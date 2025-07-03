Секретная формула варенья: клубника, мята и апельсин - трио для гурманов, о котором никто не догадывается

Новый рецепт варенья: клубника с цитрусами и мятой, который удивит ваших гостей

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Забыли вкус настоящего варенья? Попробуйте необычное, но гениальное сочетание: клубника + мята + апельсин. Ароматное, густое, с целыми ягодами и цитрусовыми дольками — такое варенье станет хитом и на тосте, и к сырникам.

Фото: flickr.com by justgrimes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Клубничное варенье

Почему рецепт работает

Техника многоступенчатой варки с остыванием между подходами позволяет сохранить форму ягод и апельсинов. Вместо размазанной массы — целые кусочки, сияющие в сиропе.

Вам понадобится:

Клубника — 1,2 кг

Сахар — 1,3 кг

Апельсины — 2 шт.

Мята — 4 веточки

Как готовить:

Шаг 1.

Переберите и промойте клубнику, удалите хвостики.

Шаг 2.

Апельсины опустите в кипяток на 2-3 минуты, остудите и нарежьте кружочками вместе с кожурой.

Шаг 3.

Сложите ягоды и цитрусы в кастрюлю, засыпьте сахаром. Оставьте на 4-5 часов, чтобы дали сок.

Шаг 4.

Добавьте измельчённую мяту. Варите 5 минут после закипания. Остудите. Повторите ещё 2 раза.

Шаг 5.

Разлейте варенье по банкам, закройте крышками. Храните в прохладном месте.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

