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Секрет нежной индейки: как правильно замариновать? Вы будете удивлены!

Индейка, которая 'плачет' соком: рецепт, проверенный временем
3:04
Еда

Мясо индейки незаслуженно остается в тени своей более популярной "родственницы" — курицы. Многие просто боятся с ним связываться: достаточно на минуту отвлечься, и вместо нежного филе вы получаете сухую, безвкусную подошву. Знакомо?

Блюдо из индейки
Фото: flickr.com by джеффри, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блюдо из индейки

Но не спешите отказываться от этой богатой белком и полезной птицы. Индейка может быть удивительно сочной — стоит лишь знать один секрет: правильный маринад.

Почему индейка получается сухой

Грудка индейки — постная, в ней почти нет жира. Поэтому она требует бережного обращения. Маринады на основе сухих специй не справляются — мясо остается жестким. Решение простое, но эффективное: молочнокислый маринад на йогурте с лимоном и чесноком.

Такая смесь не только размягчает волокна, но и запечатывает соки внутри. В результате мясо буквально "плачет" соком при разрезании.

Маринад, который действительно работает

Что понадобится

  • 1 кг грудки индейки (нарезать ломтиками по 2-2,5 см)

  • 1 крупный лимон (можно взять 2 маленьких)

  • 500 г натурального йогурта (без добавок)

  • 3-4 зубчика чеснока

  • соль и любимые сушёные травы (например, орегано, розмарин, тимьян)

Как мариновать индейку

  1. Подготовка мяса. Нарежьте индейку поперек волокон. Присыпьте солью и травами. Рукой слегка прижмите каждый ломтик (без молотка — это не отбивная!).

  2. Лимон и чеснок. Нарежьте лимон кружочками, чеснок — тонкими пластинками.

  3. Слои. В миску выложите слой лимона и чеснока, затем мясо. Повторяйте слои, пока не закончится мясо.

  4. Йогурт. Полейте мясо йогуртом, чтобы он покрыл все ломтики. Аккуратно перемешайте, не нарушая структуру мяса.

  5. Маринование. Накройте миску пленкой и уберите в холодильник на ночь (минимум на 12 часов). Мясо впитает вкус, станет нежным и ароматным.

Обжарка: тонкости приготовления

Перед жаркой достаньте мясо заранее — оно должно быть комнатной температуры.

  • Удалите лишний маринад. Оставьте только то, что впиталось.

  • Панировка. Обваляйте каждый кусочек в яйце и сухарях.

  • Обжарка. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки. Для гриля — по 3 минуты с каждой стороны.

С чем подать

Эти котлеты хороши с:

  • свежим овощным салатом;

  • картофельным пюре или рисом;

  • соусом на основе йогурта с чесноком и зеленью.

Почему стоит попробовать

Индейка — диетический продукт, богатый белком и витаминами группы B. При правильной подготовке она становится не менее вкусной, чем курица, а порой даже интереснее.

Попробуйте один раз — и этот рецепт наверняка станет вашим любимым.

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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