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Нежная запеченная цветная капуста: секреты идеального ужина на каждый день!

Секреты хрустящей цветной капусты: как всего за 40 минут создать шедевр!
Еда

Сейчас овощи становятся не только доступнее, но и заметно вкуснее. И если вы давно хотели разнообразить ужины чем-то легким, ароматным и по-настоящему сезонным — обратите внимание на цветную капусту. Запеченная в духовке с пряностями, она может стать главным героем вашего ужина — простой в приготовлении и при этом удивительно вкусной.

Запеканка из брокколи с сыром
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка из брокколи с сыром

Ингредиенты для запечённой цветной капусты

Май — это старт сезона цветной капусты, когда она особенно нежная и сочная. Чтобы превратить этот полезный овощ в хрустящее угощение, вам понадобятся:

  • 1 головка цветной капусты

  • 2 яйца

  • 2 ст. ложки панировочных сухарей

  • 2 ст. ложки муки

  • 3 ст. ложки рапсового масла

  • Специи: куркума, чеснок гранулированный, чили, соль и перец

Не бойтесь экспериментировать: вместо классических специй добавьте тимьян, базилик или немного сушеного орегано. Получите собственную вариацию вкуса.

Пошаговый рецепт

Сначала промойте капусту и обсушите. Разделите её на соцветия или нарежьте крупными плоскими кусками — как на овощные стейки. В миске смешайте яйца, муку, сухари и выбранные специи. Каждое соцветие обмакните в получившуюся смесь.

На противень постелите пергамент, сбрызните его рапсовым маслом и равномерно разложите подготовленные кусочки. Выпекайте в духовке при 180°C с функцией конвекции 30-40 минут, пока цветная капуста не станет румяной и хрустящей. После выключения оставьте блюдо в духовке еще на 15-20 минут — это сделает его ещё нежнее.

Как подавать

Готовую капусту можно сбрызнуть свежим лимонным соком и посыпать рубленой петрушкой — свежо, ароматно, с легкой кислинкой. Отличным дополнением станут чесночный или йогуртовый соус. Также она прекрасно сочетается с салатами, может служить гарниром или даже заменить котлету в вегетарианском бургере — просто смешайте с йогуртом или домашним майонезом.

Если хочется добавить насыщенности, обсыпьте капусту перед запеканием тертым сыром — он расплавится, образуя аппетитную корочку. А если вы предпочитаете еще более нежный результат, предварительно отварите соцветия 2-3 минуты в кипящей воде — это облегчит запекание и сделает текстуру особенно мягкой внутри.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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