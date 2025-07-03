Как йогурт может изменить вашу жизнь: 7 шокирующих фактов о пробиотиках

Почему стоит есть йогурт каждый день: 5 фактов о его пользе для организма

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Микробиом уже перестал быть понятием "из лаборатории" — сегодня о нём говорят на кухне, в спортзале и даже в офисной столовой. Особенно — о микробиоме кишечника, ведь именно от его состояния во многом зависит иммунитет, самочувствие, настроение и даже кожа. Один из самых простых способов его поддержать — ежедневно есть йогурт.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йогурт

Об этом напоминает президент Официальной коллегии диетологов-нутрициологов Испании, ссылаясь на данные многочисленных исследований: йогурт — это не просто кисломолочный продукт, а целый коктейль живых микроорганизмов, способных восстановить баланс в организме.

Пробиотики и пребиотики: в чём разница

Термины "пробиотики" и "пребиотики" путают чаще, чем "палео" и "кето". Но между ними — принципиальная разница. Пробиотики — это живые бактерии и дрожжи, которые при достаточном количестве улучшают состав кишечной микрофлоры. Они поддерживают нормальное пищеварение, борются с вредоносными бактериями, укрепляют иммунитет.

Пребиотики же — это питательная среда для этих самых бактерий. Наш организм сам их не усваивает — они ферментируются в кишечнике, и в результате поддерживают рост полезной микрофлоры.

И пробиотики, и пребиотики важны для здоровой и разнообразной микробиоты, в которую входит до 100 триллионов бактерий и от 500 до 1000 различных видов. Их наличие снижает риски воспалительных заболеваний, нарушений пищеварения и даже аутоиммунных реакций.

Чем полезен йогурт каждый день

Среди всех продуктов с пробиотиками йогурт — безусловный лидер. Он доступен, вкусен и содержит штаммы бифидобактерий и лактобацилл, доказавших свою эффективность в исследованиях. Йогурт помогает восстановить микрофлору после курсов антибиотиков, при пищевых отравлениях, стрессе, а также нарушениях диеты.

Особенно полезен натуральный йогурт без добавок, так как он не содержит искусственных подсластителей и ароматизаторов. Его можно дополнить мёдом, ягодами или орехами — и получится не просто десерт, а настоящая функциональная еда.

Польза для всего организма

Постоянное присутствие йогурта в рационе:

Защищает от вредных бактерий и патогенов

Стимулирует выработку постбиотиков — веществ, синтезируемых "хорошими" бактериями

Улучшает состояние слизистой оболочки кишечника

Способствует усвоению витаминов и минералов

Модулирует иммунный ответ

Участвует в регуляции метаболизма

Повышает устойчивость организма к аллергенам

Особенно важно включать йогурт в утренний приём пищи — на завтрак или в качестве перекуса. Организм в это время особенно восприимчив к усвоению витаминов группы B, кальция и белков, содержащихся в кисломолочных продуктах.

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.

