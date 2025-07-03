Салат из брокколи за 10 минут: почему этот рецепт удивит ваш вкус

5 неожиданных фактов о брокколи: чем этот овощ может вас удивить

3:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Брокколи — это не только красивый и яркий овощ, но и настоящий кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов. Салаты из брокколи всегда будут отличным выбором для тех, кто хочет поддерживать здоровье и следит за фигурой. В этой статье мы предложим простой и вкусный рецепт салата, который можно приготовить всего за несколько минут.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ брокколи

Польза брокколи

Перед тем, как перейти к рецепту, давайте немного углубимся в полезные свойства брокколи. Этот овощ богат витамином C, витамином K, фолиевой кислотой и клетчаткой. Он помогает укрепить иммунную систему, поддерживает здоровье сердца и способствует улучшению пищеварения. Брокколи также содержит соединения, которые могут снижать риск рака и других заболеваний.

Ингредиенты

Для приготовления салата из брокколи вам понадобятся следующие ингредиенты:

Брокколи — 300 г

Помидоры — 2-3 шт. (по желанию)

Огурец — 1 шт.

Красный лук — 1 небольшая головка

Фета или моцарелла — 100 г (по желанию)

Оливковое масло — 2-3 ст. ложки

Лимонный сок — 1 ст. ложка

Соль и перец — по вкусу

Семена кунжута или грецкие орехи — для украшения (по желанию)

Подготовка брокколи

Отваривание: разделите брокколи на соцветия и отварите их в подсоленной воде в течение 3-5 минут. Брокколи должна быть ярко-зелёной и немного хрустящей. Сразу после варки положите её в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления и сохранить цвет.

Остужение: после того, как брокколи остынет, откиньте её на дуршлаг и дайте хорошо стечь.

Нарезка овощей

Помидоры: нарежьте помидоры на кубики.

Огурец: очистите огурец и нарежьте его кружочками или полукружочками.

Лук: нарежьте красный лук тонкими полукольцами.

Смешивание ингредиентов

В большой салатнице соедините брокколи, помидоры, огурцы и лук. Если вы решили добавить сыр фета или моцареллу, нарежьте его на кусочки и добавьте в салат.

Заправка

В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешайте и полейте заправкой овощи. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы заправка равномерно распределилась.

Подача

Перед подачей можно посыпать салат семенами кунжута или рублеными грецкими орехами для добавления текстуры и насыщенного вкуса. Подавать салат лучше всего свежим, сразу после приготовления.

Салат из брокколи — это полезное, вкусное и легко готовящееся блюдо, которое станет отличным дополнением к любому столу. Попробуйте этот рецепт, и вы не только разнообразите своё меню, но и добавите в рацион множество полезных веществ. Приятного аппетита!

Уточнения

Бро́кколи — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea var. italica Plenck. При современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Italica Group. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты.

