Взрыв вкуса в тарелке: как наш морковный салат удивит гурманов

Этот морковный салат с кунжутом и имбирем — настоящий взрыв вкуса. Его острота и насыщенность зависят от ваших предпочтений, но он точно удивит даже самых взыскательных гурманов. Хрустящая сладость молодой моркови сочетается с дерзкой остротой имбиря и чеснока, а кунжут добавляет пикантности и ореховые нотки.
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Салат с морковью по-корейски
Ингредиенты:
300 г молодой моркови
1 сладкий перец
3 зубчика чеснока
1 см корня имбиря
4 ст. л. оливкового масла
4 ст. л. соевого соуса
Сок 1 лайма или лимона
2 ч. л. тростникового сахара (или 1 ч. л. меда)
Щепотка хлопьев чили (по желанию)
100 г арахиса или кешью (или 100 г подсолнечных семечек)
30 г кунжута
Пучок кинзы
Пучок петрушки
Пучок зеленого лука
Соль и молотый черный перец по вкусу
Приготовление:
Морковь натереть на терке или нарезать тонкой соломкой. Сладкий перец очистить от семян и нарезать брусочками или кубиками — по вашему вкусу.
Для заправки измельчить чеснок, натереть или порубить имбирь. Смешать их с оливковым маслом, соевым соусом, соком лайма, тростниковым сахаром и щепоткой хлопьев чили (если используете).
Обжарить орехи на сухой сковороде до золотистого цвета. Прогреть кунжут на сухой сковороде до появления аромата.
Объединить морковь, перец, заправку, кинзу, петрушку и зеленый лук в большой миске. Добавить обжаренные орехи и кунжут, посолить и поперчить по вкусу.
Подавать салат сразу, пока он не утратил свою свежесть и остроту.
Уточнения
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae).