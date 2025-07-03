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Взрыв вкуса в тарелке: как наш морковный салат удивит гурманов

Готовим морковный салат: сочетание свежести и остроты на вашей кухне
1:51
Еда

Этот морковный салат с кунжутом и имбирем — настоящий взрыв вкуса. Его острота и насыщенность зависят от ваших предпочтений, но он точно удивит даже самых взыскательных гурманов. Хрустящая сладость молодой моркови сочетается с дерзкой остротой имбиря и чеснока, а кунжут добавляет пикантности и ореховые нотки.

Салат с морковью по-корейски
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с морковью по-корейски

Ингредиенты:

  • 300 г молодой моркови
  • 1 сладкий перец
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 см корня имбиря
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 4 ст. л. соевого соуса
  • Сок 1 лайма или лимона
  • 2 ч. л. тростникового сахара (или 1 ч. л. меда)
  • Щепотка хлопьев чили (по желанию)
  • 100 г арахиса или кешью (или 100 г подсолнечных семечек)
  • 30 г кунжута
  • Пучок кинзы
  • Пучок петрушки
  • Пучок зеленого лука
  • Соль и молотый черный перец по вкусу

Приготовление:

  1. Морковь натереть на терке или нарезать тонкой соломкой. Сладкий перец очистить от семян и нарезать брусочками или кубиками — по вашему вкусу.
  2. Для заправки измельчить чеснок, натереть или порубить имбирь. Смешать их с оливковым маслом, соевым соусом, соком лайма, тростниковым сахаром и щепоткой хлопьев чили (если используете).
  3. Обжарить орехи на сухой сковороде до золотистого цвета. Прогреть кунжут на сухой сковороде до появления аромата.
  4. Объединить морковь, перец, заправку, кинзу, петрушку и зеленый лук в большой миске. Добавить обжаренные орехи и кунжут, посолить и поперчить по вкусу.
  5. Подавать салат сразу, пока он не утратил свою свежесть и остроту.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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