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Тайна хрустящих наггетсов: простой рецепт, который изменит ваше представление о фастфуде

20 минут до новых вкусов: секреты домашних наггетсов, которые вас удивят
2:27
Еда

Ищете альтернативу вредным наггетсам из магазина? Попробуйте наш рецепт домашних наггетсов, которые готовятся во фритюрнице всего за 20 минут. Эти хрустящие и сочные кусочки куриного филе станут отличным дополнением к вашему столу.

Куриные наггетсы
Фото: commons.wikimedia.org by Kim Holger Kelting, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Куриные наггетсы

Почему стоит попробовать эти домашние наггетсы?

В мире, полном ультраобработанных продуктов, важно искать здоровые и вкусные альтернативы. Наши домашние наггетсы — идеальный выбор для тех, кто заботится о своем питании. Они готовятся из свежих ингредиентов и не требуют жарки, что делает их еще более полезными, пишет tudogostoso.com.br.

Ингредиенты

  • Филе куриной грудки — 1 шт. (нарезать кубиками)
  • Тертый сыр пармезан — 2 ст. л.
  • Вареный картофель — 1 шт.
  • Нарезанная луковица — 0,5 шт.
  • Тертая морковь — 2 ст. л.
  • Кукурузные хлопья — 1 стакан
  • Соль — по вкусу
  • Паприка — по вкусу
  • Яйцо — 1 шт. (взбить)

Приготовление

  1. Измельчите кукурузные хлопья в кухонном комбайне или блендере. Важно не переусердствовать, чтобы хлопья остались хрустящими.
  2. В ту же емкость добавьте нарезанную курицу.
  3. Добавьте отварной картофель, тертый пармезан, лук, морковь, соль и паприку.
  4. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста.
  5. Сформируйте из теста небольшие диски и выложите их на тарелку с взбитым яйцом.
  6. Затем обваляйте наггетсы в кукурузных хлопьях.
  7. Разогрейте фритюрницу до 200°C и выпекайте наггетсы около 20 минут.
  8. Подавайте с любимым соусом.

Советы и вариации

Вы можете экспериментировать с рецептом, добавляя или убирая ингредиенты по своему вкусу. Например, вместо кукурузных хлопьев используйте панировочные сухари или панировочные смеси. Морковь можно заменить другими овощами, такими как брокколи или цветная капуста. Дайте волю своей фантазии и создайте свои идеальные наггетсы!

Эти домашние наггетсы станут отличным выбором для всей семьи. Они не только вкусные, но и полезные, что делает их идеальным блюдом для здорового питания.

Уточнения

На́ггетсы (англ  chicken nuggets) — блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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