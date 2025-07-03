Разрушим мифы: 5 неожиданных фактов о крыжовнике, которые изменят ваше мнение!

Он выглядит скромно, но внутри — настоящий кладезь витаминов. Крыжовник уступает по популярности разве что смородине, и то — незаслуженно. Эта ягода не только вкусная, но и работает как натуральное лекарство, укрепляющее здоровье и улучшающее самочувствие. Чем полезен крыжовник, кому его стоит включить в рацион и как его использовать с максимальной пользой — разбираемся подробно.
Одна порция крыжовника (примерно стакан, 150 г) содержит всего 66 калорий, но при этом насыщена ценными веществами:
витамин С — 46% от суточной нормы,
клетчатка — 7 г (треть дневной потребности),
витамины B5, B6, B1, B9,
железо, калий, марганец, медь, магний, фосфор, кальций.
Ягоды почти не содержат жира, а углеводы представлены в основном натуральными сахарами и клетчаткой. Это делает крыжовник отличным продуктом для диетического и сбалансированного питания.
Иммунитет: витамин С укрепляет защитные силы организма и улучшает состояние кожи.
Сердце и сосуды: калий регулирует давление и сердечный ритм.
Пищеварение: клетчатка способствует здоровью кишечника и снижает риск рака толстой кишки.
Обмен веществ: марганец и витамины группы B участвуют в выработке энергии.
Кровь: железо стимулирует образование эритроцитов, а витамин А поддерживает зрение и кожу.
Крыжовник особенно полезен пожилым людям, поскольку может снижать риск инсульта и болезни Альцгеймера.
Побочные эффекты встречаются крайне редко. Но есть и исключения:
при язве желудка, гастрите, колитах и энтеритах крыжовник лучше исключить;
в теории возможен гипервитаминоз, если съесть слишком много ягод за один раз — более 5 стаканов;
детям и беременным ягода подходит, если нет индивидуальной непереносимости.
Крыжовник оказывает мочегонное и желчегонное действие, обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Его включают в состав средств от:
авитаминоза,
анемии,
гастрита и пониженной кислотности,
воспалений дыхательных путей.
В народной медицине крыжовник используют для восстановления после болезни и при упадке сил. В косметологии из его сока делают маски, особенно эффективные при пигментных пятнах.
Ягоды должны быть спелыми, упругими, без повреждений. Если планируете переработку (джем, сок, варенье) — выбирайте крупные, но ещё плотные плоды.
Советы по хранению:
в холодильнике — до месяца;
в морозилке — до года без потери свойств;
для заморозки можно не очищать от "хвостиков".
Не собирайте ягоды слишком рано — дозревать они уже не будут.
Свежие ягоды едят просто так, особенно красные — они слаще. А вот зелёные сорта чаще пускают в дело:
варенье, джем, компот;
шампанское, вино, ликёры;
соусы к мясу, рыбе и морепродуктам;
маринады и даже сыр;
добавка в чаи, лимонады и смузи.
Сочетания крыжовника с яблоком, клубникой, арбузом, шпинатом или огурцом делают напитки и блюда по-настоящему летними и освежающими.
Слово "крыжовник" в мире означает вовсе не то, что мы привыкли видеть в огороде. Например:
амурский крыжовник — это актинидия;
индийский — эмблика (амла);
антильский — звёздчатый крыжовник;
цейлонский — вовсе не ягода, а фрукт из Юго-Восточной Азии.
Так что у этой ягоды есть экзотические "родственники" по названию, но не по сути.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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