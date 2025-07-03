Оно пахнет детством, тает на тосте и придаёт вкус каше. Но сколько вокруг сливочного масла слухов! Повышает холестерин, делает нас толстыми, да ещё и на всех пачках написано "натуральное". Что из этого — правда?
Да, в нём есть насыщенные жиры. Но если употреблять умеренно и выбирать качественный продукт, никакого вреда не будет. Наоборот — некоторые жиры помогают обмену веществ и поддерживают здоровье мозга.
Толстеют от переедания всего подряд, а не от одного продукта. Натуральное масло содержит витамины группы B — они, наоборот, помогают метаболизму. Главное — мера.
Нет! Качество зависит от питания коров, условий их содержания и технологии изготовления. Фермерское масло часто вкуснее и полезнее.
Состав: только сливки, без добавок
Цвет: от кремового до светло-жёлтого (зимой — светлее)
Консистенция: плотное, но мягкое, без воды и ломкости
Вкус и запах: лёгкий сливочный, без кислоты или горечи
Кипячение: должно плавиться в прозрачную золотистую жидкость
Срез: гладкий и блестящий, без капель или комочков
Запах: свежий, нежный — не прогорклый и не кислый
Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.