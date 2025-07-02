Замороженная зелень: секреты вкусных кубиков и ароматных заготовок

Зелень зимой придает блюдам свежесть, яркий вкус и аромат. Она может использоваться как украшение или добавка к различным блюдам.
Перед заморозкой промыть зелень под проточной холодной водой. Затем аккуратно просушите листья на полотенце, дав им полностью высохнуть. Вот три проверенных способа заморозки зелени.
Традиционный метод: нарезка и хранение в контейнерах
Измельчите зелень, распределите ее по небольшим пакетам или контейнерам. Можно создать собственные травяные смеси, например, сочетая петрушку, укроп и кинзу для приготовления ароматных заготовок для супов, тушеных блюд и салатов. Не забудьте подписать пакеты, чтобы избежать путаницы между разными видами зелени.
Заморозка в форме ароматных кубиков льда
Используйте формочки для льда, наполните их измельченной зеленью и залейте охлажденной водой. Поместите в морозилку. В зимнее время просто добавляйте кубики в супы или горячие блюда. Это удобно, быстро и экономит время.
Заморозка зелени с маслом
Этот способ идеально подходит для тех, кто любит заправки и соусы. Мелко нарежьте зелень, смешайте ее с растительным маслом до получения консистенции пасты и разложите по формам или небольшим баночкам. Можно заморозить в виде кубиков или хранить в холодильнике, пишет sakh.online.
Кориа́ндр посевно́й, или кинза (лат. Coriándrum sátivum) — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).
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