Секретная находка для любителей барбекю: дешевый отруб мяса, который покорит ваши вкусовые рецепторы

Цены на мясо растут, но отказываться от любимых барбекю-вечеров совсем не хочется. К счастью, на смену дорогим отрубам приходит достойная альтернатива. Один определённый кусок мяса может с лёгкостью заменить филе-стейк — и при этом не разорит ваш бюджет.
Филе-стейк — нежный, сочный, идеально подходящий для жарки на гриле. Но его цена делает его все менее доступным. Что же выбрать, чтобы не терять во вкусе и удовольствии?
Ответ — верхняя часть говяжьей диафрагмы. Этот отруб иногда причисляют к субпродуктам, но он имеет одно важное отличие — невероятную мягкость и выраженный мясной вкус. А главное — на 30-35% дешевле, чем филе.
Этот кусок обладает тем, что ценят в хорошем мясе: прослойки жира, нежная текстура, яркий вкус. При правильной подготовке и жарке он становится таким же сочным и мягким, как стейк из премиум-сегмента.
Советы по приготовлению:
Готовьте на среднем огне около 40 минут, переворачивая только один раз — это важно, чтобы мясо осталось сочным.
Приправьте только солью и перцем. Этого достаточно, чтобы раскрыть весь природный вкус мяса.
Оптимальная порция — 350-500 граммов на человека, с учетом гарниров, овощей и соусов.
Хотя верхняя часть идеально подходит для гриля, она отлично ведет себя и в духовке. Из неё можно приготовить запечённое жаркое, нафаршировать чесноком, свежей зеленью и сыром или использовать в рецептах с маринадом и специями.
А если подать с запечёнными овощами или картофелем, получится полноценный, праздничный обед.
Этот вариант подойдёт тем, кто хочет сэкономить, но не потерять в удовольствии. Вы получите мясо, которое:
тает во рту;
доступно по цене;
легко найти в большинстве мясных лавок;
быстро и просто готовится.
Так что если в ближайшие выходные у вас запланирован гриль с друзьями — обратите внимание на этот отруб. Он заслуживает большего внимания, чем получает.
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
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