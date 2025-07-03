Летнее овощное рагу с сардельками: 11 секретных ингредиентов для яркого вкуса

Летнее овощное рагу с сардельками — это блюдо, которое отличается насыщенностью вкусов и разнообразием ярких цветов. Все ингредиенты гармонично сочетаются друг с другом, создавая кулинарное произведение.
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Запеканка
Ингредиенты:
Пшеничный хлеб — 350 г (можно использовать вчерашний или деревенский с семечками, но не ржаной, так как он слишком плотный).
Баклажан — 1 шт.
Красный сладкий перец — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика.
Свиные сардельки — 4 шт. (можно заменить куриными колбасками или детскими сосисками из натурального мяса без красителей).
Помидоры черри — 250 г.
Оливки без косточек — 1 горсть.
Оливковое масло — 4-5 ст. л.
Мясной или овощной бульон — 150 мл (можно заменить водой, но не использовать бульонные кубики).