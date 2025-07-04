Тайна хинкали: как приготовить традиционные грузинские пельмени с бульоном внутри

Хинкали — это традиционное грузинское блюдо, которое представляет собой фаршированные пельмени с бульоном внутри. Эти вкусные и сытные "пирожки" пользуются популярностью не только в Грузии, но и за её пределами. Приготовить хинкали дома не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Фото: commons.wikimedia.org by Asif Masimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хинкали
Для теста нужны:
Мука — 500 г
Вода — 200 мл
Соль — 1 ч. ложка
Для начинки нужны:
Мясной фарш (смешанный — свинина и говядина) — 400 г
Лук — 1 шт.
Чеснок — 2-3 зубчика
Кинза (по желанию) — по вкусу
Чёрный перец — по вкусу
Соль — по вкусу
Бульон (или вода) — 100-150 мл
Приготовление
Приготовление теста
В большой миске смешайте муку с солью.
Постепенно добавляйте воду, замешивая тесто. Тесто должно быть эластичным и не приставать к рукам.
Накройте тесто пленкой или полотенцем и дайте настояться 30 минут.
Приготовление начинки
Лук и чеснок мелко нарежьте или измельчите в блендере.
В глубокой миске смешайте фарш, нарезанный лук и чеснок. Добавьте соль, перец и мелко нарезанную кинзу, если используете.
Чтобы начинка была более сочной, добавьте в мясную массу бульон или воду. Хорошо перемешайте.
Формирование хинкали
Разделите тесто на небольшие кусочки (по 30-40 г).
Раскатайте каждый кусочек в круглый лепешку диаметром около 10 см.
В центр лепешки положите 1-2 столовые ложки мясной начинки.
Защипите края, собирая их к центру и образуя складочки, формируя "мешочек". Плотно закройте, чтобы начинка не вытекала.
Варка хинкали
В большой кастрюле вскипятите воду и добавьте соль.
Аккуратно опускайте хинкали в кипящую воду. Не перегружайте кастрюлю, варите порциями.
Приготовление займет приблизительно 12-15 минут с момента, как хинкали всплывут на поверхность.
Готовые хинкали вынимайте с помощью шумовки и дайте стечь воде.
Подача
Хинкали лучше всего подавать горячими. Их можно посыпать свежемолотым черным перцем и подавать со сметаной или соусом на основе уксуса. Хинкали нужно есть руками, аккуратно прокалывая тесто с помощью зуба для того, чтобы выпустить бульон, и наслаждаться вкусом.
Приготовление хинкали — это не только кулинарный процесс, но и настоящая гастрономическая традиция, которая сближает людей. Попробуйте приготовить это замечательное блюдо в домашних условиях, и вы сможете порадовать себя и своих близких оригинальным вкусом Грузии.
Уточнения
Хинка́ли (груз. ხინკალი) — блюдо грузинской кухни из горных областей Пшави, Мтиулети и Хевсурети в Грузии, получившее распространение в других районах Кавказа и по всему бывшему СССР.