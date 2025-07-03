Секретная формула варенья: клубника, мята и апельсин - трио для гурманов, о котором никто не догадывается

Забыли вкус настоящего варенья? Попробуйте необычное, но гениальное сочетание: клубника + мята + апельсин. Ароматное, густое, с целыми ягодами и цитрусовыми дольками — такое варенье станет хитом и на тосте, и к сырникам.
Почему рецепт работает
Техника многоступенчатой варки с остыванием между подходами позволяет сохранить форму ягод и апельсинов. Вместо размазанной массы — целые кусочки, сияющие в сиропе.
Клубника — 1,2 кг
Сахар — 1,3 кг
Апельсины — 2 шт.
Мята — 4 веточки
Шаг 1.
Переберите и промойте клубнику, удалите хвостики.
Шаг 2.
Апельсины опустите в кипяток на 2-3 минуты, остудите и нарежьте кружочками вместе с кожурой.
Шаг 3.
Сложите ягоды и цитрусы в кастрюлю, засыпьте сахаром. Оставьте на 4-5 часов, чтобы дали сок.
Шаг 4.
Добавьте измельчённую мяту. Варите 5 минут после закипания. Остудите. Повторите ещё 2 раза.
Шаг 5.
Разлейте варенье по банкам, закройте крышками. Храните в прохладном месте.
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
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