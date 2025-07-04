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Жареные, фаршированные, запечённые: как удачно раскрыть вкус кабачков с чесноком

Кабачки и чеснок: 3 рецепта для быстрого и вкусного ужина
2:42
Еда

Кабачки — это не только полезный, но и вкусный овощ, который можно готовить самыми разными способами. Сегодня мы предлагаем вам три простых и очень вкусных рецепта кабачков с чесноком, которые порадуют вас и ваших близких.

Кабачки с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачки с сыром

Рецепт 1: кабачки, жареные с чесноком

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см.
  2. Посолите и поперчите кабачки, перемешайте.
  3. На сковороде разогрейте растительное масло.
  4. Обжарьте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Чеснок мелко нарежьте и добавьте к кабачкам за несколько минут до готовности.
  6. Подавайте кабачки, посыпав измельчённой зеленью.

Рецепт 2: кабачки, запечённые с чесноком и сыром

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • травы (например, тимьян или орегано) — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте кружочками и выложите на противень, застеленный пергаментом.
  2. Сыр нарежьте тонкими ломтиками или натрите на крупной тёрке.
  3. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс.
  4. Смешайте оливковое масло, соль, перец и травы.
  5. Смажьте кабачки смесью масла и специй.
  6. Между кружочками кабачков выложите ломтики сыра и чеснок.
  7. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут.

Рецепт 3: кабачки, фаршированные чесноком и зеленью

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. У кабачков срежьте верхушку и аккуратно извлеките мякоть, оставив стенки толщиной около 0,5 см.
  2. Мякоть нарежьте мелкими кубиками.
  3. Чеснок измельчите и смешайте с зеленью, мякотью кабачков, оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем.
  4. Наполните кабачки полученной смесью.
  5. Сбрызните оливковым маслом и запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 25 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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