Вот этот простой рецепт маринованной капусты за 24 часа: ваши блюда заиграют новыми красками!

Маринованная капуста за 24 часа: простой рецепт для яркого вкуса

3:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованная капуста — это не только вкусная закуска, но и отличный способ добавить в свой рацион полезные овощи. Она отлично подходит для салатов, гарниров и даже как самостоятельное блюдо. Если вы хотите подготовить капусту за короткий срок, это возможно сделать всего за сутки! Рассказываем, как быстро и просто промариновать капусту, чтобы уже утром насладиться её свежим вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Квашеная капуста

Нам понадобятся:

Капуста белокочанная — 1 кг

Морковь — 1-2 шт. (по желанию)

Чеснок — 3-4 зубчика

Соль — 1,5 ст. ложки

Сахар — 1 ст. ложка

Уксус (9%) — 100 мл

Вода — 1 л

Чёрный перец горошком — 5-7 шт. (по желанию)

Лавровый лист — 2-3 шт. (по желанию)

Подготовка капусты

Очистка листьев: уберите верхние листья с кочана капусты, а затем разрежьте его на четыре части. Удалите сердцевину.

уберите верхние листья с кочана капусты, а затем разрежьте его на четыре части. Удалите сердцевину. Нарезка: натрите капусту на крупной терке или нарежьте тонкими полосками. Если вам нравится более нежная текстура, можно мелко нашинковать.

Подготовка моркови и чеснока

Морковь: очистите морковь и натрите на крупной терке. Это придаст капусте дополнительную сладость и яркий цвет.

очистите морковь и натрите на крупной терке. Это придаст капусте дополнительную сладость и яркий цвет. Чеснок: очистите чеснок и мелко нарежьте или пропустите через чеснокодавилку.

Подготовка маринада

Вода: в кастрюле нагрейте 1 литр воды, добавьте туда соль, сахар, уксус, горошины черного перца и лавровый лист. Доведите до кипения. После закипания выключите огонь и дайте маринаду охладиться до комнатной температуры.

Смешивание и маринование

Смешивание ингредиентов: в глубокой миске или эмалированной кастрюле смешайте капусту, натертую морковь и чеснок. Хорошо перемешайте, чтобы овощи равномерно распределились. Заливка маринада: залейте капусту охлажденным маринадом так, чтобы он полностью покрывал овощи. Если жидкость не покрывает капусту, добавьте немного холодной воды. Прессование: накройте капусту тарелкой, которая плотно войдет в емкость, и поставьте груз сверху — это поможет ускорить процесс маринования. Можно использовать банку с водой или другой тяжелый предмет. Хранение: поместите емкость с капустой в холодильник. В течение суток капуста маринуется, поэтому не забудьте проверить её время от времени, чтобы убедиться, что она хорошо пропитывается маринадом.

Подача к столу

На следующий день капуста будет готова к употреблению! Подавайте её как самостоятельное блюдо, в салатах или в качестве гарнира к основным блюдам. Добавьте немного свежей зелени и растительного масла по вкусу.

Полезные советы

Варианты специй: вы можете экспериментировать с различными специями и ароматами, такими как семена укропа, тмина или кориандра, чтобы добавить индивидуальности вкусу.

вы можете экспериментировать с различными специями и ароматами, такими как семена укропа, тмина или кориандра, чтобы добавить индивидуальности вкусу. Срок хранения: маринованная капуста может храниться в холодильнике до нескольких недель, благодаря уксусу, который препятствует процессам гниения.

маринованная капуста может храниться в холодильнике до нескольких недель, благодаря уксусу, который препятствует процессам гниения. Добавление других овощей: для разнообразия можно добавить в маринаду нарезанный сладкий перец, редиску или даже яблоки для сладости.

Маринованная капуста — это не только вкусно, но и полезно. Всего за сутки вы сможете приготовить настоящий кулинарный шедевр, который порадует вас своей свежестью и насыщенным вкусом.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.

