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Секрет идеального холодца: 4-6 часов варки, и он сломает все стереотипы!

Холодец на праздничный стол: новейшие рецепты и советы
3:38
Еда

Холодец — это традиционное блюдо, которое славится своей аппетитной внешностью и нежным вкусом. Он идеально подходит для застолий, особенно в зимний период и на праздники. Как приготовить холодец в домашних условиях?

Холодец
Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos
Холодец

Ингредиенты

  • Мясо говядины (желательно с костями) — 1,5 кг
  • Мясо свинины (например, рулька или лопатка) — 1 кг
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 4-5 зубчиков
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный перец горошком — 5-6 шт.
  • Лавровый лист — 2-3 шт.
  • Вода — 3-4 литра

Подготовка

Подготовка мяса:

  • Мясо тщательно промойте под холодной водой. Убедитесь, что на нем нет остатков крови и загрязнений.
  • Если вы используете рульку, его нужно предварительно обжарить на сковороде, чтобы убрать лишний жир и запах.

Варка бульона:

  • В большой кастрюле разместите мясо (говядину и свинину), залейте водой и доведите до кипения. После закипания уберите образовавшуюся пену, чтобы бульон был прозрачным.
  • Добавьте в кастрюлю нарезанный на четвертинки лук, крупно нарезанную морковь, перец горошком и лавровый лист. Важно не солить бульон на начальном этапе — это помогает извлечь больше ароматов из мяса.

Длительная варка:

  • Уменьшите огонь до минимального, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 4-6 часов кипеть. Чем дольше будет вариться бульон, тем насыщеннее получится холодец.
  • Регулярно проверяйте уровень воды и при необходимости добавляйте её, чтобы мясо всегда было покрыто.

Подготовка мяса:

  • По истечении времени, выньте мясо из бульона и дайте ему немного остыть. Затем отделите мясо от костей и нарежьте его небольшими кусочками.
  • Чеснок можно подавить или нарезать мелко и добавить в бульон.

Процеживание бульона:

  • Процедите бульон через марлю или мелкое сито. Это поможет избавиться от лишних частиц и сделать его прозрачным.

Формирование холодца

Смешивание ингредиентов:

  • Выложите нарезанное мясо в глубокую форму или несколько небольших форм. Разложите по поверхности морковь для украшения, если использовали её при варке.
  • Залейте мясо процеженным бульоном.

Охлаждение:

  • Поместите холодец в холодильник. Он будет застывать несколько часов, лучше оставить на ночь.
  • Когда холодец застынет, можно аккуратно отделить его от формы. Просто переверните форму на тарелку. Если надо, немного прорежьте края.

Подача

Холодец подается холодным. К нему отлично подходят хрен, горчица или хреновина, а также свежий хлеб или ржаной батон. Для украшения можно использовать зелень.

Полезные советы

  • Чтобы сделать холодец более ароматным, добавьте в бульон корень петрушки, сельдерея или другие пряности.
  • Используйте качественные продукты. Чем лучше мясо, тем вкуснее станет ваш холодец.
  • Если вы предпочитаете менее калорийный вариант, можете использовать только куриное мясо.

Приготовить холодец в домашних условиях не так сложно, как может показаться. Главное — уделить внимание качеству ингредиентов и времени приготовления. Поделитесь этим блюдом с родными, и они обязательно оценят ваш труд. Приятного аппетита!

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса. Известен с XVI века. В русской кухне является популярной холодной закуской на праздничном столе. Обычно холодец подают к столу с хреном или горчицей. Существуют национальные разновидности холодца, например, грузинское блюдо мужужи, молдавский студень «рэсол» из петуха. Похожие на холодец блюда присутствуют в польской, немецкой и балканской кухнях.
 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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