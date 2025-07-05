10 минут и идеальные картофельные пирожки с мясом: секреты быстрого приготовления

5 хитростей, чтобы картофельные пирожки с мясом получились идеальными

3:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные пирожки с мясом — это одно из самых аппетитных и сытных блюд, которое понравится как взрослым, так и детям. Эти пирожки идеально подходят для семейного обеда, вечернего перекуса или даже для пикника.

Фото: commons.wikimedia.org by Рыцарь поля, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жареные пирожки

Ингредиенты

Для теста:

Картофель — 500 г

Мука — 250 г (примерно, может потребоваться больше)

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1 ч. ложка

Разрыхлитель теста — 1 ч. ложка

Растительное масло — 2 ст. ложки

Для начинки:

Мясной фарш (свинина, говядина или курица) — 300 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1-2 зубчика (по желанию)

Соль и перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление теста

1. Отварка картофеля:

Очистите картофель, нарежьте его на куски и отварите в подсоленной воде до готовности (примерно 15-20 минут).

Затем слейте воду и оставьте картофель остывать.

2. Измельчение картофеля:

Как только картофель остынет, разомните его в пюре с помощью толкушки или при помощи блендера.

3. Замешивание теста:

К картофельному пюре добавьте яйцо, соль, растительное масло и постепенно вливайте муку с разрыхлителем. Замесите эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Если тесто получается слишком жидким, добавьте еще немного муки.

Приготовление начинки

1. Обжарка лука:

Мелко нарежьте лук и чеснок. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок и готовьте еще 1-2 минуты.

2. Приготовление фарша:

В сковороду добавьте фарш, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте, постоянно помешивая, до полной готовности мяса (примерно 7-10 минут). Затем дайте начинке остыть.

Формирование пирожков

Приготовление заготовок

Разделите тесто на небольшие кусочки (по 50-70 г) и раскатайте их в круглые лепешки.

В центр каждой лепешки положите 1-2 столовые ложки мясной начинки.

Формирование пирожков:

Аккуратно защипите края, придавая пирожкам форму полуциркуля. Убедитесь, что начинка полностью закрыта тестом.

Жарка

Разогрев сковороды:

На сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла для жарки.

Жарка пирожков:

Обжаривайте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне (примерно 3-5 минут с каждой стороны).

Выложите готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Подача

Пирожки можно подавать горячими или теплыми. Они отлично сочетаются со сметаной, кетчупом или любыми соусами. Эти пирожки можно также брать с собой на пикник или в дорогу — они остаются вкусными даже спустя некоторое время.

Картофельные пирожки с мясом — это универсальное и насыщенное блюдо, которое легко приготовить в домашних условиях.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.



