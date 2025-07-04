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Грибы в главной роли: 5 потрясных рецептов для ужина, о которых вы не догадывались

Идеальное ризотто с грибами: легкий и вкусный вариант ужина
4:10
Еда

Грибы — это универсальный ингредиент, который прекрасно вписывается в множество блюд. Они не только добавляют неповторимый вкус и аромат, но и обогащают наши блюда полезными веществами. Если вы ищете идеи, что приготовить из грибов на ужин, то сегодня мы поделимся с вами несколькими простыми и вкусными рецептами.

Сырный суп с грибами
Фото: freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырный суп с грибами

Грибной крем-суп

Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов
  • 1 большая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 500 мл куриного или овощного бульона
  • 200 мл сливок (по желанию)
  • Соль и перец по вкусу
  • Укроп или петрушка для подачи

Приготовление:

  1. Нарежьте грибы и лук. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы и чеснок, обжарьте до золотистого цвета.
  2. Переложите обжаренные овощи в кастрюлю, добавьте бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 15 минут.
  3. С помощью блендера измельчите суп до однородной массы. Если хотите более кремовую текстуру, добавьте сливки и прогрейте небольшое количество времени.

Грибы, запеченные с сыром

Ингредиенты:

  • 400 г грибов (шампиньоны, белые или лесные)
  • 150 г тертого сыра (моцарелла, чеддер или любой другой)
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Оливковое масло
  • Соль и перец по вкусу
  • Свежая зелень (петрушка или базилик)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200°C. Грибы очистите и удалите ножки, оставив шляпки целыми. Ножки мелко нарежьте.
  2. На сковороде обжарьте ножки грибов с чесноком на оливковом масле, посолите и поперчите. Дайте остыть.
  3. Наполните шляпки грибов смесью ножек и тертого сыра. Выложите на противень и запекайте 15-20 минут, пока сыр не расплавится и подрумянится.
  4. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Грибное ризотто

Ингредиенты:

  • 300 г риса арборио
  • 300 г грибов
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 мл белого вина (по желанию)
  • 800 мл куриного или овощного бульона
  • 50 г тертого пармезана
  • Оливковое масло
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте нарезанные грибы и жарьте до золотистого цвета.
  2. Затем добавьте рис и обжаривайте ещё 2-3 минуты, чтобы он стал прозрачным.
  3. Влейте белое вино (если используете) и дайте ему выпариться. Постепенно добавляйте бульон, по одному черпаку, помешивая, пока бережно не приготовится рис.
  4. Когда рис станет мягким, добавьте тертый пармезан, перемешайте и дайте настояться 5 минут перед подачей.

Грибной салат с курицей

Ингредиенты:

  • 300 г отварной куриного филе
  • 150 г грибов (шампиньоны или лесные)
  • 1 луковица
  • 2-3 огурца
  • 150 г майонеза
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень для украшения

Приготовление:

  1. Нарежьте отварное куриное филе, лук и грибочки. Обжарьте грибы с луком на сковороде до золотистого цвета.
  2. В глубокой миске смешайте курицу, грибы, нарезанные огурцы и майонез. Аккуратно перемешайте.
  3. Подавать лучше охлаждённым, украсив зеленью.

Грибы — это не только вкусные, но и очень универсальные ингредиенты, которые можно использовать во множестве блюд. Независимо от того, готовите ли вы крем-суп, запеканку, ризотто или салат, грибы всегда добавят особый вкус и текстуру. Эти рецепты не только просты в приготовлении, но и приятно удивят вас и ваших близких на ужине.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.
 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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