Не любите долго готовить? Этот ужин на сковороде превратит овощи в кулинарное чудо за 5 минут

Кускус с овощами на сковороде: ингредиенты и пошаговый рецепт

5:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Что приготовить, когда совершенно нет времени, но хочется вкусного, сытного и полезного ужина? Ответ прост — кускус с овощами. Это универсальное блюдо готовится за считаные минуты, не требует сложных ингредиентов и идеально подходит для тёплого сезона, когда хочется есть лёгкую, но сытную еду.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кускус с овощами

Почему кускус — идеальная база для ужина

Секрет этого блюда в кускусе. Этот продукт — настоящий кулинарный супергерой. Если вы до сих пор думаете, что кускус — это нечто вроде злаков, например риса или киноа, то пора развеять миф. На самом деле, кускус — это крошечные макароны из манной крупы, которые просто выглядят как зерно.

В супермаркетах чаще всего продаётся марокканский кускус быстрого приготовления. Его уже пропарили и высушили, так что вам остаётся только залить его горячей водой — и через пять минут он готов к подаче. Не путайте его с израильским (жемчужным) кускусом — тот гораздо крупнее и требует полноценного варения.

Главное достоинство кускуса — скорость. Пока другие гарниры только начинают закипать, он уже полностью готов. Идеально для занятых будней или ленивых выходных.

Овощи — любые, что есть под рукой

Главное правило этого блюда — полная свобода выбора. Состав зависит только от того, что лежит в холодильнике или растёт на даче. Классика — лук, цукини и помидоры черри. Но этим список не ограничивается.

Можно использовать:

морковь — нарежьте тонкими ломтиками, чтобы она успела приготовиться;

цветную капусту или брокколи — разбирайте на мелкие соцветия;

стручковую фасоль или сахарный горошек — отличный вариант для хруста;

батат или тыкву — нарежьте небольшими кубиками и готовьте чуть дольше;

сладкий перец, баклажаны, кабачки — всё пойдёт в дело.

Чтобы сделать блюдо более питательным, добавьте консервированный нут или хрустящий поджаренный миндаль. Оба варианта отлично дополняют овощи и кускус.

Специи творят чудеса

Не забывайте про специи — именно они превращают обычный ужин в кулинарное путешествие. Если добавить паприку, тмин и кориандр, получится марокканский аромат и красивый золотистый оттенок кускуса. Любите острее? Тогда добавьте немного хлопьев чили или щепотку копчёной паприки.

В самом конце готовки щедро добавьте зелень. Подойдут петрушка, базилик, укроп, кинза, руккола — любая, которая есть под рукой. А чтобы добавить пикантности и сливочного вкуса, посыпьте блюдо раскрошенным сыром фета или тертым пармезаном.

Как готовить кускус на сковороде

Готовить кускус на сковороде — проще простого. Здесь не нужен ни специальный инвентарь, ни кулинарные навыки шеф-повара. Всё, что потребуется, — базовые продукты, 15 минут времени и хорошее настроение.

Ингредиенты (на 2-3 порции):

оливковое масло — 2 ст. ложки;

лук — 1 шт., мелко нарезанный;

овощи — 2-3 стакана (на выбор);

чеснок — 1-2 зубчика, измельчённый;

соль — 0,5 ч. ложки;

чёрный молотый перец — 0,5 ч. ложки;

вода — 1 стакан;

кускус — 1 стакан;

свежая зелень — горсть (петрушка, базилик, руккола);

пармезан — 0,5 стакана.

Пошаговое приготовление:

В большой сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте его на среднем огне 1-2 минуты до мягкости и лёгкого золотистого оттенка. Положите подготовленные овощи. Жарьте их 3-5 минут, периодически помешивая, пока они не станут мягкими и не начнут подрумяниваться. Более плотные овощи (морковь, тыква) обжаривайте чуть дольше. Добавьте измельчённый чеснок, обжаривайте ещё 30 секунд до появления аромата. Приправьте солью и перцем. Влейте стакан воды и доведите до кипения. Как только вода закипит, всыпьте кускус, накройте сковороду крышкой, снимите с огня и оставьте на 5 минут. Через 5 минут откройте крышку, добавьте нарезанную зелень и сыр. Аккуратно перемешайте — и можно подавать.

Советы для идеального вкуса

Хотите более насыщенного вкуса? Вместо воды используйте овощной или куриный бульон.

Для лёгкой лимонной нотки добавьте немного сока лимона или цедры.

Кускус отлично сочетается не только с овощами, но и с жареной курицей, рыбой или даже креветками.

Такой ужин выручит в любой ситуации. Минимум усилий, максимум вкуса и пользы. К тому же, это идеальный способ спасти овощи, которые начали подвядать в холодильнике. А ещё это блюдо прекрасно смотрится на столе. Яркие овощи, свежая зелень и крошки белого сыра — красиво, аппетитно и невероятно ароматно.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.

