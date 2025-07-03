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Летнее овощное рагу с сардельками: 11 секретных ингредиентов для яркого вкуса

Летнее рагу с сардельками: 5 шагов к идеальному блюду для всей семьи
2:18
Еда

Летнее овощное рагу с сардельками — это блюдо, которое отличается насыщенностью вкусов и разнообразием ярких цветов. Все ингредиенты гармонично сочетаются друг с другом, создавая кулинарное произведение.

Запеканка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Ингредиенты:

  • Пшеничный хлеб — 350 г (можно использовать вчерашний или деревенский с семечками, но не ржаной, так как он слишком плотный).
  • Баклажан — 1 шт.
  • Красный сладкий перец — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Свиные сардельки — 4 шт. (можно заменить куриными колбасками или детскими сосисками из натурального мяса без красителей).
  • Помидоры черри — 250 г.
  • Оливки без косточек — 1 горсть.
  • Оливковое масло — 4-5 ст. л.
  • Мясной или овощной бульон — 150 мл (можно заменить водой, но не использовать бульонные кубики).
  • Соль, перец — по вкусу.
  • Базилик или другая зелень для подачи.

Приготовление:

  1. Подготовка хлеба: Рвем хлеб руками.
    Поливаем оливковым маслом и тщательно перемешиваем.
  2. Баклажан и красный сладкий перец нарезаем кубиками.
  3. Чеснок измельчаем тонкими пластинками.
  4. Обжариваем баклажаны в небольшом количестве оливкового масла 4-5 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Перекладываем баклажаны в отдельную тарелку.
  5. На той же сковороде обжариваем сардельки до золотистой корочки.
  6. Разогреваем духовку до 180 градусов.
  7. В форму для запекания выкладываем обжаренные баклажаны, красный перец и чеснок.
  8. Добавляем помидоры черри, оливки, соль и перец по вкусу, перемешиваем.
  9. Вливаем мясной или овощной бульон (или воду), если его нет.
  10. Сверху выкладываем сардельки и подготовленный хлеб.
  11. Отправляем форму в духовку на 20-25 минут.
  12. Готовое блюдо посыпаем свежим базиликом или другой зеленью. Подаем на стол прямо в форме.

Наслаждайтесь ярким и ароматным летним рагу с сардельками!

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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