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Секрет нежного омлета с сыром, который тает во рту

1:46
Еда

Этот завтрак — как объятие. Тёплый, сытный и ароматный. Омлет с сыром и зеленью не только зарядит энергией, но и подарит отличное настроение. А лёгкий чесночный акцент останется только во вкусе — термическая обработка позаботится о свежем дыхании.

омлет со шпинатом
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
омлет со шпинатом

Готовится чуть дольше классического омлета, но результат стоит того. Главное — выбрать хороший сыр. Лучше — выдержанный твёрдый, но подойдёт и полутвёрдый, и даже сулугуни.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Яйца — 6 шт.

  • Молоко — 120 мл (можно заменить на 10% сливки)

  • Твёрдый сыр — 80 г

  • Мука — 20 г

  • Сливочное масло — 20 г

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Петрушка и укроп — по 2 веточки

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте всё:
Возьмите самые свежие яйца — они дадут нежную текстуру. Зелень отделите от стеблей, нарежьте мелко.

2. Натёрли, взбили:
Сыр — на средней тёрке, чеснок — через пресс. Взбейте яйца до лёгкой пены.

3. Добавьте молоко и муку:
Вмешайте венчиком, чтобы избежать комочков. Посолите, поперчите.

4. Последний штрих — начинка:
Добавьте в смесь сыр, чеснок и зелень. Всё перемешайте.

5. Обжаривайте медленно:
На сковороде растопите масло, вылейте массу, накройте крышкой и томите на слабом огне 10 минут.

Подавайте сразу. Омлет получается нежным, с хрустящей ноткой чеснока и ароматом зелени — уютный и по-домашнему вкусный.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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