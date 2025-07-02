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58% опрошенных могут создать кулинарную книгу: учет популярных рецептов изменит подход к готовке

93% участников сталкиваются с food-контентом: влияние социальной сети на выбор блюд
2:08
Еда

По результатам исследования, выполненного Talker Research, контент, посвященный еде, играет для многих людей роль не только развлекательного, но и вдохновляющего фактора.

Семейная пара на кухне
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Семейная пара на кухне

Новое исследование, охватившее 5000 участников, выявило, что 77% респондентов при выборе блюд ориентируются на актуальные тенденции, транслируемые в сети.

Опрос продемонстрировал, что подавляющее большинство (93%) регулярно сталкивается с food-контентом в социальных сетях, где публикации о еде составляют около 40% от общей массы просматриваемой информации. Более половины опрошенных (58%) накопили такое количество популярных рецептов, что из них можно составить полноценную кулинарную книгу.

"Контент о еде популярен потому, что это творческая отдушина, общий язык для многих культур", — говорит Трейси Хостетлер, вице-президент по маркетингу компании North American Potato.

Анастасия Белозёрова, психолог и гештальт-терапевт (МГИ), в интервью Pravda. Ru прокомментировала ситуацию повышенного внимания к контенту о еде в интернете.

По словам эксперта, интерес к food-контенту был всегда, поскольку еда — доступная и приятная тема. Для одних — это хобби, поддержка, для других — знакомство с кухней других стран, для третьих — усиление нездоровой привязанности к еде, если имеются расстройства пищевого поведения.

Психолог также подчеркнула значительную роль блогеров и инфлюенсеров в популяризации кулинарного контента. Люди часто подражают тем, кто задает тренды, и это может влиять на их выбор. Если популярный блогер говорит, что что-то вкусно и полезно, многие будут повторять за ним, не задумываясь о своих собственных предпочтениях.

Однако Анастасия предупреждает: подражание не всегда приводит к удовлетворению. Важно осознать свои желания и потребности, иначе копирование чужого опыта может не дать желаемого результата.

Уточнения

Свобо́дный конте́нт (англицизм от content — содержа́ние/содержи́мое), то есть свобо́дное содержа́ние/содержи́мое, также свобо́дная информа́ция или свобо́дные материа́лы — любое функциональное произведение, произведение искусства или другой творческий материал и его содержание, правовое окружение которых обеспечивает их свободное использование, развитие и распространение.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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