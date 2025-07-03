Бессонница сдаётся без боя: натуральный чай усыпляет мягко, и даже надёжнее любых таблеток

3:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый вечер вы мечтаете быстро уснуть, но мысли продолжают крутиться в голове? Есть простой способ подготовить тело и ум к глубокому сну — чашка ароматного чая, который можно легко сделать дома из натуральных ингредиентов. Такой напиток не только успокаивает, но и становится вечерним ритуалом, способным улучшить качество жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by congerdesign, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чай с мятой

Откуда пришла традиция вечернего чая

Обычай пить расслабляющий чай перед сном уходит корнями в древние традиции Востока — особенно в культуры Китая и Индии. Там на протяжении тысячелетий использовали травы, такие как ромашка, лаванда и валериана, чтобы успокоить разум и тело. Сегодня этот ритуал стал популярен по всему миру как натуральное средство от бессонницы и тревожности.

Чем полезен вечерний чай и сколько в нём калорий

Если вы готовите чай из одних лишь трав и воды, его калорийность минимальна — всего 0-2 калории на чашку. Такой напиток не перегружает желудок, не мешает метаболизму и может стать идеальной частью вечернего питания.

Что нужно для приготовления чая

Ингредиенты (на 2 чашки):

1 ст. л. сухих цветков ромашки — снимает стресс, помогает уснуть.

1 ч. л. сухой валерианы — помогает при тревожности и бессоннице.

1 ч. л. сухой лаванды — расслабляет мышцы и способствует отдыху.

1 ч. л. мёда (по желанию) — для лёгкой сладости.

500 мл фильтрованной воды.

Оборудование:

чайник или кастрюля,

ситечко или заварник,

кружка.

Как заварить расслабляющий чай

1. Смешайте травы. В небольшой миске соедините ромашку, валериану и лаванду. Это будет ваша основа чая.

2. Нагрейте воду. Температура воды должна быть около 90°C. Кипятить не нужно — достаточно, чтобы она была горячей.

3. Заварите чай. Поместите травяную смесь в ситечко или заварник и залейте горячей водой. Дайте настояться 5 минут.

4. Процедите и подавайте. Уберите травы, перелейте напиток в чашку. При желании подсластите мёдом.

5. Наслаждайтесь. Пейте медленно и в тишине, за 30 минут до сна. Это поможет организму расслабиться и подготовиться ко сну.

Советы по завариванию

Используйте максимально свежие или качественно высушенные травы.

Избегайте чаёв с кофеином перед сном — это только усилит бессонницу.

Храните травы в герметичных банках вдали от света.

Что подать к чаю

Такой напиток прекрасно сочетается с цельнозерновыми крекерами, тостами или небольшой порцией сухофруктов.

Как хранить оставшийся чай

Если не допили всё сразу, перелейте оставшийся настой в стеклянную банку с крышкой и уберите в холодильник. Используйте в течение 24 часов, слегка подогрев перед употреблением.

Можно ли менять рецепт

Конечно! Вместо валерианы попробуйте мелиссу, мяту или лемонграсс — вкус получится другим, но эффект расслабления сохранится. А вот детям валериану лучше не давать: подойдут только ромашка или мягкие травы.

Часто задаваемые вопросы

Пить чай лучше всего за 30 минут до сна. Употреблять его можно каждый день, но важно не перебарщивать с количеством, особенно если в составе есть валериана. Все необходимые ингредиенты легко найти в аптеке, магазине натуральных продуктов или заказать онлайн.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

