Вечерние грехи: 6 привычек, взрывающих сахар в крови после 17:00

6 привычек, которые могут повысить уровень сахара в крови перед сном

4:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Вечером вы часто сидите на диване, листаете соцсети с бокалом вина или съедаете много пищи перед сном? Эти привычки могут негативно сказаться на вашем здоровье, особенно на уровне сахара в крови.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Семейное застолье

Исследования показывают, что наш организм по-разному реагирует на сахар в зависимости от времени суток. Вечером он хуже справляется с переработкой глюкозы, чем утром. Поэтому некоторые вечерние привычки могут существенно влиять на уровень сахара в крови, что может быть опасно для здоровья.

Эксперты eatingwell.com обратились к диетологам, чтобы узнать, каких привычек следует избегать после 5 вечера для поддержания оптимального уровня сахара.

1. Большие порции или много углеводов перед сном

Переедание или употребление сладостей перед сном — не лучшая идея. Вечером наш организм менее эффективно справляется с переработкой глюкозы, что может привести к резким скачкам уровня сахара в крови. Это создает риск для здоровья.

По словам диетолога Мишель Рутенштейн, белый хлеб, макароны, булочки, сладости и сладкие напитки содержат очищенные углеводы. Они быстро усваиваются и вызывают резкие колебания сахара. Вечером наш организм не всегда способен справиться с такими нагрузками.

2. Употребление алкоголя вечером

Алкоголь может казаться безобидным, но его употребление после 5 вечера может значительно повлиять на уровень сахара в крови. Вначале алкоголь снижает уровень сахара, но затем может вызвать его резкое повышение. Это может нарушить сон и затруднить контроль над уровнем сахара.

Когда печень занята расщеплением алкоголя, она не в состоянии эффективно вырабатывать глюкозу. Это приводит к колебаниям уровня сахара, которые могут длиться всю ночь.

3. Недостаток сна

Сон играет важную роль в контроле уровня сахара в крови. Недостаток сна или его плохое качество могут ухудшить чувствительность организма к инсулину. Это приводит к тому, что организм начинает хуже использовать инсулин, что способствует повышению уровня сахара.

Недостаток сна и высокий уровень сахара создают порочный круг. Когда вы плохо спите, организм начинает вырабатывать больше стрессовых гормонов, что повышает уровень сахара. Кроме того, недостаток сна может усилить аппетит и тягу к сладким продуктам.

4. Обезвоживание

Недостаток воды вечером может привести к повышению уровня сахара в крови. Когда организм обезвожен, концентрация глюкозы в крови увеличивается, что способствует росту уровня сахара.

Однако пить слишком много воды непосредственно перед сном также не рекомендуется, так как это может нарушить сон.

5. Сидячий образ жизни

Длительное сидение вечером может негативно сказаться на уровне сахара в крови. Даже короткая прогулка после приема пищи или перекуса может быть полезной.

Если у вас нет возможности выйти на прогулку, можно выполнять упражнения на месте. Даже легкие движения, такие как растяжка или уборка по дому, могут помочь улучшить чувствительность к инсулину и снизить уровень сахара в крови.

6. Стресс и недостаток расслабления

Отсутствие расслабления вечером может привести к повышению уровня стресса, что, в свою очередь, может повысить уровень сахара и снизить чувствительность организма к инсулину.

Простые способы расслабиться вечером включают чтение, легкую растяжку, медитацию или теплую ванну. Эти занятия помогут снизить уровень стресса и улучшить контроль над уровнем сахара в крови.

Таким образом, для поддержания оптимального уровня сахара в крови важно избегать больших порций еды, алкоголя, недостатка сна, обезвоживания, сидячего образа жизни и стрессовых ситуаций. Вместо этого рекомендуется употреблять меньше углеводов, пить достаточное количество воды, вести активный образ жизни и расслабляться вечером.

Уточнения

Гликемия (от др.-греч. γλυκύς — «сладкий» и αἷμα — «кровь») — содержание глюкозы в крови.

