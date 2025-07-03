Открытие! Сколько яиц можно есть в неделю, чтобы быть здоровым – узнайте результат исследования

Яйца и психика: что говорят исследования о влиянии на настроение

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца — один из самых привычных продуктов на нашей кухне. Они богаты белком и полезными нутриентами, но часто возникает вопрос: сколько же яиц можно есть в неделю, чтобы не навредить здоровью?

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ яйца

Норма или нет

Безопасная норма — около 4 яиц в неделю. Однако более свежие исследования показывают, что умеренное потребление яиц — даже по одному в день, то есть до 7 в неделю — не увеличивает риск заболеваний.

Когда мы говорим о потреблении яиц, мы имеем в виду не только прямое употребление, но и косвенное, ведь яйца часто есть в выпечке, фрикадельках, соусах и других блюдах.

Польза

Яйца — это низкокалорийный продукт с высококачественным белком, селеном и витамином D. В них содержатся полезные мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры". Но важно помнить: "Польза яиц во многом зависит от общего рациона. Если вы едите одно яйцо в день в рамках сбалансированного питания с большим количеством овощей и фруктов, низким содержанием сахара и вредных жиров — это здоровый выбор. А вот если рацион богат рафинированными продуктами и трансжирами, то и яйца могут не пойти на пользу".

Что будет, если есть яйца каждый день

Хорошее настроение

Яйца — отличные помощники для нервной системы", — говорит Патриция. "Они содержат холин, аминокислоты и незаменимые жирные кислоты, которые помогают вырабатывать гормоны, регулирующие настроение.

Поддержка формы

Одно яйцо в день — отличный источник белка, который помогает нарастить мышечную массу и долго сохранять чувство сытости. Кроме того, в яйцах есть йод и витамины группы B, важные для метаболизма, включая витамин B12.

Холестерин под контролем

Большинство исследований не находят связи между ежедневным потреблением яйца и повышением плохого холестерина (ЛПНП) или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более того, благодаря лецитинам, витамину Е и полезным жирным кислотам яйца поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

