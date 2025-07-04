Жареные, фаршированные, запечённые: как удачно раскрыть вкус кабачков с чесноком

Кабачки и чеснок: 3 рецепта для быстрого и вкусного ужина

2:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки — это не только полезный, но и вкусный овощ, который можно готовить самыми разными способами. Сегодня мы предлагаем вам три простых и очень вкусных рецепта кабачков с чесноком, которые порадуют вас и ваших близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабачки с сыром

Рецепт 1: кабачки, жареные с чесноком

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

растительное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

Приготовление:

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см. Посолите и поперчите кабачки, перемешайте. На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки. Чеснок мелко нарежьте и добавьте к кабачкам за несколько минут до готовности. Подавайте кабачки, посыпав измельчённой зеленью.

Рецепт 2: кабачки, запечённые с чесноком и сыром

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

сыр — 100 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

травы (например, тимьян или орегано) — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки нарежьте кружочками и выложите на противень, застеленный пергаментом. Сыр нарежьте тонкими ломтиками или натрите на крупной тёрке. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. Смешайте оливковое масло, соль, перец и травы. Смажьте кабачки смесью масла и специй. Между кружочками кабачков выложите ломтики сыра и чеснок. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут.

Рецепт 3: кабачки, фаршированные чесноком и зеленью

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

У кабачков срежьте верхушку и аккуратно извлеките мякоть, оставив стенки толщиной около 0,5 см. Мякоть нарежьте мелкими кубиками. Чеснок измельчите и смешайте с зеленью, мякотью кабачков, оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем. Наполните кабачки полученной смесью. Сбрызните оливковым маслом и запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 25 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

