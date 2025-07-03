Летнее овощное рагу с сардельками: 11 секретных ингредиентов для яркого вкуса

Летнее рагу с сардельками: 5 шагов к идеальному блюду для всей семьи

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Летнее овощное рагу с сардельками — это блюдо, которое отличается насыщенностью вкусов и разнообразием ярких цветов. Все ингредиенты гармонично сочетаются друг с другом, создавая кулинарное произведение.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Ингредиенты:

Пшеничный хлеб — 350 г (можно использовать вчерашний или деревенский с семечками, но не ржаной, так как он слишком плотный).

Баклажан — 1 шт.

Красный сладкий перец — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Свиные сардельки — 4 шт. (можно заменить куриными колбасками или детскими сосисками из натурального мяса без красителей).

Помидоры черри — 250 г.

Оливки без косточек — 1 горсть.

Оливковое масло — 4-5 ст. л.

Мясной или овощной бульон — 150 мл (можно заменить водой, но не использовать бульонные кубики).

Соль, перец — по вкусу.

Базилик или другая зелень для подачи.

Приготовление:

Подготовка хлеба: Рвем хлеб руками.

Поливаем оливковым маслом и тщательно перемешиваем. Баклажан и красный сладкий перец нарезаем кубиками. Чеснок измельчаем тонкими пластинками. Обжариваем баклажаны в небольшом количестве оливкового масла 4-5 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Перекладываем баклажаны в отдельную тарелку. На той же сковороде обжариваем сардельки до золотистой корочки. Разогреваем духовку до 180 градусов. В форму для запекания выкладываем обжаренные баклажаны, красный перец и чеснок. Добавляем помидоры черри, оливки, соль и перец по вкусу, перемешиваем. Вливаем мясной или овощной бульон (или воду), если его нет. Сверху выкладываем сардельки и подготовленный хлеб. Отправляем форму в духовку на 20-25 минут. Готовое блюдо посыпаем свежим базиликом или другой зеленью. Подаем на стол прямо в форме.

Наслаждайтесь ярким и ароматным летним рагу с сардельками!

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

