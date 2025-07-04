Жареные, фаршированные, запечённые: как удачно раскрыть вкус кабачков с чесноком

Кабачки — это не только полезный, но и вкусный овощ, который можно готовить самыми разными способами. Сегодня мы предлагаем вам три простых и очень вкусных рецепта кабачков с чесноком, которые порадуют вас и ваших близких.
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Кабачки с сыром
Рецепт 1: кабачки, жареные с чесноком
Ингредиенты:
кабачки — 2 шт.;
чеснок — 3-4 зубчика;
растительное масло — для жарки;
соль, перец — по вкусу;
зелень (укроп, петрушка) — для подачи.
Приготовление:
Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см.
Посолите и поперчите кабачки, перемешайте.
На сковороде разогрейте растительное масло.
Обжарьте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки.
Чеснок мелко нарежьте и добавьте к кабачкам за несколько минут до готовности.
Подавайте кабачки, посыпав измельчённой зеленью.
Рецепт 2: кабачки, запечённые с чесноком и сыром
Ингредиенты:
кабачки — 2 шт.;
сыр — 100 г;
чеснок — 2-3 зубчика;
оливковое масло — 2 ст. л.;
соль, перец — по вкусу;
травы (например, тимьян или орегано) — по вкусу.
Приготовление:
Кабачки нарежьте кружочками и выложите на противень, застеленный пергаментом.
Сыр нарежьте тонкими ломтиками или натрите на крупной тёрке.
Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс.
Смешайте оливковое масло, соль, перец и травы.
Смажьте кабачки смесью масла и специй.
Между кружочками кабачков выложите ломтики сыра и чеснок.
Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут.
Рецепт 3: кабачки, фаршированные чесноком и зеленью
Ингредиенты:
кабачки — 2 шт.;
чеснок — 2-3 зубчика;
зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок;
оливковое масло — 1 ст. л.;
лимонный сок — 1 ч. л.;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
У кабачков срежьте верхушку и аккуратно извлеките мякоть, оставив стенки толщиной около 0,5 см.
Мякоть нарежьте мелкими кубиками.
Чеснок измельчите и смешайте с зеленью, мякотью кабачков, оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем.
Наполните кабачки полученной смесью.
Сбрызните оливковым маслом и запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 25 минут.
Приятного аппетита!
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.