Секрет нежного омлета с сыром, который тает во рту

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот завтрак — как объятие. Тёплый, сытный и ароматный. Омлет с сыром и зеленью не только зарядит энергией, но и подарит отличное настроение. А лёгкий чесночный акцент останется только во вкусе — термическая обработка позаботится о свежем дыхании.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ омлет со шпинатом

Готовится чуть дольше классического омлета, но результат стоит того. Главное — выбрать хороший сыр. Лучше — выдержанный твёрдый, но подойдёт и полутвёрдый, и даже сулугуни.

Ингредиенты на 4 порции:

Яйца — 6 шт.

Молоко — 120 мл (можно заменить на 10% сливки)

Твёрдый сыр — 80 г

Мука — 20 г

Сливочное масло — 20 г

Чеснок — 1 зубчик

Петрушка и укроп — по 2 веточки

Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте всё:

Возьмите самые свежие яйца — они дадут нежную текстуру. Зелень отделите от стеблей, нарежьте мелко.

2. Натёрли, взбили:

Сыр — на средней тёрке, чеснок — через пресс. Взбейте яйца до лёгкой пены.

3. Добавьте молоко и муку:

Вмешайте венчиком, чтобы избежать комочков. Посолите, поперчите.

4. Последний штрих — начинка:

Добавьте в смесь сыр, чеснок и зелень. Всё перемешайте.

5. Обжаривайте медленно:

На сковороде растопите масло, вылейте массу, накройте крышкой и томите на слабом огне 10 минут.

Подавайте сразу. Омлет получается нежным, с хрустящей ноткой чеснока и ароматом зелени — уютный и по-домашнему вкусный.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

