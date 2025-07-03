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Арбузный сорбет в арбузе: как удивить гостей освежающим лакомством?

Арбузный десерт в кожуре: как удивить друзей на пикнике?
1:53
Еда

Арбузный сорбет в арбузе — это настоящее летнее наслаждение! Представьте: освежающий и сладкий сорбет, приготовленный из мякоти арбуза и поданный прямо в его собственной кожуре. Такой десерт не только радует глаз, но и отлично утоляет жажду в жару.

арбуз
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
арбуз

Способ приготовления

  • Чтобы приготовить сорбет, нужно взять небольшой арбуз весом около 3 кг и аккуратно разрезать его примерно на две трети по высоте.
  • Затем осторожно вынуть мякоть, оставив примерно сантиметр мякоти на стенках арбуза — именно она и станет "чашей" для будущего сорбета. Кожуру арбуза лучше отправить в морозильник — пригодится.
  • Дальше надо очистить мякоть от семечек и пропустить через овощную мельницу с мелким диском. Полученное пюре смешивается с 350 граммами сахара, после чего его нужно охладить в холодильнике, периодически помешивая, чтобы сахар полностью растворился.
  • Затем пюре помещают в мороженицу. За пару минут до окончания заморозки добавляют 80 грамм шоколадной стружки — она отлично имитирует семена арбуза и придаёт сорбету интересный вкус.
  • Когда сорбет готов, его аккуратно выкладывают в подготовленную кожуру арбуза и разравнивают. После этого отправляют в морозильную камеру минимум на 6 часов, чтобы десерт хорошо застыл.

Подача простая и эффектная — арбуз нарезают ломтиками, как обычный фрукт, при этом каждый кусочек содержит и сорбет, и хрустящую кожуру. Для дополнительного вау-эффекта можно посыпать шоколадной стружкой.

Этот рецепт — идеальный способ удивить гостей и насладиться освежающим лакомством в жаркие дни. Попробуйте, и лето станет вкуснее!

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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