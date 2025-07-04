Томаты, как из Италии — вяленые помидоры в домашней духовке

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас на грядках зреет "сливка", этот рецепт точно стоит сохранить. Вяленые томаты — это не просто заготовка, а деликатес из Средиземноморья, который станет украшением закусок, салатов и брускетт. Готовится он в обычной духовке, без хлопот и особой экзотики.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) вяленые томаты

Вам понадобится:

Помидоры "сливка" — 1,5 кг

Чеснок — 5-6 зубчиков

Веточки розмарина и тимьяна

Винный уксус (красный)

Оливковое масло extra virgin

Коричневый сахар, соль, перец

Как готовить:

1. Подготовка

Разрежьте помидоры пополам, удалите сердцевину. Посолите, присыпьте сахаром и выложите срезом вниз на бумажные полотенца. Оставьте на 30 минут.

2. Запекание

Выложите половинки срезом вверх на застеленные противни. В каждую — ломтик чеснока, немного тимьяна и розмарина. Сбрызните маслом.

3. Сушка

Запекайте при 120-130°C. Подложите под дверцу тряпку — будет стекать влага. Через 2 часа переверните томаты и продолжайте сушку ещё 2-4 часа, в зависимости от желаемой плотности.

4. Финал

Остывшие помидоры переложите в банку, полейте винным уксусом и оливковым маслом. Уберите в холодильник.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

