Грибы в главной роли: 5 потрясных рецептов для ужина, о которых вы не догадывались

Идеальное ризотто с грибами: легкий и вкусный вариант ужина

4:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Грибы — это универсальный ингредиент, который прекрасно вписывается в множество блюд. Они не только добавляют неповторимый вкус и аромат, но и обогащают наши блюда полезными веществами. Если вы ищете идеи, что приготовить из грибов на ужин, то сегодня мы поделимся с вами несколькими простыми и вкусными рецептами.

Фото: freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырный суп с грибами

Грибной крем-суп

Ингредиенты:

500 г шампиньонов

1 большая луковица

2 зубчика чеснока

2 ст. ложки оливкового масла

500 мл куриного или овощного бульона

200 мл сливок (по желанию)

Соль и перец по вкусу

Укроп или петрушка для подачи

Приготовление:

Нарежьте грибы и лук. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы и чеснок, обжарьте до золотистого цвета. Переложите обжаренные овощи в кастрюлю, добавьте бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 15 минут. С помощью блендера измельчите суп до однородной массы. Если хотите более кремовую текстуру, добавьте сливки и прогрейте небольшое количество времени.

Грибы, запеченные с сыром

Ингредиенты:

400 г грибов (шампиньоны, белые или лесные)

150 г тертого сыра (моцарелла, чеддер или любой другой)

1-2 зубчика чеснока

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Свежая зелень (петрушка или базилик)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Грибы очистите и удалите ножки, оставив шляпки целыми. Ножки мелко нарежьте. На сковороде обжарьте ножки грибов с чесноком на оливковом масле, посолите и поперчите. Дайте остыть. Наполните шляпки грибов смесью ножек и тертого сыра. Выложите на противень и запекайте 15-20 минут, пока сыр не расплавится и подрумянится. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Грибное ризотто

Ингредиенты:

300 г риса арборио

300 г грибов

1 луковица

2 зубчика чеснока

100 мл белого вина (по желанию)

800 мл куриного или овощного бульона

50 г тертого пармезана

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте нарезанные грибы и жарьте до золотистого цвета. Затем добавьте рис и обжаривайте ещё 2-3 минуты, чтобы он стал прозрачным. Влейте белое вино (если используете) и дайте ему выпариться. Постепенно добавляйте бульон, по одному черпаку, помешивая, пока бережно не приготовится рис. Когда рис станет мягким, добавьте тертый пармезан, перемешайте и дайте настояться 5 минут перед подачей.

Грибной салат с курицей

Ингредиенты:

300 г отварной куриного филе

150 г грибов (шампиньоны или лесные)

1 луковица

2-3 огурца

150 г майонеза

Соль и перец по вкусу

Зелень для украшения

Приготовление:

Нарежьте отварное куриное филе, лук и грибочки. Обжарьте грибы с луком на сковороде до золотистого цвета. В глубокой миске смешайте курицу, грибы, нарезанные огурцы и майонез. Аккуратно перемешайте. Подавать лучше охлаждённым, украсив зеленью.

Грибы — это не только вкусные, но и очень универсальные ингредиенты, которые можно использовать во множестве блюд. Независимо от того, готовите ли вы крем-суп, запеканку, ризотто или салат, грибы всегда добавят особый вкус и текстуру. Эти рецепты не только просты в приготовлении, но и приятно удивят вас и ваших близких на ужине.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.



