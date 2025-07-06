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Потрясающие куриные голени с картошкой: секрет идеального запекания в духовке

Рецепт куриных голеней с картошкой: готовим быстро и вкусно
3:03
Еда

Одним из популярных и любимых блюд, которое можно легко приготовить для всей семьи, являются куриные голени с картошкой, запеченные в духовке. Это блюдо не только обладает отменным вкусом, но и прекрасно подходит для буднего ужина или праздничного стола. 

Запечённые куриные голени
Фото: commons.wikimedia.org by Diana, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённые куриные голени

Для приготовления куриных голеней с картошкой вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Куриные голени — 1 кг
  • Картофель — 700 г
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Оливковое масло — 3 ст. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Специи (паприка, орегано, тимьян) — по вкусу
  • Зелень для подачи (петрушка, укроп) — по желанию

Подготовка ингредиентов

  1. Подготовка куриных голеней: вымойте голени под холодной водой и обсушите их бумажным полотенцем. В глубокую миску положите куриные голени, добавьте оливковое масло, соль, перец и выбранные специи. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 30-60 минут. Чем дольше голени маринуются, тем насыщеннее будет вкус.
  2. Подготовка картошки: очистите картофель и нарежьте его на крупные куски или дольки. Это обеспечит его равномерное запекание. В миске, где будет картошка, добавьте немного соли, перца и оливковое масло. Хорошо перемешайте, чтобы каротшка была покрыта специями.
  3. Подготовка лука и чеснока: лук нарежьте полукольцами, а чеснок — мелко нарежьте или пропустите через пресс.

Запекание в духовке

  1. Разогрейте духовку до 200 °C.
  2. Выберите форму для запекания: возьмите глубокую форму для запекания или противень и выложите в него куриные голени. Разложите их равномерно.
  3. Добавьте картошку: вокруг куриных голеней уложите подготовленный картофель, затем добавьте лук и чеснок. Все хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
  4. Запекание: накройте форму фольгой (это позволит голеням оставаться сочными) и отправьте в разогретую духовку. Запекайте в течение 30-40 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте запекать еще 20-30 минут, пока картошка не станет золотистой и хрустящей, а куриные голени не приобретут красивую румяную корочку.

Подача

После приготовления достаньте форму из духовки и дайте блюду немного остыть. Подавайте куриные голени с картошкой горячими, посыпав свежей зеленью. Это блюдо отлично сочетается с овощным салатом или соусом на основе сметаны.

Куриные голени с картошкой в духовке — это не только сытное, но и очень вкусное блюдо, которым можно порадовать домочадцев или удивить гостей. С минимальными временными и финансовыми затратами вы получите ошеломляющий результат! Попробуйте этот рецепт!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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