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Тайна хинкали: как приготовить традиционные грузинские пельмени с бульоном внутри

Как сделать вкуснейшие хинкали с начинкой за 15 минут — пошаговое руководство
2:56
Еда

Хинкали — это традиционное грузинское блюдо, которое представляет собой фаршированные пельмени с бульоном внутри. Эти вкусные и сытные "пирожки" пользуются популярностью не только в Грузии, но и за её пределами. Приготовить хинкали дома не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Хинкали
Фото: commons.wikimedia.org by Asif Masimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хинкали

Для теста нужны:

  • Мука — 500 г
  • Вода — 200 мл
  • Соль — 1 ч. ложка

Для начинки нужны:

  • Мясной фарш (смешанный — свинина и говядина) — 400 г
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Кинза (по желанию) — по вкусу
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Бульон (или вода) — 100-150 мл

Приготовление

Приготовление теста

  1. В большой миске смешайте муку с солью.
  2. Постепенно добавляйте воду, замешивая тесто. Тесто должно быть эластичным и не приставать к рукам.
  3. Накройте тесто пленкой или полотенцем и дайте настояться 30 минут.

Приготовление начинки

  1. Лук и чеснок мелко нарежьте или измельчите в блендере.
  2. В глубокой миске смешайте фарш, нарезанный лук и чеснок. Добавьте соль, перец и мелко нарезанную кинзу, если используете.
  3. Чтобы начинка была более сочной, добавьте в мясную массу бульон или воду. Хорошо перемешайте.

Формирование хинкали

  1. Разделите тесто на небольшие кусочки (по 30-40 г).
  2. Раскатайте каждый кусочек в круглый лепешку диаметром около 10 см.
  3. В центр лепешки положите 1-2 столовые ложки мясной начинки.
  4. Защипите края, собирая их к центру и образуя складочки, формируя "мешочек". Плотно закройте, чтобы начинка не вытекала.

Варка хинкали

  1. В большой кастрюле вскипятите воду и добавьте соль.
  2. Аккуратно опускайте хинкали в кипящую воду. Не перегружайте кастрюлю, варите порциями.
  3. Приготовление займет приблизительно 12-15 минут с момента, как хинкали всплывут на поверхность.
  4. Готовые хинкали вынимайте с помощью шумовки и дайте стечь воде.

Подача

Хинкали лучше всего подавать горячими. Их можно посыпать свежемолотым черным перцем и подавать со сметаной или соусом на основе уксуса. Хинкали нужно есть руками, аккуратно прокалывая тесто с помощью зуба для того, чтобы выпустить бульон, и наслаждаться вкусом.

Приготовление хинкали — это не только кулинарный процесс, но и настоящая гастрономическая традиция, которая сближает людей. Попробуйте приготовить это замечательное блюдо в домашних условиях, и вы сможете порадовать себя и своих близких оригинальным вкусом Грузии.

Уточнения

Хинка́ли (груз. ხინკალი) — блюдо грузинской кухни из горных областей Пшави, Мтиулети и Хевсурети в Грузии, получившее распространение в других районах Кавказа и по всему бывшему СССР.
 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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