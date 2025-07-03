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Секретная находка для любителей барбекю: дешевый отруб мяса, который покорит ваши вкусовые рецепторы

5 простых шагов для идеального гриля с верхней частью говяжьей диафрагмы
2:26
Еда

Цены на мясо растут, но отказываться от любимых барбекю-вечеров совсем не хочется. К счастью, на смену дорогим отрубам приходит достойная альтернатива. Один определённый кусок мяса может с лёгкостью заменить филе-стейк — и при этом не разорит ваш бюджет.

Мясо на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by 김태경, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо на гриле

Когда хочется вкусного мяса, но без переплат

Филе-стейк — нежный, сочный, идеально подходящий для жарки на гриле. Но его цена делает его все менее доступным. Что же выбрать, чтобы не терять во вкусе и удовольствии?

Ответ — верхняя часть говяжьей диафрагмы. Этот отруб иногда причисляют к субпродуктам, но он имеет одно важное отличие — невероятную мягкость и выраженный мясной вкус. А главное — на 30-35% дешевле, чем филе.

Почему стоит попробовать верхнюю часть

Этот кусок обладает тем, что ценят в хорошем мясе: прослойки жира, нежная текстура, яркий вкус. При правильной подготовке и жарке он становится таким же сочным и мягким, как стейк из премиум-сегмента.

Советы по приготовлению:

  • Готовьте на среднем огне около 40 минут, переворачивая только один раз — это важно, чтобы мясо осталось сочным.

  • Приправьте только солью и перцем. Этого достаточно, чтобы раскрыть весь природный вкус мяса.

  • Оптимальная порция — 350-500 граммов на человека, с учетом гарниров, овощей и соусов.

Универсальность, которую недооценивают

Хотя верхняя часть идеально подходит для гриля, она отлично ведет себя и в духовке. Из неё можно приготовить запечённое жаркое, нафаршировать чесноком, свежей зеленью и сыром или использовать в рецептах с маринадом и специями.

А если подать с запечёнными овощами или картофелем, получится полноценный, праздничный обед.

Вкусное барбекю — без ущерба для бюджета

Этот вариант подойдёт тем, кто хочет сэкономить, но не потерять в удовольствии. Вы получите мясо, которое:

  • тает во рту;

  • доступно по цене;

  • легко найти в большинстве мясных лавок;

  • быстро и просто готовится.

Так что если в ближайшие выходные у вас запланирован гриль с друзьями — обратите внимание на этот отруб. Он заслуживает большего внимания, чем получает.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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