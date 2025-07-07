Летние супы без лишних калорий: 4 оригинальных рецепта для зноя

Летний зной часто заставляет нас искать способы освежиться. Если вам надоело стандартное меню, диетолог и эндокринолог Анна Гончарова предлагает несколько вкусных и полезных альтернатив холодному борщу.
Если вы хотите чего-то оригинального, но лёгкого, гаспачо — идеальный выбор. Этот холодный томатный суп прекрасно утоляет жажду и насыщает. Для его приготовления понадобятся спелые помидоры, сладкий перец и ледяная минеральная вода, которые взбиваются до однородной массы. Чтобы добавить блюду изюминку, можно использовать сельдерей, соус "Табаско", ломтик лимона или листик мяты. Также на ваше усмотрение можно добавить натёртые огурцы или нарезанный редис — это придаст дополнительную свежесть и разнообразие.
Ещё один лёгкий вариант — зелёный суп, который будет особенно полезен в жаркие дни. Для его приготовления смешайте полстакана айрана, тана или кефира с полстаканом ледяной минеральной воды. Добавьте нарезанную зелень — укроп, петрушку, кинзу или тархун. Листик мяты придаст дополнительную свежесть, а зелень обеспечит необходимую долю витаминов и микроэлементов. Такой суп не только освежит, но и подарит организму жизненные силы.
Не стоит забывать и об окрошке на квасе или кефире — традиционном летнем блюде. Однако диетолог Анна Гончарова предупреждает, что важно контролировать количество окрошки, особенно если вы следите за уровнем сахара в крови. При чрезмерном употреблении эти блюда могут повышать глюкозу, поэтому стоит соблюдать умеренность.
Для любителей необычных вкусов, диетолог также предлагает фруктовый суп по венгерскому рецепту. Этот десерт отличается не только вкусом, но и популярностью среди любителей летних освежающих блюд. Рецепт можно найти в интернете и порадовать себя и близких необычным летним угощением.
Эти варианты супов не только помогут разнообразить ваше летнее меню, но и сделают его более лёгким и полезным. Приятного аппетита в жаркие дни!
Окро́шка (рег. квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что отражено в названии супа. В переносном смысле слово «окрошка» употребляется в значении «смесь, смешение разнородных понятий и предметов».
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.