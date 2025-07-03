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Восторг во рту: как легко приготовить пирог с ягодами, который пленит вас с первого укуса

Сладкий шедевр за 25 минут: пошаговый рецепт пирога с фруктами
2:01
Еда

Этот пирог тает во рту и готовится легко! Его можно сделать с любыми ягодами или заменить их яблоками, и он в любом случае получится невероятно вкусным!

Пирог с черешней
Фото: commons.wikimedia.org by Alixeeeeee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирог с черешней

Пирог с фруктами на кефире

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 160 г сахара + 2 ст. л. для посыпки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/4 ч. л. соли
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 100 мл кефира
  • 8 г ванильного сахара
  • 150 г свежих фруктов или ягод

Приготовление:

  1. Подготовьте тесто: просейте муку в большую миску. Добавьте 160 г сахара, ванильный сахар, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешайте.
  2. Размягченное при комнатной температуре масло нарежьте кубиками и добавьте к сухим ингредиентам. Перетрите руками до получения однородной массы.
  3. Влейте жидкие компоненты: разбейте яйцо и влейте кефир. Взбейте все блендером до получения гладкой консистенции.
  4. Застелите форму для выпечки (круглую диаметром 24 см) бумагой для выпечки. Вылейте тесто в форму и равномерно распределите по всей поверхности.
  5. Нарежьте фрукты на небольшие кусочки и выложите сверху теста, частично погружая их внутрь.
  6. Посыпьте пирог 2 столовыми ложками сахара.
  7. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте пирог 25 минут. Проверьте готовность, проткнув зубочисткой: она должна выйти сухой.
  8. Дайте пирогу немного остыть в форме. Затем аккуратно отделите его от стенок и переложите на тарелку. Полностью остудите перед подачей.
  9. По желанию посыпьте пирог сахарной пудрой для украшения, советует primainspirace.cz.

Этот пирог станет отличным дополнением к чаепитию!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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