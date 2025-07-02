Отказ от химии и долгих заморочек — этот джем из двух ингредиентов заставит забыть про все магазинные варенья

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2:49
Еда

Смородина — настоящий кладезь пектина, природного загустителя, который помогает джему легко и красиво загустевать без всяких химических добавок и желатинов. Это значит, что для приготовления вкусного домашнего джема вам понадобится всего два ингредиента — спелая сочная смородина и сахар. Такой джем получается не только полезным, но и очень натуральным.

Джем
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джем

Ингредиенты на 10 порций:

  • 2 кг красной смородины
  • 800 г сахарной пудры

Как приготовить идеальный джем из смородины

Подготовка ягод

Сначала тщательно промойте смородину под прохладной водой, чтобы убрать грязь и пыль. Затем измельчите ягоды — можно просто перетереть их вручную или пропустить через мясорубку вместе с плодоножками. Это придаст джему более насыщенный вкус и красивую консистенцию.

Варка сока

Полученный сок измерьте — у вас должно получиться примерно 1 кг или 1 литр. Перелейте его в кастрюлю с толстым дном, чтобы варка была равномерной и без подгорания. Добавьте сахарную пудру и аккуратно перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения. Затем уменьшите огонь вдвое и варите, не забывая помешивать, около 10 минут. Это позволит сахару раствориться, а джему загустеть.

Проверка готовности

Чтобы понять, что джем сварился и достиг нужной густоты, сделайте простой тест. Капните небольшое количество джема на холодную тарелку. Если капля загустела, но при этом часть, выступающая за края, начала медленно растекаться — ваш джем готов. Если же капля продолжает течь, варите смесь ещё пару минут и повторите проверку.

Консервация

Горячий джем разлейте по чистым, тщательно вымытым и просушенным банкам или стеклянным стаканам. Плотно закройте крышки и переверните банки вверх дном. Так джем дольше сохранит свежесть и вкус, а вы будете уверены в безопасности заготовки. Оставьте банки остывать при комнатной температуре.

Почему именно этот рецепт

Пектин в смородине — это естественный помощник, который делает варку джема легкой и без лишних заморочек. Нет необходимости добавлять желатин или другие химические загустители, которые могут повлиять на вкус и натуральность. Такой джем идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться натуральным продуктом, при этом экономя время и силы.

С этим рецептом даже начинающий кулинар легко справится — никаких сложных техник и многослойных процедур. Все просто, быстро и результат всегда радует.

Уточнения

Джем — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наравне с вареньем и повидлом.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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