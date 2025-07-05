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3 ключевых ингредиента, которые сделают вашу пастилу идеальной — удивите близких!

Фруктовая пастила — простота и натуральность: как сделать десерт без сахара
3:30
Еда

Пастила — это вкусное и нежное лакомство, которое, по своей сути, представляет собой фруктовую пасту, высушенную до состояния лёгкой и воздушной текстуры. Это традиционное сладкое блюдо идеально подходит для перекусов и десертов. Приготовление пастилы в духовке не требует сложных ингредиентов и технических навыков, и в итоге вы получите натуральное и полезное угощение. 

Пастила
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пастила

Ингредиенты

  • Фрукты (яблоки, груши, персики или ягоды) — 1 кг
  • Сахар — по вкусу (по желанию)
  • Лимонный сок — 1-2 ст. ложки (для предотвращения потемнения)
  • Вода — 100-200 мл (если нужно для приготовления пюре)

Приготовление

Подготовка фруктов

Выбор и обработка:

  • Выберите спелые и ароматные фрукты. Яблоки и груши — классика, но можно использовать и другие фрукты, такие как малина, вишня или абрикосы.
  • Тщательно промойте фрукты под холодной водой. Удалите кожуру (если необходимо) и семена, затем нарежьте на небольшие кусочки.

Приготовление фруктового пюре

Уваривание:

  • В кастрюле на среднем огне размещайте нарезанные фрукты. Добавьте немного воды (100-200 мл), если фрукты слишком сухие, чтобы они не пригорали.
  • Готовьте на медленном огне, помешивая, до тех пор, пока фрукты не станут мягкими. Например, яблоки могут вариться всего 15-20 минут.

Приготовление пюре:

  • Когда фрукты станут мягкими, снимите кастрюлю с огня и используйте блендер, чтобы превратить их в однородное пюре. По желанию добавьте немного сахара и лимонного сока для улучшения вкуса.

Сушка пастилы

Подготовка противня:

  • Выстелите противень пергаментной бумагой. Это поможет пастиле не прилипать и упростит процесс извлечения готового десерта.

Выложите пюре:

  • Равномерно распределите фруктовое пюре по бумаге, создавая слой толщиной около 0,5-1 см. Чем тоньше слой, тем быстрее пастила высохнет.

Сушка в духовке:

  • Разогрейте духовку до температуры 50-70°C (120-160°F). Это тонкая регулировка температуры позволяет медленно сушить пастилу, не допуская ее подгорания.
  • Поместите противень в духовку. Сушите пастилу от 4 до 8 часов (в зависимости от влажности и толщины слоя), периодически проверяя готовность. Пастила считается готовой, когда она становится эластичной и не липнет к рукам.

Завершение

Охлаждение и нарезка:

  • После окончательной сушки выключите духовку и дайте пастиле немного остыть.
  • Аккуратно снимите пастилу с пергамента и нарежьте на прямоугольники или полоски.

Хранение:

  • Храните пастилу в герметичной упаковке или банке в сухом и темном месте. Она может храниться несколько недель.

Пастила — это отличный способ насладиться сладким угощением без лишнего сахара и искусственных добавок. Она идеально подходит для здоровых перекусов и может быть использована в качестве десерта. Приготовив пастилу в духовке, вы сможете порадовать не только себя, но и своих близких. Пробуйте различные комбинации фруктов и наслаждайтесь их натуральным вкусом!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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