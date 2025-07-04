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Томаты, как из Италии — вяленые помидоры в домашней духовке

1:27
Еда

Если у вас на грядках зреет "сливка", этот рецепт точно стоит сохранить. Вяленые томаты — это не просто заготовка, а деликатес из Средиземноморья, который станет украшением закусок, салатов и брускетт. Готовится он в обычной духовке, без хлопот и особой экзотики.

вяленые томаты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
вяленые томаты

Вам понадобится:

  • Помидоры "сливка" — 1,5 кг

  • Чеснок — 5-6 зубчиков

  • Веточки розмарина и тимьяна

  • Винный уксус (красный)

  • Оливковое масло extra virgin

  • Коричневый сахар, соль, перец

Как готовить:

1. Подготовка
Разрежьте помидоры пополам, удалите сердцевину. Посолите, присыпьте сахаром и выложите срезом вниз на бумажные полотенца. Оставьте на 30 минут.

2. Запекание
Выложите половинки срезом вверх на застеленные противни. В каждую — ломтик чеснока, немного тимьяна и розмарина. Сбрызните маслом.

3. Сушка
Запекайте при 120-130°C. Подложите под дверцу тряпку — будет стекать влага. Через 2 часа переверните томаты и продолжайте сушку ещё 2-4 часа, в зависимости от желаемой плотности.

4. Финал
Остывшие помидоры переложите в банку, полейте винным уксусом и оливковым маслом. Уберите в холодильник.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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