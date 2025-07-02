Летний пирог с вишней, который просят испечь снова

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Один раз испечёшь — и остановиться уже не получится. Этот пирог на кефире с вишней слишком хорош: готовится легко, выглядит аппетитно, а на вкус — чистое лето.

Фото: commons.wikimedia.org by Alixeeeeee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирог с черешней

Воздушное тесто, немного терпкие, сочные ягоды, сладкий аромат ванили и сахарная пудра сверху — всё, что нужно для уютного чаепития. И даже если вишня слегка кислит — это только добавляет шарма. Главное — не забыть щедро посыпать её сахаром перед отправкой в духовку.

Ингредиенты на 8 порций:

200 г пшеничной муки

200 мл кефира (3,2%)

3 яйца

180 г сахара

80 мл растительного масла

10 г ванильного сахара

1 ч. л. разрыхлителя

2 г соли

350 г вишни без косточек

1 ст. л. сахарной пудры

Как готовить:

1. Подготовьте вишню.

Промойте, обсушите и удалите косточки. Подойдёт булавка или канцелярская скрепка, если нет специальной выемки.

2. Замесите тесто.

Взбейте яйца с сахаром — до лёгкой пены. Добавьте кефир, масло, ванильный сахар, соль и разрыхлитель. Снова перемешайте.

3. Введите муку.

Просеивайте частями, взбивая на низких оборотах. Тесто должно быть густым и вязким — ложка в нём стоит.

4. Соберите пирог.

Смажьте форму маслом, выложите тесто, разровняйте. Сверху аккуратно распределите вишню, слегка вдавите ягоды.

5. Выпекайте.

Отправьте пирог в разогретую до 180°С духовку на 40-45 минут. Проверяйте готовность шпажкой.

6. Подача.

Дайте пирогу немного остыть, достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой. Он хорош и тёплым, и на следующий день — если доживёт.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

