Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном
Съёмка медосвидетельствования на телефон: право водителя или нарушение
Трамп купил молчание: США скрывает правду о первой леди Франции
Оксана Ярмольник раскрыла главный секрет модного гардероба в дождь
Секрет жёсткой критики Смолкина: что не так с ремейком Моей прекрасной няни
В Германии начинается волна увольнений — пострадают десятки тысяч сотрудников
От колы на завтрак до скульптуры: как Брэд Питт в 61 год победил хаос и стал иконой стиля
Почему ежедневная уборка не спасет от аллергии на пыль — мнение эксперта
Тля на вашем участке: как всего за три шага вернуть сад к жизни

Запишите и готовьте всегда, когда не знаете, что приготовить: эта запеканка — идеальный вариант

3:37
Еда

Иногда хочется приготовить что-то действительно вкусное, но без лишних сложностей. Если вы в поиске идеального ужина для всей семьи — этот рецепт станет настоящей находкой. Картофель по-императорски — это сочетание нежного картофеля, сочного мясного фарша, ароматного лука и тягучего сыра. Просто, быстро и невероятно вкусно!

Картофельная запеканка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картофельная запеканка

Это блюдо подойдёт и для повседневного ужина, и для праздничного стола. Минимум усилий — максимум вкуса и удовольствия.

Что понадобится

  • Картофель — 500 г

  • Мясной фарш (любой) — 500 г

  • Лук — 3 средние луковицы

  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

  • Сметана — 1 столовая ложка

  • Вода — 2-3 столовые ложки

  • Твёрдый сыр — 80-100 г

По желанию можно добавить сушёный чеснок, паприку или другие любимые специи.

Пошаговый рецепт

Подготовка ингредиентов

  • Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками — чем тоньше, тем быстрее он приготовится и получится мягким.

  • Лук мелко нарежьте.

Приготовление мясной начинки

  • В глубокой миске соедините мясной фарш с нарезанным луком.

  • Добавьте соль, перец и тщательно перемешайте, чтобы лук равномерно распределился по фаршу.

Совет: для более сочного вкуса используйте смесь свиного и говяжьего фарша.

Сборка блюда

  • Слегка смажьте форму для запекания растительным маслом.

  • Выложите первым слоем половину картофеля.

  • Ровным слоем распределите мясную начинку.

  • Закройте вторым слоем оставшегося картофеля.

Соус для сочности

  • В отдельной миске смешайте сметану с водой до однородности. Этот соус равномерно полейте сверху на картофельный слой.

Лайфхак: добавьте в соус щепотку соли или каплю оливкового масла — вкус станет более насыщенным.

Запекание

  • Разогрейте духовку до 180-200 градусов.

  • Поставьте форму в духовку и запекайте 30-40 минут — картофель должен стать мягким, а мясо полностью пропечься.

  • Затем посыпьте сверху тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не покроется золотистой корочкой.

Хотите корочку поинтереснее? Добавьте немного панировочных сухарей к сыру перед запеканием.

Подача

  • Готовое блюдо немного остудите.

  • Подавайте порционно, дополнив свежими овощами, лёгким салатом или соленьями.

Блюдо получается невероятно ароматным и сытным — один кусочек, и вы поймёте, почему оно называется "по-императорски".

Полезные советы и вариации

  • Меняйте фарш: куриный, индюшачий, говяжий или их смесь — вкус всегда разный.

  • Добавьте овощи: слои из моркови, цуккини или грибов сделают блюдо ещё интереснее.

  • Аромат: сушёный чеснок, майоран или молотый чили придадут пикантность.

  • Без молочных продуктов: сметану можно заменить кокосовым или овсяным сливочным соусом, а сыр — веганским аналогом.

Почему стоит попробовать

Картофель по-императорски — это идеальное решение для тех, кто хочет быстро и без особых усилий приготовить что-то сытное, домашнее и вкусное. Простые ингредиенты, понятный процесс и всегда отличный результат.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Азербайджан
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Аудио 
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Еда и рецепты
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме Аудио 
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Авто
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Древнее капище: мегалиты Марокко раскрыли тайну доисторических ритуалов Игорь Буккер США обеспечили ВКС РФ господство в небе над Украиной Любовь Степушова Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Последние материалы
Скандал в семье Волочковой: почему Ариадна хочет отказаться от фамилии матери?
Кибератака без вирусов: как обман превращается в миллионный ущерб
Спорт во время отпуска: как не потерять форму, не превратив отдых в мучение
Кардио без беговой дорожки: 7 способов оставаться в форме и не страдать
Друзья на лапках: как выбрать собаку для семьи с детьми
Необычные идеи для ремонта: 4 комнаты, которые теперь вызывают восхищение
Домашний уход с эффектом салона — рецепт за копейки
Скандал вокруг Брижит Макрон дошел до Белого дома — Трамп лично вмешался
Ночные кошмары Айзы Лилуна-Ай: что стоит за её усталостью?
Бесплатный ремонт навсегда: марки, которые обещали пожизненную гарантию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.