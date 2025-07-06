Потрясающие куриные голени с картошкой: секрет идеального запекания в духовке

Одним из популярных и любимых блюд, которое можно легко приготовить для всей семьи, являются куриные голени с картошкой, запеченные в духовке. Это блюдо не только обладает отменным вкусом, но и прекрасно подходит для буднего ужина или праздничного стола.
Фото: commons.wikimedia.org by Diana, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённые куриные голени
Для приготовления куриных голеней с картошкой вам понадобятся следующие ингредиенты:
Куриные голени — 1 кг
Картофель — 700 г
Лук — 1 шт.
Чеснок — 3-4 зубчика
Оливковое масло — 3 ст. ложки
Соль — по вкусу
Перец черный молотый — по вкусу
Специи (паприка, орегано, тимьян) — по вкусу
Зелень для подачи (петрушка, укроп) — по желанию
Подготовка ингредиентов
Подготовка куриных голеней: вымойте голени под холодной водой и обсушите их бумажным полотенцем. В глубокую миску положите куриные голени, добавьте оливковое масло, соль, перец и выбранные специи. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 30-60 минут. Чем дольше голени маринуются, тем насыщеннее будет вкус.
Подготовка картошки: очистите картофель и нарежьте его на крупные куски или дольки. Это обеспечит его равномерное запекание. В миске, где будет картошка, добавьте немного соли, перца и оливковое масло. Хорошо перемешайте, чтобы каротшка была покрыта специями.
Подготовка лука и чеснока: лук нарежьте полукольцами, а чеснок — мелко нарежьте или пропустите через пресс.
Запекание в духовке
Разогрейте духовку до 200 °C.
Выберите форму для запекания: возьмите глубокую форму для запекания или противень и выложите в него куриные голени. Разложите их равномерно.
Добавьте картошку: вокруг куриных голеней уложите подготовленный картофель, затем добавьте лук и чеснок. Все хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
Запекание: накройте форму фольгой (это позволит голеням оставаться сочными) и отправьте в разогретую духовку. Запекайте в течение 30-40 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте запекать еще 20-30 минут, пока картошка не станет золотистой и хрустящей, а куриные голени не приобретут красивую румяную корочку.
Подача
После приготовления достаньте форму из духовки и дайте блюду немного остыть. Подавайте куриные голени с картошкой горячими, посыпав свежей зеленью. Это блюдо отлично сочетается с овощным салатом или соусом на основе сметаны.
Куриные голени с картошкой в духовке — это не только сытное, но и очень вкусное блюдо, которым можно порадовать домочадцев или удивить гостей. С минимальными временными и финансовыми затратами вы получите ошеломляющий результат! Попробуйте этот рецепт!