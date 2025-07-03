Восторг во рту: как легко приготовить пирог с ягодами, который пленит вас с первого укуса

Сладкий шедевр за 25 минут: пошаговый рецепт пирога с фруктами

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог тает во рту и готовится легко! Его можно сделать с любыми ягодами или заменить их яблоками, и он в любом случае получится невероятно вкусным!

Фото: commons.wikimedia.org by Alixeeeeee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирог с черешней

Пирог с фруктами на кефире

Ингредиенты:

200 г муки

160 г сахара + 2 ст. л. для посыпки

1 ч. л. разрыхлителя

1/4 ч. л. соли

100 г сливочного масла

1 яйцо

100 мл кефира

8 г ванильного сахара

150 г свежих фруктов или ягод

Приготовление:

Подготовьте тесто: просейте муку в большую миску. Добавьте 160 г сахара, ванильный сахар, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешайте. Размягченное при комнатной температуре масло нарежьте кубиками и добавьте к сухим ингредиентам. Перетрите руками до получения однородной массы. Влейте жидкие компоненты: разбейте яйцо и влейте кефир. Взбейте все блендером до получения гладкой консистенции. Застелите форму для выпечки (круглую диаметром 24 см) бумагой для выпечки. Вылейте тесто в форму и равномерно распределите по всей поверхности. Нарежьте фрукты на небольшие кусочки и выложите сверху теста, частично погружая их внутрь. Посыпьте пирог 2 столовыми ложками сахара. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте пирог 25 минут. Проверьте готовность, проткнув зубочисткой: она должна выйти сухой. Дайте пирогу немного остыть в форме. Затем аккуратно отделите его от стенок и переложите на тарелку. Полностью остудите перед подачей. По желанию посыпьте пирог сахарной пудрой для украшения, советует primainspirace.cz.

Этот пирог станет отличным дополнением к чаепитию!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

