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Яйца как новенькие: как правильно их хранить — станьте мастером свежести

Яйца с удивительными свойствами: как правильно их хранить
3:12
Еда

Яйца — это универсальный и питательный продукт, который присутствует на кухне почти каждой семьи. Однако неправильное хранение может привести к быстрому порче яйца, потере их вкуса и питательной ценности.

Куриные яйца
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Куриные яйца

Определение свежести яиц

Прежде чем рассматривать методы хранения, важно знать, как определить свежесть яиц:

  • Вода: положите яйцо в стакан с водой. Если оно лежит на дне и горизонтально — свежее, если стоит вертикально — лучше использовать его в ближайшие дни, если всплывает — яйцо испорчено.
  • Аромат: если яйцо начинает издавать неприятный запах, оно не годится для употребления.
  • Звук: при встряхивании свежее яйцо не должно издавать звуков.

Температура хранения

  • Хранение в холодильнике: Яйца лучше всего хранить в холодильнике при температуре от 0 до +5°C. Это замедляет рост бактерий и помогает сохранить свежесть.
  • Не оставляйте яйца при комнатной температуре: Быстрое изменение температуры может привести к образованию конденсатов, способствующих размножению бактерий.

Правильное размещение

  • Не храните яйца в дверце холодильника: в большинстве холодильников двери часто открываются и закрываются, что приводит к колебаниям температуры. Лучше хранить яйца на полке внутри холодильника, вдали от дверцы, где температура более стабильна.
  • Используйте оригинальную упаковку: горячие яйца лучше не переносить в другие контейнеры. Оригинальная упаковка защищает их от повреждений и помогает сохранять влажность, а также предотвращает впитывание запахов из других продуктов.

Дополнительные методы хранения

  • Соление: если у вас есть свежие яйца, их можно сохранить в рассоле (смешанный с солью и водой) на длительное время. Для этого куриные яйца помещают в раствор соли и воды и хранят в холодном месте.
  • Заморозка: яйца можно заморозить, но не в скорлупе. Разбейте и взбейте яйца, затем разлейте по формочкам (например, для льда) и заморозьте. Позже можно использовать для приготовления блюд.
  • Пасерование: яйца можно хранить в смеси воды и уксуса. Для этого смешайте 1 часть уксуса с 3 частями воды, положите в контейнер и поместите яйца на несколько дней. Этот метод поможет продлить их срок годности.

Проверка перед использованием

Перед тем как использовать яйца, убедитесь в их свежести:

  • Проверка на трещины: разбейте яйцо в отдельную миску перед добавлением его в тесто или блюда. Если в яйце есть неприятный запах, выбросьте его.
  • Смотрим на образовавшийся желток и белок: у свежих яиц желток должен быть высоким и плотным, а белок — прозрачным и густым. Устаревшие яйца имеют более плоский желток и жидкий белок.

Помните, что свежие яйца — это не только вкусно, но и полезно, поэтому заботьтесь о своём запасе яиц должным образом!

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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