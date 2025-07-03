Восторг во рту: как легко приготовить пирог с ягодами, который пленит вас с первого укуса

Этот пирог тает во рту и готовится легко! Его можно сделать с любыми ягодами или заменить их яблоками, и он в любом случае получится невероятно вкусным!
Фото: commons.wikimedia.org by Alixeeeeee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирог с черешней
Пирог с фруктами на кефире
Ингредиенты:
200 г муки
160 г сахара + 2 ст. л. для посыпки
1 ч. л. разрыхлителя
1/4 ч. л. соли
100 г сливочного масла
1 яйцо
100 мл кефира
8 г ванильного сахара
150 г свежих фруктов или ягод
Приготовление:
Подготовьте тесто: просейте муку в большую миску. Добавьте 160 г сахара, ванильный сахар, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешайте.
Размягченное при комнатной температуре масло нарежьте кубиками и добавьте к сухим ингредиентам. Перетрите руками до получения однородной массы.
Влейте жидкие компоненты: разбейте яйцо и влейте кефир. Взбейте все блендером до получения гладкой консистенции.
Застелите форму для выпечки (круглую диаметром 24 см) бумагой для выпечки. Вылейте тесто в форму и равномерно распределите по всей поверхности.
Нарежьте фрукты на небольшие кусочки и выложите сверху теста, частично погружая их внутрь.
Посыпьте пирог 2 столовыми ложками сахара.
Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте пирог 25 минут. Проверьте готовность, проткнув зубочисткой: она должна выйти сухой.
Дайте пирогу немного остыть в форме. Затем аккуратно отделите его от стенок и переложите на тарелку. Полностью остудите перед подачей.
По желанию посыпьте пирог сахарной пудрой для украшения, советует primainspirace.cz.
Этот пирог станет отличным дополнением к чаепитию!
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.