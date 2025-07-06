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Вот этот простой рецепт маринованной капусты за 24 часа: ваши блюда заиграют новыми красками!

Маринованная капуста за 24 часа: простой рецепт для яркого вкуса
3:46
Еда

Маринованная капуста — это не только вкусная закуска, но и отличный способ добавить в свой рацион полезные овощи. Она отлично подходит для салатов, гарниров и даже как самостоятельное блюдо. Если вы хотите подготовить капусту за короткий срок, это возможно сделать всего за сутки! Рассказываем, как быстро и просто промариновать капусту, чтобы уже утром насладиться её свежим вкусом.

Квашеная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Квашеная капуста

Нам понадобятся:

  • Капуста белокочанная — 1 кг
  • Морковь — 1-2 шт. (по желанию)
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Соль — 1,5 ст. ложки
  • Сахар — 1 ст. ложка
  • Уксус (9%) — 100 мл
  • Вода — 1 л
  • Чёрный перец горошком — 5-7 шт. (по желанию)
  • Лавровый лист — 2-3 шт. (по желанию)

Подготовка капусты

  • Очистка листьев: уберите верхние листья с кочана капусты, а затем разрежьте его на четыре части. Удалите сердцевину.
  • Нарезка: натрите капусту на крупной терке или нарежьте тонкими полосками. Если вам нравится более нежная текстура, можно мелко нашинковать.

Подготовка моркови и чеснока

  • Морковь: очистите морковь и натрите на крупной терке. Это придаст капусте дополнительную сладость и яркий цвет.
  • Чеснок: очистите чеснок и мелко нарежьте или пропустите через чеснокодавилку.

Подготовка маринада

Вода: в кастрюле нагрейте 1 литр воды, добавьте туда соль, сахар, уксус, горошины черного перца и лавровый лист. Доведите до кипения. После закипания выключите огонь и дайте маринаду охладиться до комнатной температуры.

Смешивание и маринование

  1. Смешивание ингредиентов: в глубокой миске или эмалированной кастрюле смешайте капусту, натертую морковь и чеснок. Хорошо перемешайте, чтобы овощи равномерно распределились.
  2. Заливка маринада: залейте капусту охлажденным маринадом так, чтобы он полностью покрывал овощи. Если жидкость не покрывает капусту, добавьте немного холодной воды.
  3. Прессование: накройте капусту тарелкой, которая плотно войдет в емкость, и поставьте груз сверху — это поможет ускорить процесс маринования. Можно использовать банку с водой или другой тяжелый предмет.
  4. Хранение: поместите емкость с капустой в холодильник. В течение суток капуста маринуется, поэтому не забудьте проверить её время от времени, чтобы убедиться, что она хорошо пропитывается маринадом.

Подача к столу

На следующий день капуста будет готова к употреблению! Подавайте её как самостоятельное блюдо, в салатах или в качестве гарнира к основным блюдам. Добавьте немного свежей зелени и растительного масла по вкусу.

Полезные советы

  • Варианты специй: вы можете экспериментировать с различными специями и ароматами, такими как семена укропа, тмина или кориандра, чтобы добавить индивидуальности вкусу.
  • Срок хранения: маринованная капуста может храниться в холодильнике до нескольких недель, благодаря уксусу, который препятствует процессам гниения.
  • Добавление других овощей: для разнообразия можно добавить в маринаду нарезанный сладкий перец, редиску или даже яблоки для сладости.

Маринованная капуста — это не только вкусно, но и полезно. Всего за сутки вы сможете приготовить настоящий кулинарный шедевр, который порадует вас своей свежестью и насыщенным вкусом. 

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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