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Необычное тесто для булочек: как пудинг превращает выпечку в шедевр!

Секретный ингредиент для идеальной булочки: как пудинг меняет выпечку
3:09
Еда

Булочка с клубничным заварным кремом — это изысканное сочетание вкусов, которое покорит ваше сердце. Два слоя нежного теста, ароматный крем и аппетитная глазурь создают незабываемый десерт.

Пирог с клубникой
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с клубникой

Как пудинг меняет выпечку

Пудинг — универсальный ингредиент, который может преобразить любую выпечку. Он добавляет мягкости и легкости тесту, а также служит отличным дополнением к фруктовым слоям. Его нежная текстура и сладость делают его идеальным для создания многослойных десертов. Пудинг легко готовится, быстро застывает и сохраняет форму, что делает его незаменимым для домашней кухни.

Сочетание пудинга и фруктов

Пудинг прекрасно сочетается с различными фруктами, создавая гармоничные и вкусные комбинации. Одним из самых популярных сочетаний является клубника. Терпкий вкус ягоды прекрасно контрастирует с мягким ванильным или кремовым заварным кремом. Это сочетание идеально подходит для тортов, пирогов и других десертов, утверждает toprecepty.cz.

Булочка с клубничным пудингом

Булочка с клубничным пудингом — это классический десерт, который легко приготовить дома. Для теста можно использовать йогурт или масло. Сверху выкладывается горячий ванильный пудинг, затем посыпается свежей клубникой. В процессе выпечки тесто поднимается по краям, создавая эффектную "рамку", а центр остается мягким и влажным.

Рецепт булочки с клубничным заварным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

  • 270 г муки,
  • 250 г сахара,
  • 1 пакетик ванильного сахара,
  • &frac12 ч. л. разрыхлителя,
  • 100 мл воды,
  • 100 мл растительного масла,
  • 4 яйца,
  • 2 ч. л. какао.

Для пудинга:

  • 750 мл молока,
  • 2 пакетика ванильного пудинга,
  • сахар по вкусу.

Для глазури:

  • 250 г взбитых сливок,
  • 1-2 ст. л. сметаны,
  • сахар по вкусу.

Для украшения:

  • 2 горсти клубники,
  • какао.

Приготовление:

  1. Смешайте сухие ингредиенты для теста в миске. Добавьте масло, воду и желтки. Белки взбейте в отдельной миске.
  2. Аккуратно введите взбитые белки в тесто с помощью лопатки.
  3. В кастрюле нагрейте молоко, добавьте пудинг и сахар. Варите до загустения.
  4. На противень размером 40х30 см выложите половину теста. Оставшееся тесто смешайте с какао и выложите вторым слоем.
  5. Сверху распределите горячий пудинг и посыпьте нарезанной клубникой.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35 минут.
  7. Приготовьте глазурь из взбитых сливок, сметаны и сахара.
  8. Готовую булочку полейте глазурью, посыпьте какао и украсьте клубникой.

Уточнения

Пу́динг (англ. pudding) — категория сладких блюд кремообразной консистенции.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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