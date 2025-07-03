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Салат из брокколи за 10 минут: почему этот рецепт удивит ваш вкус

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3:04
Еда

Брокколи — это не только красивый и яркий овощ, но и настоящий кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов. Салаты из брокколи всегда будут отличным выбором для тех, кто хочет поддерживать здоровье и следит за фигурой. В этой статье мы предложим простой и вкусный рецепт салата, который можно приготовить всего за несколько минут.

брокколи
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
брокколи

Польза брокколи

Перед тем, как перейти к рецепту, давайте немного углубимся в полезные свойства брокколи. Этот овощ богат витамином C, витамином K, фолиевой кислотой и клетчаткой. Он помогает укрепить иммунную систему, поддерживает здоровье сердца и способствует улучшению пищеварения. Брокколи также содержит соединения, которые могут снижать риск рака и других заболеваний.

Ингредиенты

Для приготовления салата из брокколи вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Брокколи — 300 г
  • Помидоры — 2-3 шт. (по желанию)
  • Огурец — 1 шт.
  • Красный лук — 1 небольшая головка
  • Фета или моцарелла — 100 г (по желанию)
  • Оливковое масло — 2-3 ст. ложки
  • Лимонный сок — 1 ст. ложка
  • Соль и перец — по вкусу
    Семена кунжута или грецкие орехи — для украшения (по желанию)

Подготовка брокколи

  • Отваривание: разделите брокколи на соцветия и отварите их в подсоленной воде в течение 3-5 минут. Брокколи должна быть ярко-зелёной и немного хрустящей. Сразу после варки положите её в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления и сохранить цвет.
  • Остужение: после того, как брокколи остынет, откиньте её на дуршлаг и дайте хорошо стечь.

Нарезка овощей

  • Помидоры: нарежьте помидоры на кубики.
  • Огурец: очистите огурец и нарежьте его кружочками или полукружочками.
  • Лук: нарежьте красный лук тонкими полукольцами.

Смешивание ингредиентов

  • В большой салатнице соедините брокколи, помидоры, огурцы и лук. Если вы решили добавить сыр фета или моцареллу, нарежьте его на кусочки и добавьте в салат.

Заправка

  • В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешайте и полейте заправкой овощи. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы заправка равномерно распределилась.

Подача

  • Перед подачей можно посыпать салат семенами кунжута или рублеными грецкими орехами для добавления текстуры и насыщенного вкуса. Подавать салат лучше всего свежим, сразу после приготовления.

Салат из брокколи — это полезное, вкусное и легко готовящееся блюдо, которое станет отличным дополнением к любому столу. Попробуйте этот рецепт, и вы не только разнообразите своё меню, но и добавите в рацион множество полезных веществ. Приятного аппетита!

Уточнения

Бро́кколи — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea var. italica Plenck. При современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Italica Group. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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