосовое молоко, придающее ему гладкую текстуру и естественную сладость. Молотые фисташки тщательно смешиваются с основой, а в конце добавляются цельные орехи для хрустящей текстуры и яркого цвета. Кардамон добавляет легкую цветочную нотку, гармонично сочетающуюся с насыщенным вкусом орехов.
Мороженое полностью растительное, без яиц и молочных продуктов. Подслащивают его агава и нерафинированный тростниковый сахар, которые не перебивают основные вкусы. Оно взбивается до мягкой, легко набираемой текстуры и застывает в морозилке так же, как и обычное мороженое, пишет plantbasednews.org.
Этот десерт сочетает сливочное кокосовое молоко с цветочным кардамоном и фисташками, создавая веганскую версию классического индийского кульфи. Насыщенное, гладкое и ароматное, это мороженое одновременно сытное и освежающее.
Ингредиенты
Приготовление
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
Вега́нство (вегани́зм, англ. veganism) — образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей.
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