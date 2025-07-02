Легкий блинчик с говяжьим фаршем: узнайте простой секрет быстрого ужина

Ужин за 10 минут: готовим блинчик с говяжьим фаршем

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Ужин часто пропускают из-за забывчивости или отсутствия аппетита. Но чтобы не ложиться спать голодным, можно приготовить простой и вкусный блинчик с говяжьим фаршем на сковороде. Этот рецепт готовится быстро, а ингредиенты можно легко найти в холодильнике.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блинчики с мясом

Блинчик из говяжьего фарша: рецепт на сковороде

Этот блинчик не требует духовки и готовится за несколько минут. Его основа — легкое тесто, а начинка из говяжьего фарша делает блюдо сытным и ароматным. Если у вас уже есть говяжий фарш, этот рецепт станет отличным выбором, уверяет tudogostoso.com.br.

Ингредиенты

Для блинчика:

2 чашки пшеничной муки

3 яйца

2 чашки молока

Щепотка соли

Сыр моцарелла (по вкусу)

Для начинки:

200 грамм говяжьего фарша

0,5 луковицы

2 столовые ложки томатной пасты

2 зубчика чеснока

Соль и черный перец (по вкусу)

Приготовление

Блинчик:

В глубокой миске смешайте муку, яйца, молоко и соль до получения однородного теста. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте немного растительного или сливочного масла. Вылейте тесто на сковороду с помощью половника и распределите его, вращая сковороду для формирования тонкого блинчика. Обжарьте блинчик с каждой стороны по 1 минуте до золотистого цвета. Повторите процесс с оставшимся тестом. Готовые блинчики выложите на тарелку.

Начинка:

На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте говяжий фарш и жарьте до полного испарения розового цвета. Введите томатную пасту, соль и перец, продолжайте готовить, пока мясо не станет мягким и сочным. Наполните блинчики мясной начинкой и сверните их рулетом. Повторите с оставшимися блинчиками. Верните блинчики на сковороду, добавьте немного томатной пасты и слегка прижмите, чтобы они не разваливались. Посыпьте тертым сыром моцарелла и накройте крышкой на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.



