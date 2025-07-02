Летний пирог с вишней, который просят испечь снова

Один раз испечёшь — и остановиться уже не получится. Этот пирог на кефире с вишней слишком хорош: готовится легко, выглядит аппетитно, а на вкус — чистое лето.
Воздушное тесто, немного терпкие, сочные ягоды, сладкий аромат ванили и сахарная пудра сверху — всё, что нужно для уютного чаепития. И даже если вишня слегка кислит — это только добавляет шарма. Главное — не забыть щедро посыпать её сахаром перед отправкой в духовку.
200 г пшеничной муки
200 мл кефира (3,2%)
3 яйца
180 г сахара
80 мл растительного масла
10 г ванильного сахара
1 ч. л. разрыхлителя
2 г соли
350 г вишни без косточек
1 ст. л. сахарной пудры
1. Подготовьте вишню.
Промойте, обсушите и удалите косточки. Подойдёт булавка или канцелярская скрепка, если нет специальной выемки.
2. Замесите тесто.
Взбейте яйца с сахаром — до лёгкой пены. Добавьте кефир, масло, ванильный сахар, соль и разрыхлитель. Снова перемешайте.
3. Введите муку.
Просеивайте частями, взбивая на низких оборотах. Тесто должно быть густым и вязким — ложка в нём стоит.
4. Соберите пирог.
Смажьте форму маслом, выложите тесто, разровняйте. Сверху аккуратно распределите вишню, слегка вдавите ягоды.
5. Выпекайте.
Отправьте пирог в разогретую до 180°С духовку на 40-45 минут. Проверяйте готовность шпажкой.
6. Подача.
Дайте пирогу немного остыть, достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой. Он хорош и тёплым, и на следующий день — если доживёт.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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