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Откройте для себя свекольный сок: 7 удивительных фактов для здоровья

Почему свекольный сок должен быть на вашем столе: шокирующая правда
3:16
Еда

Когда речь заходит о здоровом питании, на первый план чаще всего выходят овощи, цельнозерновые продукты и полезные жиры. Но не менее важны напитки — особенно те, что насыщены витаминами и микроэлементами. Один из таких — свекольный сок, который до сих пор остаётся недооценённым в нашей стране, несмотря на его выдающиеся свойства.

Смузи из свеклы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смузи из свеклы

Этот ярко-алый напиток, полученный из сырой или молотой свеклы, — настоящий подарок для организма. Он не только укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье сердца, но и даёт ощутимый прилив энергии. В отличие от популярных детокс-соков, свекольный напиток часто обходят вниманием, а зря — его польза ничуть не меньше, а то и выше.

Почему свекольный сок полезен

Свекла богата антиоксидантами, витаминами группы B, железом, калием, магнием и фолиевой кислотой. Это настоящий энергетический коктейль, который работает на всех уровнях:

  • Снижает уровень холестерина: бетанин — природный пигмент в составе свеклы — помогает бороться с "плохими" жирами.

  • Регулирует уровень сахара: за счёт беталаинов помогает поддерживать глюкозу в норме.

  • Улучшает работу сердца: расширяет сосуды, нормализует давление, улучшает кровообращение.

  • Повышает выносливость: отличный выбор для тех, кто тренируется или часто чувствует усталость.

  • Активизирует мозг: за счёт лучшей оксигенации улучшается внимание, память и концентрация.

  • Обладает противовоспалительными свойствами: особенно полезен при хронических заболеваниях, включая артрит.

  • Помогает в профилактике онкозаболеваний: благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Питательная сила свеклы

Одной из главных причин включить свекольный сок в рацион является его богатство калием. Этот минерал необходим для нормальной работы сердца, баланса жидкости и сокращения мышц. Также свекла содержит много фолиевой кислоты, что делает её особенно полезной для женщин и всех, кто заботится о здоровье сосудов.

Как приготовить свекольный сок дома

Рецепт максимально простой:

Ингредиенты

  • 2 крупные свеклы (или 4 мелкие)

  • 200 мл воды

Приготовление

  1. Очистите свеклу и нарежьте её на кусочки.

  2. Положите в блендер или соковыжималку, добавьте воду.

  3. Взбейте до однородности.

  4. По желанию процедите, если хотите более лёгкую текстуру.

Дополнительно: можно добавить яблоко, морковь, немного лимона или имбиря — и получится ещё вкуснее. А для тех, кто в дороге, подойдёт порошковая форма — её легко добавить в смузи или утренний протеиновый коктейль.

Ещё больше пользы — с умом

Если пить свекольный сок регулярно, особенно натощак, можно заметно улучшить самочувствие: наладится пищеварение, исчезнет усталость, а кожа станет чище. Но важно помнить: как и с любым активным продуктом, главное — умеренность. Начните с половины стакана, чтобы проверить индивидуальную реакцию.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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