Разрушим мифы: 5 неожиданных фактов о крыжовнике, которые изменят ваше мнение!

Этот витаминный клад: крыжовник как секрет счастья и долголетия!

Он выглядит скромно, но внутри — настоящий кладезь витаминов. Крыжовник уступает по популярности разве что смородине, и то — незаслуженно. Эта ягода не только вкусная, но и работает как натуральное лекарство, укрепляющее здоровье и улучшающее самочувствие. Чем полезен крыжовник, кому его стоит включить в рацион и как его использовать с максимальной пользой — разбираемся подробно.

Фото: commons.wikimedia.org by Calle Eklund, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Состав и пищевая ценность

Одна порция крыжовника (примерно стакан, 150 г) содержит всего 66 калорий, но при этом насыщена ценными веществами:

витамин С — 46% от суточной нормы,

клетчатка — 7 г (треть дневной потребности),

витамины B5, B6, B1, B9,

железо, калий, марганец, медь, магний, фосфор, кальций.

Ягоды почти не содержат жира, а углеводы представлены в основном натуральными сахарами и клетчаткой. Это делает крыжовник отличным продуктом для диетического и сбалансированного питания.

Чем полезен крыжовник

Иммунитет: витамин С укрепляет защитные силы организма и улучшает состояние кожи.

Сердце и сосуды: калий регулирует давление и сердечный ритм.

Пищеварение: клетчатка способствует здоровью кишечника и снижает риск рака толстой кишки.

Обмен веществ: марганец и витамины группы B участвуют в выработке энергии.

Кровь: железо стимулирует образование эритроцитов, а витамин А поддерживает зрение и кожу.

Крыжовник особенно полезен пожилым людям, поскольку может снижать риск инсульта и болезни Альцгеймера.

Есть ли вред от крыжовника

Побочные эффекты встречаются крайне редко. Но есть и исключения:

при язве желудка, гастрите, колитах и энтеритах крыжовник лучше исключить;

в теории возможен гипервитаминоз, если съесть слишком много ягод за один раз — более 5 стаканов;

детям и беременным ягода подходит, если нет индивидуальной непереносимости.

Медицинские свойства

Крыжовник оказывает мочегонное и желчегонное действие, обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Его включают в состав средств от:

авитаминоза,

анемии,

гастрита и пониженной кислотности,

воспалений дыхательных путей.

В народной медицине крыжовник используют для восстановления после болезни и при упадке сил. В косметологии из его сока делают маски, особенно эффективные при пигментных пятнах.

Как выбрать и хранить крыжовник

Ягоды должны быть спелыми, упругими, без повреждений. Если планируете переработку (джем, сок, варенье) — выбирайте крупные, но ещё плотные плоды.

Советы по хранению:

в холодильнике — до месяца;

в морозилке — до года без потери свойств;

для заморозки можно не очищать от "хвостиков".

Не собирайте ягоды слишком рано — дозревать они уже не будут.

Где и как использовать крыжовник

Свежие ягоды едят просто так, особенно красные — они слаще. А вот зелёные сорта чаще пускают в дело:

варенье, джем, компот;

шампанское, вино, ликёры;

соусы к мясу, рыбе и морепродуктам;

маринады и даже сыр;

добавка в чаи, лимонады и смузи.

Сочетания крыжовника с яблоком, клубникой, арбузом, шпинатом или огурцом делают напитки и блюда по-настоящему летними и освежающими.

Интересные факты о крыжовнике

Слово "крыжовник" в мире означает вовсе не то, что мы привыкли видеть в огороде. Например:

амурский крыжовник — это актинидия;

индийский — эмблика (амла);

антильский — звёздчатый крыжовник;

цейлонский — вовсе не ягода, а фрукт из Юго-Восточной Азии.

Так что у этой ягоды есть экзотические "родственники" по названию, но не по сути.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

