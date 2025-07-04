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Сладкое наслаждение без молока: как сделать веганское мороженое за 8 шагов

Десерт без молока: готовим веганское мороженое с экзотическим вкусом
3:04
Еда

Это насыщенное, сливочное и полностью веганское мороженое с кардамоном и фисташками, вдохновленное традиционным индийским десертом кульфи. Оно сочетает теплый кардамон с землистыми фисташками, создавая уникальное и ароматное лакомство.

Фисташковый крем
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фисташковый крем

Основу мороженого составляет жирное кокосовое молоко, придающее ему гладкую текстуру и естественную сладость. Молотые фисташки тщательно смешиваются с основой, а в конце добавляются цельные орехи для хрустящей текстуры и яркого цвета. Кардамон добавляет легкую цветочную нотку, гармонично сочетающуюся с насыщенным вкусом орехов.

Мороженое полностью растительное, без яиц и молочных продуктов. Подслащивают его агава и нерафинированный тростниковый сахар, которые не перебивают основные вкусы. Оно взбивается до мягкой, легко набираемой текстуры и застывает в морозилке так же, как и обычное мороженое, пишет plantbasednews.org.

Как приготовить веганское фисташковое мороженое дома

Этот десерт сочетает сливочное кокосовое молоко с цветочным кардамоном и фисташками, создавая веганскую версию классического индийского кульфи. Насыщенное, гладкое и ароматное, это мороженое одновременно сытное и освежающее.

Ингредиенты

  • 1 стакан (150 г) несоленых цельных фисташек, очищенных и разделенных на части;
  • 2 ⅓ стакана (540 мл) натурального консервированного кокосового молока;
  • 1/4 стакана (50 г) органического нерафинированного тростникового сахара;
  • 1/4 стакана (60 мл) органической агавы;
  • 1 чайная ложка молотого кардамона;
  • Щепотка морской соли.

Приготовление

  1. Поместите половину стакана (75 г) фисташек в блендер и измельчите до состояния кашицы.
  2. В блендере или кухонном комбайне смешайте фисташковую пасту, кокосовое молоко, сахар, агаву, кардамон и щепотку соли.
  3. Накройте смесь и охладите в холодильнике минимум 2 часа или оставьте на ночь.
  4. Охлажденную смесь переложите в мороженицу и взбейте согласно инструкции. Большинство морожениц требуют от 10 до 15 минут, в зависимости от температуры смеси. Готовое мороженое должно быть мягким.
  5. Переложите мороженое в широкую емкость, пригодную для заморозки, и равномерно добавьте оставшиеся цельные фисташки.
  6. Накройте емкость и поставьте в морозилку минимум на 5-6 часов или до полного застывания.
  7. Перед подачей оставьте мороженое в морозилке на 5-10 минут, чтобы оно немного размягчилось.
  8. Храните мороженое в герметичном контейнере в морозильной камере до 2-3 недель, но лучше всего подавайте его свежим.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

Вега́нство (вегани́зм, англ. veganism) — образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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