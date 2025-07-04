Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома

Помните тот самый хруст? Баночки с венгерскими маринованными огурчиками "Глобус" были настоящим дефицитом и украшением любого застолья. Сегодня их можно повторить дома — практически в точности. Всё, что нужно, — молодые, упругие огурцы и немного терпения.
Огурцы — 1,5 кг
Чеснок — 8 зубчиков
Укроп (с зонтиками) — 4 веточки
Лавровый лист — 4 шт.
Перец чёрный горошек — 2 ч. л.
Семена горчицы — 4 ч. л.
Уксус 9% — 4 ст. л.
Соль — 2,5 ст. л.
Сахар — 4 ст. л.
Вода — 2 л
Замочите огурцы на 1-2 часа в холодной воде — так они будут хрустящими.
Стерилизуйте банки 5-7 минут в кастрюле с кипящей водой.
Обдайте специи кипятком — это усиливает аромат.
Нарежьте чеснок вдоль. У огурцов срежьте кончики.
В каждую банку положите специи, чеснок, укроп и плотно уложите огурцы вертикально.
Приготовьте маринад: воду + соль + сахар довести до кипения, затем влить уксус.
Залейте горячим маринадом банки до самого верха.
Стерилизуйте банки в кастрюле с водой 7-10 минут.
Закатайте, переверните вверх дном и дайте остыть.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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