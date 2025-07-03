Летняя витаминная бомба: какие продукты гарантируют здоровье без дефицита

Как наполнить холодильник витаминами: 5 секретных продуктов от диетолога

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Известный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева поделилась секретами пополнения витамино-минерального запаса в нашем рационе. По её мнению, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми витаминами, в холодильнике должны находиться продукты из ключевых групп.

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Сейчас летний сезон, и это значит, что первый помощник в борьбе с нехваткой витамина C — свежие ягоды! Смородина, которая осыпается спелыми ягодами, содержит большое количество аскорбиновой кислоты. Не забудьте добавить к своему меню и болгарский перец, который также богат этим важным витамином.

Что касается витамина D, ключевые источники — это морепродукты, такие как лосось и сельдь, а также яйца и молочные продукты. Эти продукты помогут вам оставить уровень витамина D на необходимом уровне.

Витамины группы B также крайне важны, и их можно получить из разнообразных зелёных овощей, листовых салатов и цельнозерновых продуктов — от круп до хлеба и макарон. Неплохими источниками этих витаминов являются и продукты животного происхождения, такие как печень, мясо (но не слишком жирное) и птица.

Специалист подчёркивает, что, несмотря на важность этих продуктов, нельзя гарантировать их полную питательную ценность на 100%. Поэтому, если у вас есть подозрения на дефицит витаминов, обязательно проконсультируйтесь с врачом и, возможно, подумайте о добавлении пищевых биологических добавок в свой рацион.

Поддерживайте здоровье, наполняя холодильник полезными продуктами, и не забывайте о регулярной проверке уровня витаминов в организме!