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Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома

Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
1:31
Еда

Помните тот самый хруст? Баночки с венгерскими маринованными огурчиками "Глобус" были настоящим дефицитом и украшением любого застолья. Сегодня их можно повторить дома — практически в точности. Всё, что нужно, — молодые, упругие огурцы и немного терпения.

Солёные огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солёные огурцы

Что понадобится:

  • Огурцы — 1,5 кг

  • Чеснок — 8 зубчиков

  • Укроп (с зонтиками) — 4 веточки

  • Лавровый лист — 4 шт.

  • Перец чёрный горошек — 2 ч. л.

  • Семена горчицы — 4 ч. л.

  • Уксус 9% — 4 ст. л.

  • Соль — 2,5 ст. л.

  • Сахар — 4 ст. л.

  • Вода — 2 л

Как готовить:

  1. Замочите огурцы на 1-2 часа в холодной воде — так они будут хрустящими.

  2. Стерилизуйте банки 5-7 минут в кастрюле с кипящей водой.

  3. Обдайте специи кипятком — это усиливает аромат.

  4. Нарежьте чеснок вдоль. У огурцов срежьте кончики.

  5. В каждую банку положите специи, чеснок, укроп и плотно уложите огурцы вертикально.

  6. Приготовьте маринад: воду + соль + сахар довести до кипения, затем влить уксус.

  7. Залейте горячим маринадом банки до самого верха.

  8. Стерилизуйте банки в кастрюле с водой 7-10 минут.

  9. Закатайте, переверните вверх дном и дайте остыть.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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