Потрясающие куриные голени с картошкой: секрет идеального запекания в духовке

Рецепт куриных голеней с картошкой: готовим быстро и вкусно

3:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Одним из популярных и любимых блюд, которое можно легко приготовить для всей семьи, являются куриные голени с картошкой, запеченные в духовке. Это блюдо не только обладает отменным вкусом, но и прекрасно подходит для буднего ужина или праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Diana, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённые куриные голени

Для приготовления куриных голеней с картошкой вам понадобятся следующие ингредиенты:

Куриные голени — 1 кг

Картофель — 700 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 3-4 зубчика

Оливковое масло — 3 ст. ложки

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Специи (паприка, орегано, тимьян) — по вкусу

Зелень для подачи (петрушка, укроп) — по желанию

Подготовка ингредиентов

Подготовка куриных голеней: вымойте голени под холодной водой и обсушите их бумажным полотенцем. В глубокую миску положите куриные голени, добавьте оливковое масло, соль, перец и выбранные специи. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 30-60 минут. Чем дольше голени маринуются, тем насыщеннее будет вкус. Подготовка картошки: очистите картофель и нарежьте его на крупные куски или дольки. Это обеспечит его равномерное запекание. В миске, где будет картошка, добавьте немного соли, перца и оливковое масло. Хорошо перемешайте, чтобы каротшка была покрыта специями. Подготовка лука и чеснока: лук нарежьте полукольцами, а чеснок — мелко нарежьте или пропустите через пресс.

Запекание в духовке

Разогрейте духовку до 200 °C. Выберите форму для запекания: возьмите глубокую форму для запекания или противень и выложите в него куриные голени. Разложите их равномерно. Добавьте картошку: вокруг куриных голеней уложите подготовленный картофель, затем добавьте лук и чеснок. Все хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Запекание: накройте форму фольгой (это позволит голеням оставаться сочными) и отправьте в разогретую духовку. Запекайте в течение 30-40 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте запекать еще 20-30 минут, пока картошка не станет золотистой и хрустящей, а куриные голени не приобретут красивую румяную корочку.

Подача

После приготовления достаньте форму из духовки и дайте блюду немного остыть. Подавайте куриные голени с картошкой горячими, посыпав свежей зеленью. Это блюдо отлично сочетается с овощным салатом или соусом на основе сметаны.

Куриные голени с картошкой в духовке — это не только сытное, но и очень вкусное блюдо, которым можно порадовать домочадцев или удивить гостей. С минимальными временными и финансовыми затратами вы получите ошеломляющий результат! Попробуйте этот рецепт!