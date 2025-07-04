Тайна хинкали: как приготовить традиционные грузинские пельмени с бульоном внутри

Как сделать вкуснейшие хинкали с начинкой за 15 минут — пошаговое руководство

2:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Хинкали — это традиционное грузинское блюдо, которое представляет собой фаршированные пельмени с бульоном внутри. Эти вкусные и сытные "пирожки" пользуются популярностью не только в Грузии, но и за её пределами. Приготовить хинкали дома не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Фото: commons.wikimedia.org by Asif Masimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хинкали

Для теста нужны:

Мука — 500 г

Вода — 200 мл

Соль — 1 ч. ложка

Для начинки нужны:

Мясной фарш (смешанный — свинина и говядина) — 400 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Кинза (по желанию) — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Бульон (или вода) — 100-150 мл

Приготовление

Приготовление теста

В большой миске смешайте муку с солью. Постепенно добавляйте воду, замешивая тесто. Тесто должно быть эластичным и не приставать к рукам. Накройте тесто пленкой или полотенцем и дайте настояться 30 минут.

Приготовление начинки

Лук и чеснок мелко нарежьте или измельчите в блендере. В глубокой миске смешайте фарш, нарезанный лук и чеснок. Добавьте соль, перец и мелко нарезанную кинзу, если используете. Чтобы начинка была более сочной, добавьте в мясную массу бульон или воду. Хорошо перемешайте.

Формирование хинкали

Разделите тесто на небольшие кусочки (по 30-40 г). Раскатайте каждый кусочек в круглый лепешку диаметром около 10 см. В центр лепешки положите 1-2 столовые ложки мясной начинки. Защипите края, собирая их к центру и образуя складочки, формируя "мешочек". Плотно закройте, чтобы начинка не вытекала.

Варка хинкали

В большой кастрюле вскипятите воду и добавьте соль. Аккуратно опускайте хинкали в кипящую воду. Не перегружайте кастрюлю, варите порциями. Приготовление займет приблизительно 12-15 минут с момента, как хинкали всплывут на поверхность. Готовые хинкали вынимайте с помощью шумовки и дайте стечь воде.

Подача

Хинкали лучше всего подавать горячими. Их можно посыпать свежемолотым черным перцем и подавать со сметаной или соусом на основе уксуса. Хинкали нужно есть руками, аккуратно прокалывая тесто с помощью зуба для того, чтобы выпустить бульон, и наслаждаться вкусом.

Приготовление хинкали — это не только кулинарный процесс, но и настоящая гастрономическая традиция, которая сближает людей. Попробуйте приготовить это замечательное блюдо в домашних условиях, и вы сможете порадовать себя и своих близких оригинальным вкусом Грузии.

Уточнения

Хинка́ли (груз. ხინკალი) — блюдо грузинской кухни из горных областей Пшави, Мтиулети и Хевсурети в Грузии, получившее распространение в других районах Кавказа и по всему бывшему СССР.



