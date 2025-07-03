Кого накажет натуральное сливочное масло? Мифы попадают под удар

Сливочное масло: помогает ли оно при похудении? Все подводные камни

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Оно пахнет детством, тает на тосте и придаёт вкус каше. Но сколько вокруг сливочного масла слухов! Повышает холестерин, делает нас толстыми, да ещё и на всех пачках написано "натуральное". Что из этого — правда?

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сливочное масло

Миф №1: Масло поднимает холестерин

Да, в нём есть насыщенные жиры. Но если употреблять умеренно и выбирать качественный продукт, никакого вреда не будет. Наоборот — некоторые жиры помогают обмену веществ и поддерживают здоровье мозга.

Миф №2: От масла толстеют

Толстеют от переедания всего подряд, а не от одного продукта. Натуральное масло содержит витамины группы B — они, наоборот, помогают метаболизму. Главное — мера.

Миф №3: Всё масло одинаковое

Нет! Качество зависит от питания коров, условий их содержания и технологии изготовления. Фермерское масло часто вкуснее и полезнее.

Как выбрать хорошее масло:

Состав: только сливки, без добавок

Цвет: от кремового до светло-жёлтого (зимой — светлее)

Консистенция: плотное, но мягкое, без воды и ломкости

Вкус и запах: лёгкий сливочный, без кислоты или горечи

Как проверить масло дома:

Кипячение: должно плавиться в прозрачную золотистую жидкость

Срез: гладкий и блестящий, без капель или комочков

Запах: свежий, нежный — не прогорклый и не кислый

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

