Секрет нежного омлета с сыром, который тает во рту

Этот завтрак — как объятие. Тёплый, сытный и ароматный. Омлет с сыром и зеленью не только зарядит энергией, но и подарит отличное настроение. А лёгкий чесночный акцент останется только во вкусе — термическая обработка позаботится о свежем дыхании.
Готовится чуть дольше классического омлета, но результат стоит того. Главное — выбрать хороший сыр. Лучше — выдержанный твёрдый, но подойдёт и полутвёрдый, и даже сулугуни.
Яйца — 6 шт.
Молоко — 120 мл (можно заменить на 10% сливки)
Твёрдый сыр — 80 г
Мука — 20 г
Сливочное масло — 20 г
Чеснок — 1 зубчик
Петрушка и укроп — по 2 веточки
Соль, перец — по вкусу
1. Подготовьте всё:
Возьмите самые свежие яйца — они дадут нежную текстуру. Зелень отделите от стеблей, нарежьте мелко.
2. Натёрли, взбили:
Сыр — на средней тёрке, чеснок — через пресс. Взбейте яйца до лёгкой пены.
3. Добавьте молоко и муку:
Вмешайте венчиком, чтобы избежать комочков. Посолите, поперчите.
4. Последний штрих — начинка:
Добавьте в смесь сыр, чеснок и зелень. Всё перемешайте.
5. Обжаривайте медленно:
На сковороде растопите масло, вылейте массу, накройте крышкой и томите на слабом огне 10 минут.
Подавайте сразу. Омлет получается нежным, с хрустящей ноткой чеснока и ароматом зелени — уютный и по-домашнему вкусный.
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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