Секрет нежной индейки: как правильно замариновать? Вы будете удивлены!

Мясо индейки незаслуженно остается в тени своей более популярной "родственницы" — курицы. Многие просто боятся с ним связываться: достаточно на минуту отвлечься, и вместо нежного филе вы получаете сухую, безвкусную подошву. Знакомо?
Но не спешите отказываться от этой богатой белком и полезной птицы. Индейка может быть удивительно сочной — стоит лишь знать один секрет: правильный маринад.
Грудка индейки — постная, в ней почти нет жира. Поэтому она требует бережного обращения. Маринады на основе сухих специй не справляются — мясо остается жестким. Решение простое, но эффективное: молочнокислый маринад на йогурте с лимоном и чесноком.
Такая смесь не только размягчает волокна, но и запечатывает соки внутри. В результате мясо буквально "плачет" соком при разрезании.
1 кг грудки индейки (нарезать ломтиками по 2-2,5 см)
1 крупный лимон (можно взять 2 маленьких)
500 г натурального йогурта (без добавок)
3-4 зубчика чеснока
соль и любимые сушёные травы (например, орегано, розмарин, тимьян)
Подготовка мяса. Нарежьте индейку поперек волокон. Присыпьте солью и травами. Рукой слегка прижмите каждый ломтик (без молотка — это не отбивная!).
Лимон и чеснок. Нарежьте лимон кружочками, чеснок — тонкими пластинками.
Слои. В миску выложите слой лимона и чеснока, затем мясо. Повторяйте слои, пока не закончится мясо.
Йогурт. Полейте мясо йогуртом, чтобы он покрыл все ломтики. Аккуратно перемешайте, не нарушая структуру мяса.
Маринование. Накройте миску пленкой и уберите в холодильник на ночь (минимум на 12 часов). Мясо впитает вкус, станет нежным и ароматным.
Перед жаркой достаньте мясо заранее — оно должно быть комнатной температуры.
Удалите лишний маринад. Оставьте только то, что впиталось.
Панировка. Обваляйте каждый кусочек в яйце и сухарях.
Обжарка. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки. Для гриля — по 3 минуты с каждой стороны.
Эти котлеты хороши с:
свежим овощным салатом;
картофельным пюре или рисом;
соусом на основе йогурта с чесноком и зеленью.
Индейка — диетический продукт, богатый белком и витаминами группы B. При правильной подготовке она становится не менее вкусной, чем курица, а порой даже интереснее.
Попробуйте один раз — и этот рецепт наверняка станет вашим любимым.
Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.
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