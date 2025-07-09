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Не любите долго готовить? Этот ужин на сковороде превратит овощи в кулинарное чудо за 5 минут

Кускус с овощами на сковороде: ингредиенты и пошаговый рецепт
5:22
Еда

Что приготовить, когда совершенно нет времени, но хочется вкусного, сытного и полезного ужина? Ответ прост — кускус с овощами. Это универсальное блюдо готовится за считаные минуты, не требует сложных ингредиентов и идеально подходит для тёплого сезона, когда хочется есть лёгкую, но сытную еду.

Кускус с овощами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кускус с овощами

Почему кускус — идеальная база для ужина

Секрет этого блюда в кускусе. Этот продукт — настоящий кулинарный супергерой. Если вы до сих пор думаете, что кускус — это нечто вроде злаков, например риса или киноа, то пора развеять миф. На самом деле, кускус — это крошечные макароны из манной крупы, которые просто выглядят как зерно.

В супермаркетах чаще всего продаётся марокканский кускус быстрого приготовления. Его уже пропарили и высушили, так что вам остаётся только залить его горячей водой — и через пять минут он готов к подаче. Не путайте его с израильским (жемчужным) кускусом — тот гораздо крупнее и требует полноценного варения.

Главное достоинство кускуса — скорость. Пока другие гарниры только начинают закипать, он уже полностью готов. Идеально для занятых будней или ленивых выходных.

Овощи — любые, что есть под рукой

Главное правило этого блюда — полная свобода выбора. Состав зависит только от того, что лежит в холодильнике или растёт на даче. Классика — лук, цукини и помидоры черри. Но этим список не ограничивается.

Можно использовать:

  • морковь — нарежьте тонкими ломтиками, чтобы она успела приготовиться;

  • цветную капусту или брокколи — разбирайте на мелкие соцветия;

  • стручковую фасоль или сахарный горошек — отличный вариант для хруста;

  • батат или тыкву — нарежьте небольшими кубиками и готовьте чуть дольше;

  • сладкий перец, баклажаны, кабачки — всё пойдёт в дело.

Чтобы сделать блюдо более питательным, добавьте консервированный нут или хрустящий поджаренный миндаль. Оба варианта отлично дополняют овощи и кускус.

Специи творят чудеса

Не забывайте про специи — именно они превращают обычный ужин в кулинарное путешествие. Если добавить паприку, тмин и кориандр, получится марокканский аромат и красивый золотистый оттенок кускуса. Любите острее? Тогда добавьте немного хлопьев чили или щепотку копчёной паприки.

В самом конце готовки щедро добавьте зелень. Подойдут петрушка, базилик, укроп, кинза, руккола — любая, которая есть под рукой. А чтобы добавить пикантности и сливочного вкуса, посыпьте блюдо раскрошенным сыром фета или тертым пармезаном.

Как готовить кускус на сковороде

Готовить кускус на сковороде — проще простого. Здесь не нужен ни специальный инвентарь, ни кулинарные навыки шеф-повара. Всё, что потребуется, — базовые продукты, 15 минут времени и хорошее настроение.

Ингредиенты (на 2-3 порции):

  • оливковое масло — 2 ст. ложки;

  • лук — 1 шт., мелко нарезанный;

  • овощи — 2-3 стакана (на выбор);

  • чеснок — 1-2 зубчика, измельчённый;

  • соль — 0,5 ч. ложки;

  • чёрный молотый перец — 0,5 ч. ложки;

  • вода — 1 стакан;

  • кускус — 1 стакан;

  • свежая зелень — горсть (петрушка, базилик, руккола);

  • пармезан — 0,5 стакана.

Пошаговое приготовление:

  1. В большой сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте его на среднем огне 1-2 минуты до мягкости и лёгкого золотистого оттенка.

  2. Положите подготовленные овощи. Жарьте их 3-5 минут, периодически помешивая, пока они не станут мягкими и не начнут подрумяниваться. Более плотные овощи (морковь, тыква) обжаривайте чуть дольше.

  3. Добавьте измельчённый чеснок, обжаривайте ещё 30 секунд до появления аромата.

  4. Приправьте солью и перцем. Влейте стакан воды и доведите до кипения.

  5. Как только вода закипит, всыпьте кускус, накройте сковороду крышкой, снимите с огня и оставьте на 5 минут.

  6. Через 5 минут откройте крышку, добавьте нарезанную зелень и сыр. Аккуратно перемешайте — и можно подавать.

Советы для идеального вкуса

  • Хотите более насыщенного вкуса? Вместо воды используйте овощной или куриный бульон.

  • Для лёгкой лимонной нотки добавьте немного сока лимона или цедры.

  • Кускус отлично сочетается не только с овощами, но и с жареной курицей, рыбой или даже креветками.

Такой ужин выручит в любой ситуации. Минимум усилий, максимум вкуса и пользы. К тому же, это идеальный способ спасти овощи, которые начали подвядать в холодильнике. А ещё это блюдо прекрасно смотрится на столе. Яркие овощи, свежая зелень и крошки белого сыра — красиво, аппетитно и невероятно ароматно.

Уточнения

У́жин  — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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