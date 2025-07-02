Легкий блинчик с говяжьим фаршем: узнайте простой секрет быстрого ужина

Ужин часто пропускают из-за забывчивости или отсутствия аппетита. Но чтобы не ложиться спать голодным, можно приготовить простой и вкусный блинчик с говяжьим фаршем на сковороде. Этот рецепт готовится быстро, а ингредиенты можно легко найти в холодильнике.
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блинчики с мясом
Блинчик из говяжьего фарша: рецепт на сковороде
Этот блинчик не требует духовки и готовится за несколько минут. Его основа — легкое тесто, а начинка из говяжьего фарша делает блюдо сытным и ароматным. Если у вас уже есть говяжий фарш, этот рецепт станет отличным выбором, уверяет tudogostoso.com.br.
Ингредиенты
Для блинчика:
2 чашки пшеничной муки
3 яйца
2 чашки молока
Щепотка соли
Сыр моцарелла (по вкусу)
Для начинки:
200 грамм говяжьего фарша
0,5 луковицы
2 столовые ложки томатной пасты
2 зубчика чеснока
Соль и черный перец (по вкусу)
Приготовление
Блинчик:
В глубокой миске смешайте муку, яйца, молоко и соль до получения однородного теста.
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте немного растительного или сливочного масла.
Вылейте тесто на сковороду с помощью половника и распределите его, вращая сковороду для формирования тонкого блинчика.
Обжарьте блинчик с каждой стороны по 1 минуте до золотистого цвета.
Повторите процесс с оставшимся тестом. Готовые блинчики выложите на тарелку.
Начинка:
На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
Добавьте говяжий фарш и жарьте до полного испарения розового цвета.
Введите томатную пасту, соль и перец, продолжайте готовить, пока мясо не станет мягким и сочным.
Наполните блинчики мясной начинкой и сверните их рулетом. Повторите с оставшимися блинчиками.
Верните блинчики на сковороду, добавьте немного томатной пасты и слегка прижмите, чтобы они не разваливались.
Посыпьте тертым сыром моцарелла и накройте крышкой на несколько минут, чтобы сыр расплавился.
Приятного аппетита!
Уточнения
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.