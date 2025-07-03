Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 шагов к идеальному 'Рафаэлло': домашний рецепт, который покорит всех
Как авокадо и бананы могут изменить твою прическу навсегда
Без кондиционера и жары: дешёвые способы охладить квартиру летом
Рак-богомол: уникальное восприятие цветов с 12 фоторецепторами
Алкогольные мифы: почему алкотестер может ошибиться?
Нужна ли вам специальная подкормка для брокколи? Откроем секреты
Жерсон сожалеет о выборе: контракт с Зенитом вместо внушительного заработка в Аль-Насре
92% отдыхающих ведут себя неподобающе на пляже — что именно шокирует
Скамейки мешают молитве: Андрей Постернак объясняет Михаилу Ширвиндту традицию стояния в русских храмах

Летняя витаминная бомба: какие продукты гарантируют здоровье без дефицита

Как наполнить холодильник витаминами: 5 секретных продуктов от диетолога
1:45
Еда

Известный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева поделилась секретами пополнения витамино-минерального запаса в нашем рационе. По её мнению, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми витаминами, в холодильнике должны находиться продукты из ключевых групп.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Сейчас летний сезон, и это значит, что первый помощник в борьбе с нехваткой витамина C — свежие ягоды! Смородина, которая осыпается спелыми ягодами, содержит большое количество аскорбиновой кислоты. Не забудьте добавить к своему меню и болгарский перец, который также богат этим важным витамином.

Что касается витамина D, ключевые источники — это морепродукты, такие как лосось и сельдь, а также яйца и молочные продукты. Эти продукты помогут вам оставить уровень витамина D на необходимом уровне.

Витамины группы B также крайне важны, и их можно получить из разнообразных зелёных овощей, листовых салатов и цельнозерновых продуктов — от круп до хлеба и макарон. Неплохими источниками этих витаминов являются и продукты животного происхождения, такие как печень, мясо (но не слишком жирное) и птица.

Специалист подчёркивает, что, несмотря на важность этих продуктов, нельзя гарантировать их полную питательную ценность на 100%. Поэтому, если у вас есть подозрения на дефицит витаминов, обязательно проконсультируйтесь с врачом и, возможно, подумайте о добавлении пищевых биологических добавок в свой рацион.

Поддерживайте здоровье, наполняя холодильник полезными продуктами, и не забывайте о регулярной проверке уровня витаминов в организме!

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Популярное
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности

Узнайте о 7 легендарных двигателях, которые проедут более 500 000 км без капитального ремонта. Их выбирают опытные водители за надёжность и экономичность.

Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Последние материалы
Мировой судья приговорил Ф.И. Шаляпина к штрафу в 25 руб. — писала газета Новости дня 4 июля 1902 года
Как наполнить холодильник витаминами: 5 секретных продуктов от диетолога
Эффект черного чая: почему два стакана в день могут спасти ваше сердце
ПДД для водителей: максимальное время за рулем без перерыва – что нужно знать каждому водителю
10 вещей в доме, которые снижают его стоимость: реальные примеры
Туризм в Гэрлоке: как сделать ваше путешествие незабываемым
В 2023 году в море потеряно 1566 контейнеров — в 2,6 раза больше, чем в 2022
Квалифицированные рабочие, а не рабы: сенсационные находки археологов в Египте
Разница в службах: Михаил Ширвиндт задается вопросом о сидении на службе
Секрет шикарного блеска: 5 спреев, которые действительно работают для вашей укладки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.