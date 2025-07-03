Взрыв вкуса в тарелке: как наш морковный салат удивит гурманов

Готовим морковный салат: сочетание свежести и остроты на вашей кухне

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот морковный салат с кунжутом и имбирем — настоящий взрыв вкуса. Его острота и насыщенность зависят от ваших предпочтений, но он точно удивит даже самых взыскательных гурманов. Хрустящая сладость молодой моркови сочетается с дерзкой остротой имбиря и чеснока, а кунжут добавляет пикантности и ореховые нотки.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с морковью по-корейски

Ингредиенты:

300 г молодой моркови

1 сладкий перец

3 зубчика чеснока

1 см корня имбиря

4 ст. л. оливкового масла

4 ст. л. соевого соуса

Сок 1 лайма или лимона

2 ч. л. тростникового сахара (или 1 ч. л. меда)

Щепотка хлопьев чили (по желанию)

100 г арахиса или кешью (или 100 г подсолнечных семечек)

30 г кунжута

Пучок кинзы

Пучок петрушки

Пучок зеленого лука

Соль и молотый черный перец по вкусу

Приготовление:

Морковь натереть на терке или нарезать тонкой соломкой. Сладкий перец очистить от семян и нарезать брусочками или кубиками — по вашему вкусу. Для заправки измельчить чеснок, натереть или порубить имбирь. Смешать их с оливковым маслом, соевым соусом, соком лайма, тростниковым сахаром и щепоткой хлопьев чили (если используете). Обжарить орехи на сухой сковороде до золотистого цвета. Прогреть кунжут на сухой сковороде до появления аромата. Объединить морковь, перец, заправку, кинзу, петрушку и зеленый лук в большой миске. Добавить обжаренные орехи и кунжут, посолить и поперчить по вкусу. Подавать салат сразу, пока он не утратил свою свежесть и остроту.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.



Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae).

