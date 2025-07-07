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Как самостоятельно сделать яблочный квас за 6 простых шагов — идеальный напиток для жаркого лета

Как приготовить яблочный квас, который утолит жажду в самые жаркие дни — удивительный вкус и полезность!
3:12
Еда

С наступлением летнего зноя многие из нас ищут способы охладиться и утолить жажду. Яблочный квас — это отличное решение для тех, кто хочет насладиться не только освежающим вкусом, но и полезными свойствами напитка. Этот натуральный освежающий напиток, богатый витаминами и минералами, станет отличным дополнением к любому летнему обеду или пикнику.

Ягодный квас
Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ягодный квас

Ингредиенты

Для приготовления яблочного кваса вам понадобятся:

  • Яблоки (свежие, желательно кисло-сладкие) — 1 кг
  • Вода — 3 л
  • Сахар — 100-200 г (по вкусу)
  • Изюм или хлебные крошки (для закваски) — 50-100 г
  • Лимон (по желанию) — 1 шт. (для добавления кислоты и аромата)

Пошаговая инструкция по приготовлению яблочного кваса

  1. Подготовка яблок: тщательно вымойте яблоки, срежьте корки и удалите семена, если хотите. Не обязательно очищать от кожицы, так как она содержит множество полезных веществ. Нарежьте яблоки на кусочки – это поможет им быстрее выделить сок.
  2. Приготовление воды с сахаром: в кастрюле доведите 3 литра воды до кипения. Затем добавьте сахар и хорошо перемешайте, пока он не растворится. Дайте воде немного остыть до комнатной температуры.
  3. Смешивание ингредиентов: в чистую стеклянную банку или кастрюлю положите нарезанные яблоки, добавьте изюм или хлебные крошки (это станет источником дикой закваски), а затем залейте все теплой подслащенной водой. Если используете лимон, нарежьте его на дольки и добавьте в банку.
  4. Ферментация: накройте банку марлей или чистой тканью, чтобы защитить от насекомых, но оставить доступ к воздуху. Поместите в теплое место (20-25 °C) на 3-7 дней. Время ферментации зависит от температуры в помещении и ваших предпочтений. Чем дольше квас настаивается, тем более кислым он будет.
  5. Процесс отцеживания: после нужного времени тщательно отцеживайте квас, удаляя кусочки яблок и другие твердые частицы. Перелейте готовый квас в чистые бутылки и закройте их крышками.
  6. Хранение: храните яблочный квас в холодильнике. Он готов к употреблению, когда охладится.

Как подавать яблочный квас

Яблочный квас можно подавать в стаканах со льдом, добавив к нему нарезанные яблоки или дольку лимона для более выразительного вкуса. Этот напиток отлично утоляет жажду, а также подойдет как сопровождение к легким салатам или блюдами на гриле.

Яблочный квас — замечательный способ насладиться натуральным вкусом и освежающим эффектом, который идеально подходит для жарких летних дней. Приготовив его самостоятельно, вы не только получите удовольствие от процесса, но и порадуете себя и близких здоровым, полезным напитком. Попробуйте этот рецепт, экспериментируйте с ингредиентами, и вы обязательно найдёте свой идеальный вкус яблочного кваса!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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