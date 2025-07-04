Томаты, как из Италии — вяленые помидоры в домашней духовке

Если у вас на грядках зреет "сливка", этот рецепт точно стоит сохранить. Вяленые томаты — это не просто заготовка, а деликатес из Средиземноморья, который станет украшением закусок, салатов и брускетт. Готовится он в обычной духовке, без хлопот и особой экзотики.
Помидоры "сливка" — 1,5 кг
Чеснок — 5-6 зубчиков
Веточки розмарина и тимьяна
Винный уксус (красный)
Оливковое масло extra virgin
Коричневый сахар, соль, перец
1. Подготовка
Разрежьте помидоры пополам, удалите сердцевину. Посолите, присыпьте сахаром и выложите срезом вниз на бумажные полотенца. Оставьте на 30 минут.
2. Запекание
Выложите половинки срезом вверх на застеленные противни. В каждую — ломтик чеснока, немного тимьяна и розмарина. Сбрызните маслом.
3. Сушка
Запекайте при 120-130°C. Подложите под дверцу тряпку — будет стекать влага. Через 2 часа переверните томаты и продолжайте сушку ещё 2-4 часа, в зависимости от желаемой плотности.
4. Финал
Остывшие помидоры переложите в банку, полейте винным уксусом и оливковым маслом. Уберите в холодильник.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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