Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома

Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Помните тот самый хруст? Баночки с венгерскими маринованными огурчиками "Глобус" были настоящим дефицитом и украшением любого застолья. Сегодня их можно повторить дома — практически в точности. Всё, что нужно, — молодые, упругие огурцы и немного терпения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солёные огурцы

Что понадобится:

Огурцы — 1,5 кг

Чеснок — 8 зубчиков

Укроп (с зонтиками) — 4 веточки

Лавровый лист — 4 шт.

Перец чёрный горошек — 2 ч. л.

Семена горчицы — 4 ч. л.

Уксус 9% — 4 ст. л.

Соль — 2,5 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Вода — 2 л

Как готовить:

Замочите огурцы на 1-2 часа в холодной воде — так они будут хрустящими. Стерилизуйте банки 5-7 минут в кастрюле с кипящей водой. Обдайте специи кипятком — это усиливает аромат. Нарежьте чеснок вдоль. У огурцов срежьте кончики. В каждую банку положите специи, чеснок, укроп и плотно уложите огурцы вертикально. Приготовьте маринад: воду + соль + сахар довести до кипения, затем влить уксус. Залейте горячим маринадом банки до самого верха. Стерилизуйте банки в кастрюле с водой 7-10 минут. Закатайте, переверните вверх дном и дайте остыть.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

