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Легкий блинчик с говяжьим фаршем: узнайте простой секрет быстрого ужина

Ужин за 10 минут: готовим блинчик с говяжьим фаршем
2:19
Еда

Ужин часто пропускают из-за забывчивости или отсутствия аппетита. Но чтобы не ложиться спать голодным, можно приготовить простой и вкусный блинчик с говяжьим фаршем на сковороде. Этот рецепт готовится быстро, а ингредиенты можно легко найти в холодильнике.

Блинчики с мясом
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блинчики с мясом

Блинчик из говяжьего фарша: рецепт на сковороде

Этот блинчик не требует духовки и готовится за несколько минут. Его основа — легкое тесто, а начинка из говяжьего фарша делает блюдо сытным и ароматным. Если у вас уже есть говяжий фарш, этот рецепт станет отличным выбором, уверяет tudogostoso.com.br.

Ингредиенты

Для блинчика:

  • 2 чашки пшеничной муки
  • 3 яйца
  • 2 чашки молока
  • Щепотка соли
  • Сыр моцарелла (по вкусу)

Для начинки:

  • 200 грамм говяжьего фарша
  • 0,5 луковицы
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль и черный перец (по вкусу)

Приготовление

Блинчик:

  1. В глубокой миске смешайте муку, яйца, молоко и соль до получения однородного теста.
  2. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте немного растительного или сливочного масла.
  3. Вылейте тесто на сковороду с помощью половника и распределите его, вращая сковороду для формирования тонкого блинчика.
  4. Обжарьте блинчик с каждой стороны по 1 минуте до золотистого цвета.
  5. Повторите процесс с оставшимся тестом. Готовые блинчики выложите на тарелку.

Начинка:

  1. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
  2. Добавьте говяжий фарш и жарьте до полного испарения розового цвета.
  3. Введите томатную пасту, соль и перец, продолжайте готовить, пока мясо не станет мягким и сочным.
  4. Наполните блинчики мясной начинкой и сверните их рулетом. Повторите с оставшимися блинчиками.
  5. Верните блинчики на сковороду, добавьте немного томатной пасты и слегка прижмите, чтобы они не разваливались.
  6. Посыпьте тертым сыром моцарелла и накройте крышкой на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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