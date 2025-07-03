Иммунитет под защитой: 4 волшебных чая, которые не оставят простуде шансов

Что пить, если летом холодно? Эти 4 чая укрепляют иммунитет и согревают организм

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда лето не выдалось тёплым, естественно искать альтернативы, которые помогают укрепить иммунную систему. Среди этих альтернатив чаи выделяются не только своим терапевтическим эффектом, но и тем, что приносят комфорт и тепло в холодные дни.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Имбирный чай

Кроме того, эти напитки могут помочь предотвратить грипп, простуду и другие респираторные заболевания.

Существует несколько вариантов настоев, которые помогают укрепить организм, каждый из которых обладает определенными свойствами. Некоторые из самых популярных:

Имбирный чай с лимоном и медом

Чай с эхинацеей

Чай с перечной мятой

Зеленый чай

Эти чаи содержат соединения, которые помогают защитить организм от вирусов и бактерий, а также способствуют выздоровлению при легких симптомах. Разнообразие вкусов позволяет вам включать разные варианты в течение недели, делая привычку еще более приятной.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.



