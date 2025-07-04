Грибы в главной роли: 5 потрясных рецептов для ужина, о которых вы не догадывались

Грибы — это универсальный ингредиент, который прекрасно вписывается в множество блюд. Они не только добавляют неповторимый вкус и аромат, но и обогащают наши блюда полезными веществами. Если вы ищете идеи, что приготовить из грибов на ужин, то сегодня мы поделимся с вами несколькими простыми и вкусными рецептами.
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Сырный суп с грибами
Грибной крем-суп
Ингредиенты:
500 г шампиньонов
1 большая луковица
2 зубчика чеснока
2 ст. ложки оливкового масла
500 мл куриного или овощного бульона
200 мл сливок (по желанию)
Соль и перец по вкусу
Укроп или петрушка для подачи
Приготовление:
Нарежьте грибы и лук. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы и чеснок, обжарьте до золотистого цвета.
Переложите обжаренные овощи в кастрюлю, добавьте бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 15 минут.
С помощью блендера измельчите суп до однородной массы. Если хотите более кремовую текстуру, добавьте сливки и прогрейте небольшое количество времени.
Грибы, запеченные с сыром
Ингредиенты:
400 г грибов (шампиньоны, белые или лесные)
150 г тертого сыра (моцарелла, чеддер или любой другой)
1-2 зубчика чеснока
Оливковое масло
Соль и перец по вкусу
Свежая зелень (петрушка или базилик)
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200°C. Грибы очистите и удалите ножки, оставив шляпки целыми. Ножки мелко нарежьте.
На сковороде обжарьте ножки грибов с чесноком на оливковом масле, посолите и поперчите. Дайте остыть.
Наполните шляпки грибов смесью ножек и тертого сыра. Выложите на противень и запекайте 15-20 минут, пока сыр не расплавится и подрумянится.
Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.
Грибное ризотто
Ингредиенты:
300 г риса арборио
300 г грибов
1 луковица
2 зубчика чеснока
100 мл белого вина (по желанию)
800 мл куриного или овощного бульона
50 г тертого пармезана
Оливковое масло
Соль и перец по вкусу
Приготовление:
В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте нарезанные грибы и жарьте до золотистого цвета.
Затем добавьте рис и обжаривайте ещё 2-3 минуты, чтобы он стал прозрачным.
Влейте белое вино (если используете) и дайте ему выпариться. Постепенно добавляйте бульон, по одному черпаку, помешивая, пока бережно не приготовится рис.
Когда рис станет мягким, добавьте тертый пармезан, перемешайте и дайте настояться 5 минут перед подачей.
Грибной салат с курицей
Ингредиенты:
300 г отварной куриного филе
150 г грибов (шампиньоны или лесные)
1 луковица
2-3 огурца
150 г майонеза
Соль и перец по вкусу
Зелень для украшения
Приготовление:
Нарежьте отварное куриное филе, лук и грибочки. Обжарьте грибы с луком на сковороде до золотистого цвета.
В глубокой миске смешайте курицу, грибы, нарезанные огурцы и майонез. Аккуратно перемешайте.
Подавать лучше охлаждённым, украсив зеленью.
Грибы — это не только вкусные, но и очень универсальные ингредиенты, которые можно использовать во множестве блюд. Независимо от того, готовите ли вы крем-суп, запеканку, ризотто или салат, грибы всегда добавят особый вкус и текстуру. Эти рецепты не только просты в приготовлении, но и приятно удивят вас и ваших близких на ужине.
Уточнения
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.